Нефть и налоги: что обрушит рубль

На открытии торгов в четверг, 26 сентября рубль дешевел к бивалютной корзине. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

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В 10.05 мск курс доллара подрос на 16 копеек — до 64,3 рубля, курс евро — на 21 копейку, до 70,43 рубля. К 13:09 по мск доллар на Мосбирже стоит 64,34 рубля, евро — 70,30.

Официальный курс доллара на четверг, установленный Центробанком РФ, вырос на 48,13 копеек до 64,1873 рубля, евро увеличился на 56,75 копеек — и составил 70,5868 рублей.

При этом в четверг рубль начал биржевые торги хуже предыдущего закрытия. При закрытии сессии 25 сентября на Мосбирже доллар стоил 64,145 рубля.

Негативным фоном для рубля могли послужить налоговые выплаты днем ранее, из-за чего отечественная валюта потеряла поддержку, полагает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.

Суммарно 25 сентября в бюджет должны были перечислить НДС, НДПИ и акцизы объемом более 1,1 трлн рублей.

«Для курса рубля ключевым фактором был пик налогового периода, который закончился вчера, 25 сентября, и после которого отечественная валюта теряет поддержку и будет двигаться к отметке 66-67 рублей за доллар», — прогнозирует эксперт.

По словам Антонова, напугать могли и новые санкции США против китайских перевозчиков за транспортировку иранской нефти, которые таким образом нарушили прежние американские санкции. Белый дом наложил практически полное эмбарго на нефть из Ирана и запретил ее экспортировать.

«Санкции финансовыми площадками всегда воспринимаются, как повод для продаж,

тем более, что международные инвестдома все чаще говорят о грядущем кризисе, связывая его то с долговым рынком, то с крахом крупнейших корпораций. На таком фоне падает аппетит инвесторов к риску, и валюты развивающихся стран, в том числе российский рубль, становятся менее привлекательными, растет индекс доллара», — поясняет Антонов.

Индекс доллара растет с начала июня, и это означает, что валюты развивающихся стран будут слабеть, тем более, что впереди наверняка новые похолодания в отношениях между США и Китаем, новые этапы торговой войны, прогнозирует эксперт. Торговые противоречия двух экономических гигантов итак уже довлеют над валютой. Китай решил с 17 сентября отменить пошлины на список из 16 товаров американского происхождения на $1,65 млрд. Несмотря на то, что на ключевые товары, например, на сою и свинину, китайцы не убрали ограничения, действия Пекина говорят о желании договариваться. Но пока Вашингтон занял выжидательную позицию.

Кроме того, есть еще один фактор, который сигнализирует о слабом рубле. «Минэкономразвития заявляет, что инфляция к концу года замедлится до 3,6% — переводя с языка чиновников, это означает, что нам следует опасаться ее роста с текущих статистических 4,5%-5% до 7-9% и более слабого рубля», — говорит Антонов.

Снижение и неустойчивость рубля обуславливаются ценами на нефть, и на данный момент снижение фьючерса повлекло за собой рост резервных валют по отношению к рублю,

отмечает в беседе с «Газетой.Ru» главный стратег «Универ Капитал» Дмитрий Александров.

Утром рубль дешевел на фоне снижающихся котировок нефти, однако к 12:00 по мск цены пошли обратно. Стоимость фьючерса с поставкой в ноябре за баррель Brent составляла $62,64 — прибавила 0,85%. Ноябрьские фьючерсы на североморскую нефть WTI торговались на отметке $56,74 — плюс 0,42%. К началу следующего часа — 13:20 по мск — нефтяные котировки по-прежнему торгуются в зеленой зоне.

Корреляция между ценой на нефть и рублем оценивается в 65-70%, добавляет Александров.

Геополитические действия и смена их направленности влияют на любую валюту промышленно развивающихся стран, указал Александров. «Однако покупка валюты не вызывает положительной динамики изменений, а экономическое положение в Европейском союзе и непредсказуемость действий президента США Дональда Трампа должным образом влияют на курсы валют», — указывает Александров.

При этом он напоминает, что недавний обвал курса евро ниже 70 рублей и доллара до 61 рубля произошел в результате не зависящих друг от друга событий: новостей об импичменте президента США Дональда Трампа и снижении деловой активности в Германии и Франции.

Однако скорого восстановления рубля ждать не стоит, считает эксперт.

По оценке Александрова, положение рубля скорректируется не скоро, а цены на нефть в будущем месяце будут держаться в диапазоне $56,7–62,7 за баррель марки Brent. Напомним, после налета дронов 14 сентября на НПЗ в Саудовской Аравии нефть подорожала на 15%. Некоторые аналитики прогнозировали, что в случае более длительного восстановления Эр-Рияда нефть уйдет под $100 за баррель.