«Один поставщик газа»: Украине разъяснили российский закон

Министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель, который на этой неделе заинтриговал общественность заявлением о возможности закупки газа в России не только у «Газпрома», или не то имел в виду, или не знает российского законодательства.

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«У нас единый экспортер, никаких изменений тут нет и планов таких нет», — повторил во вторник министр энергетики России Александр Новак, комментируя заявление украинского коллеги (цитата по ТАСС).

С 2006 года, когда был принят закон «Об экспорте газа», «Газпром» является монополистом при экспорте трубопроводного топлива. Другим производителям послабление было дано в 2013 году – для сжиженного природного газа, добываемого на шельфе (для компаний с госучастием) и для независимых производителей, если они получили лицензию на разработку месторождений с возможностью строительства СПГ-завода. Вопрос либерализации экспорта газа активно обсуждался в 2017 году, но был закрыт.

Возможно, Оржель имел в виду доступ других – не российских – компаний к газотранспортной системе Украины, но этот вопрос должно регулировать украинское законодательство.

«А если украинское законодательство предусматривает [допуск] еще кого-то к [трубе], то это надо у них спросить», — уточнил Новак.

Украинский министр говорил о возможности закупки «определенного объема» российского газа в свете переговоров о продлении соглашения о его транзите в страны Европы. Киев прекратил покупку российского газа напрямую в ноябре 2015 года, сославшись на его дороговизну ($247 за тысячу кубометров). Теперь этот же газ поступает на Украину реверсом из других европейских государств.

Контракт же на прокачку газа из России европейским потребителям истекает 31 декабря 2019 года. Переговоры о новом соглашении начались 19 сентября в Брюсселе на трехсторонней встрече в формате Россия-Украина-ЕС.

Одним из главных условий Москва ставит снятие финансовых претензий, то есть отзыва исков «Нафтогаза» к «Газпрому» в европейских судах. Так, в 2017-2018 годах Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд в рамках спора по контрактам на поставку и транзит газа. Российская компания это решение опротестовала и подала встречный иск.

По словам Новака, Россия предлагает мировое соглашение, предусматривающее полное отсутствие взаимных претензий.

Последний иск «Нафтогаза», в частности, предусматривает компенсацию украинской стороне за неповышение тарифов в последние годы. «Нафтогаз» в случае незаключения контракта угрожает потребовать $11-14 млрд.

Новак подчеркнул, что для России принципиальны закупки газа напрямую со стороны Украины. «От этого зависит загрузка ГТС, объемы транзита», — сказал министр.

При этом на встрече в Брюсселе объемы транзита или тарифы не обсуждались. Встреча продлилась всего 40 минут.

Но европейская сторона предложила свою конфигурацию нового соглашения – «Газпром» должен забронировать мощности ГТС Украины на 60 млрд кубометров газа сроком на 10 лет с возможностью расширения объема (свободные 30 млрд кубометров).

Киев с этим вариантом согласен. Москва указывает на то, что украинская ГТС должна быть приведена в соответствие с европейскими нормами. Если этого сделать Украина не успеет, то ей предлагается продлить действующий договор на год. Еврокомиссия заявляет, что это невозможно, так как с 1 января 2020 года оператором ГТС станет другая компания — «Магистральные газопроводы Украины».

Правда, «Нафтогаз» уже поспешил рассчитать тарифы аж на пять лет: при бронировании 60 млрд кубометров транзитных мощностей в 2020-2024 годах тариф составит $3,21 за тысячу кубометров на 100 км, а для 90 млрд кубометров — $2,56. Тариф в 2019 году составит $2,61 за тысячу кубометров на 100 км с учетом НДС. И этот тариф ранее Новак называл самым дорогим. Так, по его словам, транзит через «Северный поток – 1» обходится гораздо дешевле, да и сам маршрут короче.

Незаключение нового договора будет означать, что Украина не только лишится денег, которые ей платят за транзит, но и российского газа, который ей продают европейцы.

Так что на случай перебоев с российским газом Украина уже закачала в хранилища рекордные за последние 9 лет объемы – 20 млрд кубометров.

Следующая встреча по вопросу о транзите российского газа через Украину назначена на третью декаду октября. Заместитель председателя Европейской комиссии Марош Шефчович заявил, что комиссия стремится найти долгосрочное решение, которое станет устраивающим всех компромиссом.