Яблочная каша под ногами: почему в России гниет урожай

Бананы в сетевых супермаркетах Подмосковья и Ленобласти стоят от 46 до 59 рублей за килограмм. А яблоки в среднем — около 80-ти. Самое дешевое сегодня предложение укладывается в 59 рублей, таких яблок мало.

Реклама

Бананы едут из Африки и Латинской Америки и стоят дешевле российских яблок. Этот факт можно списать на неведомую руку рынка. Но вот почему в то время, когда все сады и огороды в центральных и западных областях страны завалены яблоками, они в магазинах не только дорогие, но и привозные? Яблоками кормят Россию Турция и Израиль, хотя в их жарком климате эти фрукты растут гораздо хуже, чем у нас. Там яблок растет мало, и они уходят на продажу. У нас яблок много, однако все они гниют на участках.

Импорт из Израиля с Турцией тоже можно списать на тайные факторы и политическую хитрость.

Но почему в райцентрах в наших самых «яблочных» регионах если и попадаются российские яблоки, то обязательно — кубанские?

Кто-нибудь хоть раз видел в продаже в Московской области яблоки из Истры, например? В Ленобласти — из Луги? Меж тем это, регионы с идеальными для выращивания яблок условиями.

Минувшее лето оказалось для центральных областей рекордным. В огромных количествах поспело все. Столь благоприятного для околостоличных регионов лета в нашей стране не было давно. Однако яблоки на прилавки магазинов не попали. Не продают там и местные помидоры — ни тепличные, ни от частных хозяйств. Огурцы, которые по дачам и деревням этим летом собирали бочками и продолжают собирать, тоже не поступают в магазинную продажу.

Это первая и, увы, не самая важная проблема. Раньше в стране были закупочные плодо-овощные станции, которые хоть за минимальную плату, но принимали у населения и мелких фермеров урожай. В селения, где садов было особенно много, даже могли отправлять грузовики. Но эта практика ушла вместе с Советским Союзом. Потом некоторое время их функцию выполняли частные перекупщики, прежде всего из Кавказского региона: продавая южный урожай, они также набирали яблоки, груши, лук, помидоры, зелень у населения. Платили копейки, но все же можно было какие-то излишки сдать.

Сегодня ничего этого нет, некуда сдавать овощи и фрукты. Перекупщики теперь проявляют интерес только к ягодам и грибам и только в нищих районах. Для сравнения, в Московской, Тульской, Владимирской областях безработные жители сейчас собирают на продажу клюкву, она стоит в среднем 250 рублей за килограмм непосредственно от сборщика. Это цены для 150 км от Москвы. В деревнях и селах в 150 км от Петербурга клюква уже стоит 200-230 рублей. А вот в Псковской области перекупщики продают клюкву за 120-130 руб./кг, сами же сборщики сдают ее в среднем по 40 рублей.

Очевидна разница в стоимости труда: в Петербурге она минимум в пять раз выше, чем на Псковщине, а Московской области — в шесть.

Другой пример: на просторах между Москвой и Петербургом растет много дикого фундука, орехи у которого диаметр в сантиметр. Но его не собирают, потому что из Псковской области рабочих на фундук возить невыгодно — орехи растут точечно, в диких условиях очаги их произрастания разбросаны на большие расстояния. А местные не собирают фундук даже на еду — дешевле купить.

И это первая причина, по которой гниют в садах, на дачах, в ЛПХ урожаи. Не окупается собирать. Для сбора ведра яблок нужно тянуться вверх, возможно, приставлять стремянку — опасная работа. Если собирать падь, приходится ходить по яблокам, выбирать, чтобы не попали битые, подгнившие. Собрать багажник стандартного «универсала» яблок — несколько часов работы.

Помидоры собираются быстрее, но нельзя грузить навалом, нужно раскладывать по ведрам, пакетам — соответственно, в багажник войдет меньше.

Огурцы хорошо переносят транспортировку, собирать их не очень сложно, хотя и приходится работать внаклонку. Но они так дешевы, что возиться с ними нет смысла.

Дольше всего собирать ягоды с куста и малину. В среднем скорость сбора смородины — 3,5 литра за полтора часа. На рынке такое ведро можно было в Подмосковье продать за 600 рублей, в Ленобласти — за 500.

