Все за одного: в чем сила сельхозкооператива

Сельхозкооператив «Могза» появился в Ярославской области в феврале 2008 года. Такое необычное название неслучайно, рассказал глава кооператива Сергей Михайлов. Могза – это название реки, которая протекает практически через все сельхозпредприятия, которые входят в объединение.

«Как река объединяет земли, так и членов кооператива объединили территории и идеи», - говорит Михайлов.

Так, первой идеей кооператива и начальным этапом стал сбор и реализация сырого молока. Затем сельхозпроизводители объединили усилия по кормозаготовке – а это сложный технологический процесс. В первую очередь кооператив приобрел дорогой кормозаготовительный, кормоуборочный комбайн John Deere, который мог эффективно работать с большими нагрузками и при этом снижал удельные затраты на килограмм корма.

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По словам Михайлова, на первом этапе развития бизнеса большим подспорьем была государственная поддержка. Предоставлялись льготы и субсидии на приобретение техники. Так, например, кооператив приобрел второй молоковоз.

«Административных барьеров не было – наоборот, и тогда, и сейчас кооперативы поддерживают», - отметил предприниматель.

Сейчас в кооперативе 10 членов, хотя начиналось все с шести производителей. Как и в любом объединении на начальном этапе было важно найти общий язык, отмечает он.

«Есть советская фраза: «Колхоз – дело добровольное». В нашем кооперативе собрались единомышленники, важно, чтобы все вопросы решались сообща. Понятно, что как в любом кооперативе, есть споры, но мы всегда приходим к единому решению», - поделился Михайлов.

Кормозаготовка проходит по системе «зеленого конвейера». Это бесперебойное обеспечение поголовья животных зелеными кормами с ранней весны до поздней осени.

«Какое-то хозяйство сеет траву, у которой раньше срок созревания. В 20-х числах мая мы выходим на укос у одного члена кооператива, и дальше по цепочке, пока не подходит второй укос. В результате мы имеем достаточные темпы кормозаготовки – те, что нужны по технологии. Растягивать процесс нельзя, ведь заготовка силоса, сенажа – это щепетильная процедура», - объяснил Михайлов.

Что касается молока, основной покупатель кооператива «Могза» — это завод, московский переработчик «Вимм-Билль-Данн».

«Он одним из первых в нас поверил. В 2016 году мы реализовали крупный инвестиционный проект на 2 тысячи голов дойного стада.

Это позволило кооперативу в 3 раза увеличить все показатели - от среднего дневного сбора молока, до, соответственно, выручки», - рассказал предприниматель.

Помимо кормозаготовки и сбора молока важной составляющей бизнеса являются услуги по правовому, финансовому и бухгалтерскому консультированию. Внутри кооператива сельхозпроизводителям помогают взять кредит и наладить бухгалтерский учет.

Интересно, что, по мнению предпринимателя, у сельхозкооператива «Могза» нет конкурентов.

«Тех, кто работает, как и мы на земле, мы не считаем конкурентами», - объясняет Михайлов.

В развитии кооператива сейчас самое главное – это не увеличить число участников, а увеличить мощность базового хозяйства.

«Все члены кооператива стремятся к сильнейшим, к тем, у кого развиты технологии и есть широкий спектр направлений. Внутри кооператива на примере одного хозяйства легко объяснить и рассказать что-то другим членам. Так, на примере своего же базового хозяйства мы можем говорить – вот эти технологии вы можете использовать, а вот эти технологии вам не под силу и неэффективны», - объясняет устройство кооператива Михайлов.

В планах реализация второго инвестиционного проекта уже на 3600 голов дойного стада. Это даст кооперативу возможность подойти к показателю 140-150 тонн молока в день через два года. Сейчас кооператив собирает и реализует около 72 тонн в день.

Кроме того, есть планы приобрести небольшой завод по переработке рапса – кооператив намерен получить на эти цели грант. Цель - увеличение объема переработки рапса до 7 тыс. тонн в год к 2023 году.

«Мы получаем поддержку от государства. В рамках действующих программ – это помощь по кредитам, по приобретению техники. В этом году воспользовались поддержкой на сезонные работы, на приобретение ГСМ и минеральных удобрений через МСП Банк. Мы получили льготную ставку по кредиту», - рассказал Михайлов.

Совсем недавно «Могза» воспользовалась также льготной поддержкой региональной лизинговой компании Ярославской области (является дочерним обществом Корпорации МСП). Речь идет о приобретении современного оборудования, наличие которого по имеющимся расчетам позволит кооперативу оптимизировать расходы на электроэнергию не менее чем в два раза.

Кооператив использует портал бизнес-навигатора МСП. Сервис позволяет полностью избежать рисков, «что либо это будет недобросовестный поставщик, либо это будет недобросовестный покупатель».

«Бизнес-навигатор» — это такое информационное поле, которое позволяет легко искать конечного покупателя или прямого поставщика. Кроме того, здесь можно найти разные инструменты господдержки», - объяснил предприниматель.

По словам Михайлова, поддержка государства – это важная составляющая. Вместе с тем, всецело полагать только на нее было бы ошибкой.

«Кто-то может говорить, что поддержки слишком мало, но я считаю, что все вопросы нужно решать самостоятельно, тогда как господдержка – это вспомогательный инструмент. Нельзя возлагать все надежды только на господдержку. Поэтому нельзя говорить, что, если не будет поддержки, мы здесь закроем бизнес. Для государства это стратегическое направление, подушка безопасности – оно должно поддерживать. Но и ответственность бизнеса крайне важна», - подвел итог Михайлов.