Без шашлыков и сигарет: на балконе больше не развести огонь

В России с 1 октября вводится запрет на курение на балконах жилых домов и на приготовление на них шашлыков. В MЧC прокомментировали новые требования, направленные на обеспечение пожарной безопасности. Речь идет о запрете использования открытого огня на балконах жилых домов.

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Так в МСЧ отметили, что к ответственности будут, по большей части, привлекаться люди, которые курят на своих балконах, в том случае, если последствием курения станет возникновение пожара. Новые правила обеспечения пожарной безопасности вступают в действие с 1 октября.

Директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев отметил в беседе с РЕН ТВ, что новые правила рассчитаны на то, чтобы «сформировать культуру курения».

«Каждый человек должен понимать, что курение может привести к уголовно-правовому последствию, если из-за брошенного окурка сгорят балкон или несколько квартир», — цитирует его телеканал.

Еникеев считает, что

люди не должны жарить на балконе шашлык, кидать с него петарды, использовать балкон как место для пуска салютов. Также нельзя на балконах зажигать свечи.

За нарушение новых правил предусмотрена ответственность по статье Административного кодекса о нарушении требований пожарной безопасности. Наказание последует в виде предупреждений и штрафов для физических лиц в размере до 3 тыс. рублей, либо до 5 тыс. рублей, если в результате нарушений правил возник пожар.

В конце прошлого года стало известно, что Минздрав планирует постепенный вывод табачных изделий с легального российского рынка после 2050 года. При этом в рамках антитабачной концепции Минздрава также предусмотрено, что число курящих людей к этому году снизится до 5% от всего населения страны.

Об этом 26 декабря 2018 года сообщил заместителя министра здравоохранения России Олег Салагай.

Проект антитабачной концепции предполагает максимальное снижение показателей заболеваемости и смертности от болезней, связанных с курением. «Одной из главных задач государственной политики в сфере охраны здоровья граждан является максимально возможное снижение потребления табака вплоть до полного отказа от него», –– говорится в документе.

Ежегодно от болезней, вызванных курением, в России умирают до 500 тыс. человек.

Закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» или, как его еще называют иначе, «антитабачный закон» вступил в силу довольно давно — с 1 июня 2013 года.

Тогда был введен запрет на курение в общественных местах, спонсорство и рекламу табака, а также вовлечение детей в употребление табака.

Закон был принят в связи с тем, что с 11 мая 2008 года Российская Федерация подписала рамочную конвенцию Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака. Естественно, принятие «антитабачного» закона вызвало неоднозначное мнение в обществе, ведь новый закон затрагивает множество интересов, начиная от производителей табачных изделий и заканчивая обычными людьми, которые курят.

С 1 июня 2013 года было запрещено будет курить в образовательных учреждениях, в том числе в школах, высших учебных заведениях, а также на расстоянии ближе 15 метров от их входа. Запрещено курить и в зданиях органов государственной власти, муниципалитетах, помещениях социальных служб, а также лифтах и подъездах жилых домов, самолетах, городском и пригородном транспорте.

Запрет коснулся и курения на рабочих местах станции метро, на спортивных и культурных объектах, на детских площадках и пляжах

Кроме того, с 1 июня 2014 года запрет на курение распространился на поезда дальнего следования, суда дальнего плавания, гостиницы, кафе и рестораны, рынки и другие торговые объекты и даже на платформы пригородных электричек.

До этого 14 мая 2013 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нарушение «антитабачного закона».

Бесспорным доказательством, подтверждающим нарушение, являться только то обстоятельство, если курящего человека, что называется «поймают за руку». Помимо этого, привлечь к административной ответственности может только орган исполнительной власти, сотрудник полиции или участковый. Одних свидетельских показаний мало, нужны фотографии или видеозапись.