Конечно, сначала это ведро нужно было на рынок отвезти. И здесь — вторая причина, заставляющая жителей деревни и дачников оставлять урожай на кустах. Возить ягоды в город не окупается. В Петербурге или Москве их можно продать чуть дороже, с наценкой в 50 рублей на килограмм, однако увезти ягоды и фрукты сложно. Преодолеть 150 км на электричке для москвичей стоит порядка 400 рублей, для петербуржцев — 310. С собой больше 20 килограммов не увезешь. 20 килограммов ягод — это несколько дней сбора. Пока собрал последнюю партию, первая уже скиснет. Везти меньше невыгодно. Возить яблоки, помидоры, огурцы на продажу тоже невыгодно. Особенно если речь идет не о дачнике, который все равно едет в город, а не о коренных жителях деревни: им, чтобы отвезти урожай, нужно заплатить за дорогу в оба конца.

Без убытка себе доставить ягоды, фрукты и овощи для реализации в город могут только льготники: пенсионеры и инвалиды. Но больше семи килограммов груза им возить сложно. Поэтому бабушки сегодня в лучшем случае «захватывают» по пути с дачи ягоды и зелень по паре пакетов. Огурцы, помидоры, яблоки они с собой не возят — тяжелый труд, а семь килограммов огурцов стоят на рынке 350 рублей от силы.

И ведь еще эти огурцы нужно продать. Чтобы сбыть ведро огурцов, иногда приходится стоять «на точке» весь день. Для продажи 20 кг ягод может не хватить и пары дней. Пенсионерам это тяжело, а работоспособным — убыточно. 20 кг смородины можно продать примерно за четыре тысячи рублей, после вычета трат на дорогу останется не более 3 380 рублей для Ленобласти. Или 3 200 рублей для околомосковских регионов. Чтобы заработать эти деньги, нужно два дня минимум ягоды собирать, потом перевезти и два дня торговать. Итого 800 рублей за рабочий день. А ведь еще кусты смородины требуют сезонного ухода, подкормки, обрезки. Труд неблагодарный и непривлекательный настолько, что ягоды на продажу в города не возят даже безработные: выгоднее остаться дома, чем куда-то ягоды везти, потому что в эти два дня торговли нужно что-то есть, где-то жить.

Что же делать с ягодами? А ничего. Оставить на ветках. 2019-й впервые, пожалуй, можно назвать годом неснятого урожая. В околостоличных регионах деревенские и дачные участки стоят с обитаемыми домами и обсыпанными уже сухими ягодами кустами смородины, крыжовника. Даже малину оставляли летом на кустах, а клубнику — в грядках. Потому что ценность ручного труда вокруг Москвы и Петебурга еще велика, а платежеспособность населения, даже в столицах, сильно упала.

У горожан нет денег покупать ягоды, фрукты, тепличные овощи с дачных хозяйств и ЛПХ по цене, которая бы окупила затраты на транспортировку.

А у дачников и деревенских нет возможности заготавливать урожай. Самый дешевый сахар в гипермаркетах Москвы и Петербурга в период сбора ягод продавали по акциям примерно за 50 рублей. Однако везти его за город тоже убыточно. А в деревнях и райцентрах сахар стоил в сезон около 60 рублей за килограмм. Варенье варят в пропорциях минимум один к одному. На килограмм ягод — 1 кг сахара. Но придется уваривать, хотя пользы в таком варенье почти не останется.

Чтобы варить меньше, нужно сахара класть больше. До полутора килограммов на килограмм ягод или яблок для «легкого» варенья. И два кило сахара на килограмм ягод, если хозяйка хочет обойтись без варки, а сделать перетертые ягоды. Чтобы разными способами заготовить на зиму 20 кг ягод и хотя бы 10 кг яблок, нужно в среднем около 40 кг сахара. И в совокупности несколько часов работы плиты. У многих людей просто нет таких денег. Многие закупают сахар для варенья в течение всего предыдущего года. А ведь еще в садах у россиян растут груши, сливы…

Самые бедные заготавливают варенье. У кого есть деньги на лишний сахар, перетирают ягоды без варки.

Чтобы насушить на зиму к чаю малины, клубники, сделать сушеные сливы и яблоки, нужны уже более существенные вложения. Во-первых, требуется сушилка. Во-вторых, придется оплачивать электроэнергию. Сушка яблок, ягод, грибов в сезон при однотарифном счетчике съедает от полутора тысяч рублей только на электричество.

