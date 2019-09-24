Опасный Superjet: у «Сухого» нашли уязвимость

«Ямал» и российский холдинг «Аэропорты регионов» создали рабочую группу, которая изучит инциденты, случившиеся с самолетами RRJ-95 (SSJ) за последние два месяца, пишет «Коммерсант».

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Превышение установленных в «Ямале» ограничений вертикальных перегрузок произошло «из-за столкновений опор шасси с неровностями и стыками плит на ВПП (взлетно-посадочной полосе)». Максимальное зафиксированное значение перегрузки превысило 2,03 единицы. Между тем производитель SSJ — «Гражданских самолетов Сухого» (ГСС) устанавливает допустимое значение нагрузок в 2 единицы. При этом в авиакомпании ограничения перегрузки еще более строгие.

Авиакомпания предупредила о сложностях в эксплуатации других перевозчиков. Рейсы в Новый Уренгой выполняют также «Аэрофлот», S7 и «Газпром-авиа».

По данным издания, в письме «Ямала» было указано, что перегрузки говорят о неудовлетворительном состоянии взлетно-посадочной полосы.

«Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что ВПП аэродрома Новый Уренгой находится в неудовлетворительном состоянии и представляет угрозу для безопасности полетов воздушных судов RRJ-95 (сертификационное название самолета SSJ-100. – «Газета.Ru»), выполняющих взлеты и посадки на нее», — говорится в письме, которое «Ямал» разослал другим авиакомпаниям. При этом у остальных перевозчиков , которые используют другие лайнеры таких проблем не возникало.

Однако по заявлению исполнительного директора аэропорта Новый Уренгой Романа Бочкова, взлетно-посадочная полоса соответствует требованиям. Это подтвердил ранее Ространснадзор, проведя 12 сентября внеплановую проверку полосы.

Позднее «Ямал» и аэропорт выступили с совместным заявлением, на которое ссылается «Коммерсант». В нем говорится, что текущее состояние искусственного покрытия ВПП полностью соответствует действующим регламентам. Подчеркивается, что у других авиакомпаний также нет нареканий к полосе.

«Хотя показатели перегрузки не превышали критический уровень, установленный производителем, была инициирована проверка всех факторов, которые потенциально способны повлиять на перегрузку шасси», — отмечается в заявлении, цитирует «Коммерсант».

Вместе с тем генеральный директор авиакомпании «Ямал» Василий Крюк отказался комментировать информацию СМИ о том, что у перевозчика возникли проблемы при эксплуатации самолета Sukhoi Superjet. «Глупость очередная», — сказал он РИА «Новости».

В настоящее время в парке авиакомпании «Ямал» находятся 15 самолетов SSJ, 11 Airbus A320/321 и 10 Bombardier CRJ200. По данным компании, сложности наблюдаются только при эксплуатации SSJ.

Любопытно, что источник «Коммерсанта», близкий к производителю SSJ-100, заявил, что

«это очередной умышленный фейк про самолет».

В ГСС отказались от официальных комментариев. Планируется, что в созданную рабочую группу по расследованию инцидентов войдут представители производителя Sukhoi Superjet.

В пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа сообщили, что угрозы для эксплуатации самолетов SSJ-100 на взлетно-посадочной полосе аэропорта Нового Уренгоя нет. Аэропорт крупнейшего города ЯНАО осуществляет рейсы более чем по 40 направлениям и обслуживает около 1 млн пассажиров в год.

Холдинг «Аэропорты регионов» и власти ЯНАО ранее подписали концессионное соглашение на реконструкцию аэропортового комплекса в Новом Уренгое. В частности, будет построен новый пассажирский терминал, планируется обновить и взлетно-посадочную полосу. Работы завершат в 2021 году.

Нарекания к самолетам Sukhoi Superjet 100 усилились после инцидента в аэропорту Шереметьево, произошедшего в начале мае. Во время экстренной посадки загорелся следовавший рейсом Москва — Мурманск SSJ-100. Из 78 человек на борту выжили 37.

Лайнеры SSJ-100 довольно часто становятся участниками серьезных авиапроисшествий.

В октябре прошлого года самолет Sukhoi Superjet-100 авиакомпании «Якутия», выполнявший рейс из Улан-Удэ, после приземления выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. У лайнера подломились стойки шасси.

По словам технического директора «Якутии» Александра Зинкова, было выявлено 33 случая, когда двигатели выходили из строя из-за конструкторских недостатков камеры сгорания.

В феврале стало известно, что единственный европейский эксплуатант SSJ-100 ирландская CityJet прекращает лизинг российских самолетов. Причина — частые поломки лайнеров.

Самолет SSJ-100 — первый пассажирский лайнер, разработанный в новейшей истории России. Ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет был создан в середине 2000-х гг., его вместимость — от 98 до 103 кресел. Коммерческая эксплуатация началась в 2011 году. Разработка SSJ-100, по официальным данным, обошлась ГСС в $2 млрд.

На момент публикации материала «Газете.Ru» не удалось получить от авиакомпании «Ямал» оперативного комментария.