Всего один звонок: как мошенники нас обманывают

Резко выросло количество звонков клиентам банков от мошенников, которые совершатся в том числе с подменой номера кредитной организации. Об это сообщается в публикации газеты «Коммерсант» со ссылкой на информацию Банка России.

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Число таких звонков увеличилось летом этого года. Только за три месяца Центробанк направил операторам связи данные о более чем 2,5 тыс. номеров, с которых звонят злоумышленники. В результате операторы заблокировали номера в 218 случаях, в 59 — установили ограничение на финансовые сервисы, а в 198 — выявили подмену банковских номеров.

Однако в более чем 2 тыс. случаев никаких мер принято не было из-за того, как отмечают операторы связи, что у них нет для блокировки номеров правовых оснований.

При этом, как сказано в публикации, операторы связи говорят, что Банк России в курсе об очень небольшом количестве мошеннических звонков.

В Центробанке намерены начать борьбу со злоумышленниками по нескольким направлениям, одно из которых — создание актуальной базы номеров операторов связи.

По данным компаний, специализирующихся на цифровой безопасности, до 80% преступлений по хищению средств совершается именно с помощью социальной инженерии. То есть люди сами сообщают мошенникам данные своих карт, пароли к системе удаленного доступа, произносят проверочные слова и вообще выдают всю сугубо конфиденциальную информацию, о которой всех держателей карт в банке предупреждают — об этом не должен знать никто.

Звонящие мошенники обычно вежливы и корректны. Они называют клиентов банков по имени и отчеству. В этом случае звонящие, скорее всего, имеют под рукой базу данных кредитной организации, в которой у человека открыт счет. Необязательно эта база украдена из банка — часто люди сами оставляют персональные данные на виду, например, часто у людей просят предоставить копию или скан паспорта даже там, где он не нужен, например, в бюро пропусков различных организаций.

Обычно звонящие мягко пугают клиента. Говорят, что только что с его карты был совершен перевод. Сумма называется разная, она может быть как большой, так и незначительной.

Человека спрашивают о том, совершал ли он (она) перевод средств. Клиент, которого застали врасплох, обычно говорит, что никаких переводов не делал.

«Заметив подозрительный перевод, мы его заблокировали. Сейчас мы поместим ваши средства на специальный счет, где деньги должны пробыть 24 часа, а потом вернем средства обратно вам. Но без вас мы это сделать не можем. Сейчас на ваши телефон придет код от службы безопасности банка, вы должны нам его назвать», — примерно так говорят клиенту банка мошенники.

Злоумышленники много раз повторяют, что они все делают ради безопасности средств клиента и торопят его действовать быстрее, потому что, якобы, не могут держать средства в блокировке больше 3-5 мнут.

У клиента банка могут попросить назвать разные данные карты. Могут просить продиктовать номер карты, а могут и сами звонящие его сказать. Это значит, что номер карты где-то уже «засветился». Иногда спрашивают код с оборотной стороны карты — CVV-код. Могут попросить разовый пароль из смс. О том, что такие данные никогда нельзя называть посторонним людям, клиента банка обычно предупреждают в момент выдачи карты. Об этом написано и в инструкции по пользованию картой. Но люди об этом часто забывают.

Поэтому, если вам поступил сомнительный звонок, не ведите никакие переговоры, даже если звонящий правильно называет ваше имя, фамилию и отчество, номер карты и остаток по счету, советуют сотрудники банков.

Мошенники также могут сказать испуганному клиенту, что сейчас его переключат на службу автоматизированной обработки данных и там, в тоновом режиме, ему нужно будет «обновить» данные о карте.

Если звонящие вам люди куда-то вас переключают и просят совершить какие-то операции якобы с роботом, это тоже не значит, что звонят вам из банка.

«Мошенники всегда будут выпытывать у вас персональные данные, причем это могут быть любые данные. Они будут давить на срочность и пугать клиента тем, что промедление — смерти подобно, так как держать перевод на блоке они долго не смогут», — предупреждает СЕО консалтинговой компании Bulad&Co Булад Субанов.

Так что начинают давить — кладите трубку. Более того, прервав подозрительный звонок, надо набирать номер телефона банка вручную, по одной цифре, как бы дико это нт казалось, советуют эксперты. Потому что если перезвонить по тому номеру, с которого только что пришел звонок, можно попасть снова к тем же мошенникам, если звонившие использовали технологию подмены номера.