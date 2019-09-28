От пастуха до вождя СССР: бедность и богатство Хрущева

28 сентября 1953 года Никита Хрущев избран первым секретарем ЦК КПСС. После назначения о своем новом положении он говорил весьма горделиво.

Реклама

«Вы хотите знать, кто я такой? Я стал трудиться, как только начал ходить. До 15 лет я пас телят, я пас овец, потом пас коров у помещиков. Потом работал на заводе, хозяевами которого были немцы, потом работал на шахтах, принадлежавших французам; работал на химических заводах, принадлежавших бельгийцам, и вот теперь я премьер-министр великого Советского государства», — так говорил Хрущев на приеме, устроенном в его честь кинокомпанией «XX век Фокс».

Между тем Никита Хрущев действительно прошел путь от члена бедной крестьянской семьи до высшего политического поста СССР. Хозяин коллекции дорогих автомобилей и домов начинал восхождение к вершине через воспитание в родном селе Калиновка Курской губернии.

Вождь свое детство в мемуарах не вспоминал и рассказывать не любил. Его отец, Сергей Никанорович, и мать, Ксения Ивановна, имели двух детей – Ирину и Никиту. Больше не позволял семейный бюджет.

В родной деревне будущий глава государства учился в церковноприходской школе. К тому же старался помогать родителям финансово – пас скот, пишет историк Наталья Лавриненко.

Сергей Никанорович мечтал быть владельцем шахты, чему не суждено было сбыться. Тем не менее, отец Хрущева работал некоторое время шахтером и перевоз семью на Успенский рудник недалеко от Юзовки, чтобы хоть сколько-то заработать. Тем временем сын постепенно приобщался к работе — чистил на шахтах котлы, а затем учился у слесаря.

Легенда гласит, что слесарное дело Хрущев искренне полюбил и возил с собой чемоданчик с инструментами до 1935 года. Он говорил, что в любое время мог оказать не выбранным на партийную работу, и тогда вернулся бы к прежнему делу.

Сын Хрущева Сергей Никитович вспоминал, что отец даже в 1967 году говорил: «Я могу пойти работать — слесарное дело еще не забыл, а если я этого не сумею, то мне люди всегда подадут».

Работая слесарем в Донбассе, на заводе горнорудного машиностроения бельгийца Боссе, Хрущев на первые заработанные деньги купил велосипед. И на это не остановился — сам приспособил к нему моторчик. «Получился мопед: для 1911 года — чудо», — вспоминал сын. Затем купил и фотоаппарат – в молодости Хрущев увлекался фотографией.

Поскольку слесарем будущий секретарь ЦК зарабатывал весьма неплохо, любил покупать дорогие вещи. Вслед за фотоаппаратом приобрел и часы.

В партию большевиков Хрущев вступил только через год после их прихода к власти. Когда началась Первая мировая война, он продолжал работать на шахте, где встретил Ефросинью Писареву — дочь машиниста шахтного подъемника, которую взял в жены.

Зарабатывающий целых 30 рублей в месяц Хрущев тогда считался завидным женихом.

«Поскольку у меня была очень хорошая профессия, я смог сразу же снять квартиру. В моей квартире была гостиная, кухня, спальня, столовая», – писал впоследствии Никита Сергеевич.

Чтобы восстановить Донбасс после гражданской войны, была создана Украинская трудовая армия, а Хрущев занял должность зампредседателя Рутченковского рудоуправления по политической работе. Отсюда и берет его начало политическая карьера – от секретаря партийной ячейки до главы государства.

Первая жена Хрущева умерла, а в 1921 году в Донтехникуме он познакомился с Ниной Петровной Кухарчук. В те годы жизнь семьи была спокойной и сытой – Донбасс заметно поднялся благодаря НЭПу.

«Продуктов в 1925 году у нас было сколько угодно и по дешевке», — вспоминал сам Хрущев.

Сын вождя вспоминал, что семья жила скромно – мать Нина Петровна ездила на работу на трамвае.

В мемуарах сам Хрущев признается, что рабочим до революции материально был обеспечен лучше, чем секретарем горкома и обкома.

Семья Хрущевых жила в Киеве в бывшем доме Поскребышева, а в Москве сначала на Маросейке, затем в Доме Правительства («Дом на набережной»).