Совсем единицы урожай морозят. Это полезно, однако требует еще больших трат, ведь сначала нужно купить морозильную камеру, цена — минимум 12 тысяч. Затем в течение нескольких месяцев оплачивать электроэнергию. Средний морозильный шкаф на 150 литров в месяц потребляет от 40 кВт, или больше 160 рублей. Ну и место для морозилки в доме нужно.

В российской деревне сложилась патовая ситуация: урожаи некому продать и не на что заготовить впрок.

Цена транспортных расходов настолько велика, что теперь уже стало невыгодно ездить к бабушке в деревню или на дачу за яблоками и капустой. Делают это разве что энтузиасты. Потому что даже если приехать в гости и на обратном пути загрузить машину овощами и фруктами и потом везти их домой за 150 км, получится разорительно: собирать некогда, расход бензина при полной загрузке автомобиля тоже растет. Поэтому сегодня урожай в города возят единицы. В основном дачинки или дети деревенских родителей увозят в город овощи и фрукты в формате гостинцев: небольшими пакетами, скорее, в качестве приятных сувениров. Из электричек пропали груженые огурцами и помидорами дачники. На дорогах вы не встретите заваленную дачными яблоками машину.

Множество людей сегодня, имея сады и огород, ограничиваются сезонным употреблением ягод и фруктов с куста. Сколько смогли, съели, еще несколько килограммов увезли домой. «Закатали» пару-тройку банок, заморозили три пакета ягод. И все. Остальное даже не снимают с веток. Потому что есть некому, а собирать и везти в город угощать родню трудозатратно.

Раз или два соседи угостят друг друга по кругу. Если у кого-то есть скотина, ей скармливают кабачки, помидоры, огурцы. Если есть собаки, варят им каши с овощами. И в следующем году сажают более умеренно.

Сортовые ягоды и фрукты убирают по мере сил и выбрасывают или отдают скоту. Их даже некому отдать, потому что у соседей своих много,

а подарить фургон яблок детскому дому или хоспису в России нельзя: нужно проходить фитосанитарный контроль, оформление госзаказа.

Огородничеством сегодня занимаются единицы энтузиастов органического питания. Остальные просто косят траву. Это проще и дешевле, чем содержать огород, ведь даже в самой глухой деревне у людей, как правило, появляются возможности иногда подработать. Им выгоднее наколоть дрова или выкосить богатым соседям участок, чем работать на огороде. Тем более, что траты на выращивание овощей и ягод не заканчивают физическими усилиями и затраченным временем. Нужно покупать семена, неплохо бы пользоваться хоть какими-нибудь удобрениями, проводить обработку урожая от вредителей. Парник длиной в шесть метров при самостоятельной сборке стоит сегодня около 18 000. На грядках часто нужны дуги, пленки, лутрасил. Нужны инструменты, которые постоянно портятся, ломаются, теряются в траве.

За каждый сезон у огородника «набегает» множество расходов, помимо транспортных. Прибавьте к этому трату времени и сил. Многие деревенские семьи, особенно тяжело работающие, подсчитав затраты, приходят к выводу, что огород для них вообще убыточен. Даже выросшие самостоятельно яблоки затратно поднимать с земли. Множество людей в деревнях и райцентрах ездят на работу в столицы. Вероятно, в России только в Москву и Петербург каждый день едут в пять утра на электричках работать не менее двух миллионов человек. Домой они возвращаются после девяти. В четыре уже встают. У них в лучшем случае два выходных, которые полезнее провести с детьми или за подработкой, чем на грядке или за сбором яблок.

В любом поселении, где на урожай есть хоть какой-то спрос, как правило, со стороны столичных дачников, местные жители выращивают овощи на продажу. Если спроса на месте нет, на огороде выращивают газон.

Сельская России постепенно превращается в одну большую лужайку. Люди ставят хорошие заборы, высаживают цветы, засеивают траву. Кажется, будто это от хорошей жизни. Но если спросить деревенских жителей, почему они отказались от огородов, почти все в голос ответят: потому что не окупается. Россия незаметно стала страной, где бедняку выгоднее сидеть на диване, чем сорвать с дерева яблоко.