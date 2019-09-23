Никому не нужна: как Украина стала обузой для ЕС и США

Новая делегация Украины в ПАСЕ официально отказалась от участия в осенней сессии ассамблеи. Как сказано в заявлении, которое цитирует в фейсбуке глава делегации Лиза Ясько, Киев не будет подавать документы для участия в осенней сессии, которая должна пройти с 30 сентября по 4 октября.

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«Указанное будет способом реагирования Украины на возвращение Российской Федерации в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюций ассамблеи, одобренных в ответ на российскую агрессию против Украины», — говорится в заявлении.

В документе отмечается, что украинские делегаты будут вести консультации с партнерами по ассамблее, чтобы найти общие подходы, позволяющие вернуть «ПАСЕ ее репутацию важного образца демократии, верховенства права и защиты прав человека и свобод в Европе».

Между тем, это заявление противоречит неоднократно на всех уровнях власти произносимым словам о том, что Украина хочет оставаться надежным партнером Евросоюза. Например, не далее как в прошлую пятницу, 20 сентября, исполнительный директор «Нафтогаза» Украины» Юрий Витренко, комментируя итоги переговоров по газу, объявил о том, что Киеву стоит продолжить подготовку к прекращению транзита российского газа, но

при этом Украина надеется оставаться для Евросоюза надежным партнером по транзиту топлива через свою территорию.

Добавил масла в огонь и президент США Дональд Трамп, который в выходные вдруг призвал Европу больше тратить на Украину. По его словам, Германия, Франция и ЕС должны больше выделять средств на поддержку этой страны.

«Сейчас они выделяют средств меньше по сравнению с США», — заявил он. Ранее в проект бюджета США на 2020 финансовый год, который начинается 1 октября 2019 года, были внесены предложения о выделении почти $400 млн по линии Пентагона и Госдепартамента на решение вопросов безопасности Украины.

Любопытно, что во вторник, 24 сентября, президент США поручил временно заблокировать выделение военной помощи Украине на сумму около $400 млн из-за высокого уровня коррупции в стране. Распоряжение Дональд Трамп отдал исполняющему обязанности шефа аппарата Белого дома Мику Малвани. Оно было передано на межведомственном совещании в минобороны и госдепартамент в еще середине июля.

Торговый диссонанс

Украина на самом деле дорого обходится для США, учитывая, что основное финансирование сейчас страна получает по линии Международного валютного фонда — МВФ. Текущая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы составляет около $3,9 млрд.

При этом объем торговли между США и Украиной в 2018 составил всего лишь $2,6 млн. Причем львиная доля – примерно 90% — в этом товарообороте приходится в ввоз на Украину продукции из США, то есть Америка используют Украину как магазин для продажи своих товаров.

За 2018 год объем торговли Украины со странами Евросоюза составил $44,446 млрд, при этом экспорт и импорт поделились почти поровну. Общий объем товарооборота вырос на $5 млрд.

Но если в 2013 году Украина поставляла на внешние рынки товаров на $63,3 млрд, то в 2018 году эти цифры сократились до $47,3 млрд.

C 2013 по 2018 год объем экспорта в Россию снизился с $15,1 млрд до $3,7 млрд, то есть более чем в 4 раза. При этом экспорт товаров в Европу за эти же пять лет вырос всего на менее чем на $4 млрд – с $16,9 до $20,2 млрд.

Между тем импорт из ЕС в Украину в 2018 году, по сравнению с 2013 годом, сократился с $27 млрд до $24,3 млрд, то есть на 10,2%. Но это если учитывать, что Украина импортирует «европейский» газ. Если же импорт газа вычесть, то падение будет исчисляться примерно $6,4 млрд — или почти на 24%.

Впрочем, необходимо отметить, что в целом ввоз в страну товаров с момента начала вооруженного конфликта сократился на четверть. Так, показатель рухнул более чем на $20 млрд, или на 26,1%. Кстати, в случае с сокращением как импорта в целом, так и импорта из ЕС причина лежит на поверхности – это сокращение платежеспособного спроса. Как со стороны обедневшего и сократившегося населения, так и со стороны изрядно разваленной промышленности.

Казалось бы, введя против России торговые санкции и перестав продавать в РФ свою продукцию, Украина должна была стремительным рывком завоевать для своих товаров новые рынки. Ведь, как неоднократно заявляли официальные лица в Киеве, именно для этого страна и подписала документ об ассоциированном членстве с ЕС.

Но результаты анализа торгового баланса Украины свидетельствуют о том, что Россию как рынок сбыта своих товаров Украина потеряла, а новых партнеров так и не приобрела.

Общий объем экспорта на все внешние для Украины рынки за 5 лет сократился в 2,9 раза. Экспорт товаров Россию снизился более чем в 5 раз, а в абсолютном измерении составил минус $5,7 млрд.

Удалось ли Украине реализовать хотя бы часть товаров из той суммы продаж на $5,7 млрд, которые она потеряла, уйдя с российского рынка? Нет. Более того, экспорт на другие рынки тоже упал – более чем на 35%. Некоторое увеличение поставок на другие рынки отмечается лишь по двум товарным позициям – картону и бумаге, а также по изделиям из пластмассы. Эти позиции Украина поставляет теперь, например, в страны Закавказья. Однако и в этих двух случаях – картон (бумага) и пластмасса — потери поставок в Россию компенсированы не были.

Особенно печально выглядит обвал экспортных поставок на мировые рынки высокотехнологичных товаров – по всем позициям более чем в 2 раза, а по некоторым — практически до нуля. Это в очень недолгой перспективе может привести Украину к утрате соответствующих рынков сбыта.

И даже будет уже неважно, что эти потери объясняются разными причинами, Так, например, экспорт локомотивов прекращен из-за того, что луганский завод оказался на территории Луганской республики, заявившей о своем неподчинении Киеву, а днепропетровский практически уничтожен.

Но ведь украинские вагоны, сыры, телеаппаратура и прочие товары на мировых рынках оказались не востребованы.

Кстати, украинский оксид алюминия, урановую руду тоже никому, кроме России, продать так и не удалось, но наша страна эти товары пока хотя бы покупает. А ведь скоро уже может устать их покупать, если кому-то надоест поддерживать на плаву украинскую промышленность.