В Доме на набережной Хрущев занимал четырехкомнатную квартиру и жил с родителями, женой и пятью детьми.

«В ту пору никто и мысли не допускал, чтобы иметь личную дачу: мы же коммунисты. Ходили мы в скромной одежде, и я не знаю, имел ли кто-нибудь из нас две пары ботинок. А костюма, в современном его понимании, не имели: гимнастерка, брюки, пояс, кепка, косоворотка — вот, собственно, и вся наша одежда», — вспоминал Хрущев.

Конечно, скромно семья жила до поры до времени. Привилегии первого лица государства и его близких действовали и для Хрущева, с тех пор как в 1953 году он стал первым секретарем ЦК КПСС. Вот как Сергей Хрущев вспоминал о поездке Никиты Сергеевича в Швейцарию в 1955 году.

«Отец, конечно, в магазины не ходил, но в один из первых дней послал начальника охраны разузнать, почем швейцарские часы. Еще с Донбасса часы, а особенно швейцарские, казались ему верхом роскоши. О своем «Павле Буре», приобретенном еще до революции, отец вспоминал не иначе как с благоговением», — писал сын Хрущева.

Оказалось, механические позолоченные часы швейцарского производства «стоили сущие копейки». Глава государства распорядился купить часы не только себе, но и всем свои родным.

«Каждый получил шикарные золоченые часы с автоматическим подзаводом… Отец оказался не одинок. Вся советская делегация набросилась на часы. Нашлись на любой вкус», — вспоминал сын.

Кстати, Никита Сергеевич, придя к власти, поставил себе оклад в 1000 рублей, тогда как в Союзе средняя зарплата была 100 руб.

Первый секретарь ЦК КПСС никогда не жил в Кремле. Будучи главой государства, он жил в государственном особняке на Ленинских горах, а после отставки — на даче в Петрово-Дальнем.

В Крыму в 1950-е построили Госдачу №1, сюда Хрущев впервые приехал в 1956 году. В здании располагались 14 комнат, парадная столовая, где за столом помещались около 40 человек, каминный зал, банкетный зал на 15−20 человек. Интерьер был отделан красным деревом, окна и двери выполнены из дуба.

Крытый бассейн с подогревом появился только в 1961 году, а до этого Хрущев и его близкие купались в море. От дома к пляжу протянули линию спецсвязи, чтобы Хрущев мог в любую минуту поговорить по телефону, пишет исторический журнал «Дилетант».

Хрущеву нравились дорогие автомобили. Благо, на высоком посту роскошные машины можно было получать в качестве подарка. Осенью 1959 года советский руководитель привез подаренный ему в США лимузин Cadillac Fleetwood 75 красного цвета, с бархатной обивкой салона, кондиционером и другими деталями авто представительского класса.

Тем не менее, иномарки у Хрущева не задерживались. Он часто дарил автомобили родственникам и знакомым. А Mercedes-Benz 300SL он передал Ленинградскому НИИ топливной аппаратуры для изучения бескарбюраторного двигателя.

Кабриолет Renault Florida получила дочь Хрущева Рада, двухместный Fiat 2300 достался сыну Сергею. Лимузин Rolls-Royce Silver Cloud был передан дому-интернату пожилых большевиков.

Кстати, первым официальным автомобилем Леонида Ильича Брежнева стал двухдверный Chevrolet Bel Air 1955 года выпуска, подаренный ему как раз Никитой Хрущевым. Легенда гласит, что Никита Сергеевич тогда решил: «Пусть Брежнев поднимет целинные земли и поддержит меня на ХХ съезде — тогда верну его в Москву и подарю Chevrolet». Так и получилось — глава компартии Казахстана Брежнев получил ценный подарок.

Была у Хрущева и богатая коллекция оружия. Сын вспоминал, что дома был полный шкаф ружей, а также три пистолета, подаренные на 70-летие КГБ.

В конце жизни Хрущев не перестал фотографировать. Теперь у него был профессиональный фотоаппарат шведской фирмы Hasselblad. «Отец ненадолго исчез и вернулся со своим фотоаппаратом «Хассельблат». На очереди — ритуал фотографирования», — писал сын.