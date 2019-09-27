Омлет по-новому: из ресторанов уберут советское

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил пересмотреть санитарно-эпидемиологические правила и нормы работы кафе, ресторанов и других точек предприятий общественного питания. Об этом пишет принадлежащий Григорию Березкину РБК. Поручения премьер дал по итогам обсуждения в правительстве, прошедшего 11 сентября.

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В них сказано, что до 15 октября 2019 года главы профильных ведомств — Роспотребнадзора, Минпромторга, Минюста, Минэкономразвития — должны представить в правительство предложения о пересмотре многих санитарно-эпидемиологических требований (СанПиН) к организациям общепита, гигиенических требований к безопасности продуктов и срокам годности исходных продуктов. Сделать это главы ведомств должны совместно с бизнес-сообществом, в поручении премьера названо контактное лицо сообщества — бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Ранее, тоже в начале сентября, премьер заявил, что планируется отменить более 20 тыс. правил и требований для бизнеса, которые были разработаны и применялись в периоды СССР и РСФСР. Об этом он сообщил в ходе программы «Диалог» на канале «России-24». Принимались эти нормативные документы в условиях плановой государственной экономики, но чиновники и сегодня крепко стоят на их страже: многие нормы давно устарели, но, согласно им, предпринимателю в любой момент можно было впаять большую сумму штрафа или вообще прикрыть бизнес.

Премьер поручил изучить еще один вопрос, связанный с переходом к применению при организации питания требований, установленных техническими регламентами Евразийского экономического союза.

В перечне нормативных документов, которые решил отменить премьер, есть и одиозные положения. Одной из таких является норма о рецепте омлета, об абсурдности которой говорил ранее сам Медведев.

Согласно правилам, принятым в 30-е годы прошлого века, подача омлета в точках общепита должна проходить так: блюдо должно иметь определенную высоту и быть приготовлено на смазанной жиром сковороде в жарочном шкафу. И время готовки должно быть не менее 8-10 минут. Если хотя бы одно из правил нарушалось, то надзорные органы имеют право штрафовать это кафе или ресторан.

При этом помимо рецептов готовки блюд, в старых актах есть и положения о закупках продуктов для ресторанов и кафе. В частности, до сих пор действует нормативное положение о проверке качества поставляемого сырья на кухни точек общепита, за отмену которого уже пять лет бьется Федерация рестораторов и отельеров России.

Согласно акту, сотрудники ресторана должны повторно на месте проверять свежесть продуктов и их безопасность. На практике товар уже давно поступает с документами и сертификатами, подтверждающими его качество. Их делают сами поставщики в независимых лабораториях, что дает бизнесу возможность сэкономить на проверке. Тем не менее этим правилом активно пользуются инспекторы из Роспотребнадзора, которые выписывают штрафы за невыполнение повторной проверки.

В итоге бизнес несет многомиллиардные убытки, указывал в разговоре с «Газетой. Ru» президент «Опоры России» Александр Калинин.

«Таким образом,

ежегодно надзорные органы собирают более 20 млрд рублей в виде штрафов ежегодно. Расчет прост: бизнесмены просто не в состоянии помнить и знать все положения, которые иногда бывают невероятно абсурдными.

Этим и пользуются надзорные органы, которые постоянно выписывают им штрафы или в некоторых случаях вообще выписывают постановления о приостановке деятельности на 90 дней», — заметил эксперт.

В этом году Роспотребнадзор и рестораторы договориться о едином подходе не смогли. В августе свой вариант новых норм работы точек общепита под названием «Белая книга» предложило Минэкономразвития. В основу разработки МЭР были положены требования, взятые из общего для стран ЕАЭС технического регламента «О безопасности пищевой продукции», и рекомендации по их соблюдению. Еще одну версию предложил Минпромторг.

Но пока ни одна из инициатив не принята к реализации.