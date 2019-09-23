Экономика задрожала: до чего Меркель довела Германию

Мировые лидеры и эксперты с опасением наблюдают за здоровьем Ангелы Меркель. В последние полгода с канцлером несколько раз случались приступы на публике. Так, впервые Меркель охватила дрожь в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским – якобы из-за жары. Но обезвоживание оказалось не при чем, и теперь для коллег здоровье Меркель стало головной болью – для нее приходится менять протокол проведения мероприятий.

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Но есть головная боль посильнее – это экономика Германии, локомотива Европы, от которой зависит в ЕС очень многое.

А экономика также «дрожит»: и если канцлера Германии сменить можно быстро, то макропоказатели – нет.

Так, главный показатель, ранее обеспечивающий лидерство страны в еврозоне, пришел в откровенный упадок. Индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) Германии в сентябре, по предварительной оценке, обвалился до минимума почти за семь лет. С уровня августа в 51,7 пункта до 49,1. Напомним, значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.

Резко снизилась активность сферы услуг и промышлености. PMI сферы услуг Германии уменьшился до 52,5 пункта с 54,8 пункта в августе.

PMI в промышленности упал до минимума даже десяти лет и составил 41,4 пункта против 43,5 пункта месяцем ранее.

Но и это не все плохие новости, исходящие от Германии, до сих пор считающейся локомотивом европейской экономики. Так вот, германский локомотив теперь тормозит, показав даже более слабый индекс деловой активности, чем в среднем по еврозоне. Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны в сентябре также опустился до минимума более чем за шесть лет, но все-таки превысил немецкий индекс, составив 50,4 пункта против 51,9.

При этом аналитики, опрошенные агентством Reuters, прогнозировали, что показатель останется на уровне августа, реальность оказалась хуже прогноза.

Есть от чего паниковать

На этих новостях эксперты, предупреждавшие об отдельных просчетах в политике канцлера ФРГ Ангелы Меркель, получили новые доказательства свой правоты и теперь уже предпочитают говорить о закате политической карьеры канцлера. И даже о досрочном ее уходе с руководящего поста.

64-летняя Меркель занимает пост председателя партии ХДС с 2000 года, а должность канцлера с 2005 года. Срок ее полномочий истекат в 2021 году.

Причем, если Меркель уйдет досрочно по состоянию здоровья, то это будет не самый худший вариант для ее репутации. Меркель правит Германией четвертый срок и когда она избиралась, то настолько была уверена в себе, что рискнула сфотографироваться в купальнике на выходе из воды. Также рискованно себя вела канцлер и в отношении экономических реформ. Например, она обещала подстегнуть рост ВВП страны и укрепить евро, составив должную конкуренцию доллару.

Свою уверенность дама в неизменных цветных пиджаках растеряла – как и экономика страны под ее руководством.

Германия с каждым месяцем сдает свои позиции в экономике. Весной правительство ФРГ снизило прогноз роста экономики страны на 2019 год до 0,5%, хотя прогнозировался рост в 1%.

В прошлом году рост экономики Германии составил 1,5%, а осенью 2018-го ожидалось, что ВВП вырастет на 1,8%. Замедление экономического роста более чем в 3 раза — есть от чего появиться дрожи.

Разумеется, сваливать всю вину на уходящего политика было бы не объективно. «Немецкая экономика тормозит, в частности, из-за замедления экономики Китая, куда экспортируется значительная часть немецкой промышленной продукции и оборудования», — говорят эксперты «БКС Премьер» в еженедельном обзоре.

С такой оценкой согласен и Владимир Оленченко, старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой и международных отношений РАН. «К тому же Германия является значительной частью глобальной экономики, которая сейчас замедляется и даже, по некоторым оценкам, может повторить кризис 2008 года. Соответственно, германская экономика не может не замедляться вместе с мировой», — говорит Оленченко.

Часть ответственности за ухудшение экономической ситуации в ФРГ мог бы взять на себя и Дональд Трамп, который ввел ограничения для Канады и ЕС на импорт стали в США, в том числе из Германии.

«Антидемпинговые решения» Трампа, как он их называл, поставили под угрозу сокращения тысячи рабочих мест. Европейские чиновники и Меркель выражали свое возмущение решением президента США.

Даже обычно сдержанный глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал решение Трампа «вопиющим вмешательством с целью защиты американской промышленности». Но возражения Меркель и Юнкера не помогли.

Мигранты промотали заслуги Меркель

Но кивать исключительно на Трампа и внешнюю конъюнктуру тоже не вариант. Эксперты ставят в вину Меркель, например, тот факт, что страна находится в плену классических представлений о способах купирования кризиса. «Страна сконцентрирована на финансовой сбалансированности и профиците бюджета вместо стимулирования экономического роста», — отмечает эксперты «БКС Премьер».

И еще одна внутренная проблема, которая подкосила авторитет Меркель. Это проблема демографии и старения населения и, самое главное, как ее было предложено решить. За счет мигрантов.

Германия так и не смогла абсорбировать 1,5 млн мигрантов из стран Африки и Азии. «Основная претензия к Меркель — она жестко не препятствовала плохо контролируемому, особенно на начальной стадии, в 2015 году, притоку выходцев из Африки», — говорит Оленченко.

Он считает, что Германия потратила и продолжает тратить неоправданно много средств на прием и адаптацию мигрантов, а теперь уже самим немцам приходиться «скрести по дну». Миллиардные расходы на афроеврепейцев не придали стимула экономическому росту Германии, многие из них так и не нашли работу, даже не выучили до приемлемого уровня язык. Не говоря уже о всплеске разбоя и насилия в стране.

В 2018 году имя Мохаммед стало самым популярным среди новорожденных в Берлине. Эта статистика потрясла бюргеров.

Но в одном из своих заявлений Меркель как ни в чем не бывало подчеркивала, что и Анна и Алена, и Макс и Мохаммед имеют равные права. В общем канцлер не готова снижать уровень своей толерантности, хотя общество уже устало от этого.

Часть немецкого общества не может простить Меркель ее политику открытых дверей еще и потому, что на мигрантской волне набрали вес правые националистические партии, ранее имевшие мало шансов на участие в управлении страной. «Сейчас Германия перестала, конечно, быть большим постоялым двором, проблема мигрантов постепенно теряет остроту, но, как говорится, осадок остался», — резюмирует эксперт.

Наконец, политика Меркель подорвала устойчивость евро.

Очень плохие данные индекса PMI в Германии, вышедшие в понедельник утром увеличивают давление на евро, а недавнее сообщение, что Германия не очень хочет начинать фискальное стимулирование, только портит дело», — говорит Джон Харди, главный валютный стратег Saxo Bank.

Трейдеры, торгующие парой EURUSD в обоих направлениях, страдали от наблюдавшегося в последнее время «кипения вокруг отметки 1,1000: ни ощущение последнего смягчения от ЕЦБ под руководством Драги, ни довольно «ястребиный» итог заседания FOMC не привели к явно направленному движению». Но доллар смотрится сейчас явно лучше евро, заключает эксперт.