Новый старший брат: Минск нашел замену Москве

Белоруссия рассчитывает до конца 2019 года подписать кредитное соглашение с государственным банком развития Китая, сообщил «Газете.Ru» глава минфина Белоруссии Максим Ермолович в кулуарах Московского финансового форума-2019.

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В настоящее время существует лишь предварительная договоренность, а кредитная ставка пока обсуждается. Объем выделений средств Минску — до 500 млн долларов в эквиваленте, заимствования будут осуществлять в юанях, пояснил собеседник «Газеты.Ru».

«Есть у нас определенная уверенность, что до конца года мы завершим эту сделку подписанием соответствующего кредитного соглашения», — отметил глава минфина Белоруссии.

По его словам, кредитом от китайцев страна может «заместить» так и не полученный кредит от России.

«У нас достаточно длительное время выстраивались такие взаимоотношения с Российской Федерацией, что платежи в адрес РФ ежегодно рефинансируются. В текущем году это не получилось сделать, мы рассчитываемся по своим обязательствам перед в РФ на общую сумму больше $600 млн», — сказал Максим Ермолович.

Кредитная история

Ежегодные платежи в пользу Российской Федерации с учетом обслуживания кредитов составляют сумму, близкую к миллиарду долларов США, признаются в минфине Белоруссии. По словам Ермоловича, чтобы рассчитаться с Россией, страна занимает ресурсы на самых различных рынках.

«В том числе вышли на российский рынок долгового капитала, выпустили суверенные облигации, достаточно успешно это сделали. Понятно, что ставка заимствования выше, чем мог бы предоставить российский Минфин, но это дебютный выпуск. Со временем надеемся, что эти ставки тоже будут существенно снижаться при наших очередных выпусках», — рассказал он.

Однако определенного ответа на вопрос о том, почему Россия в этом году не смогла выдать Минску кредит — похоже, нет.

«Если в России такая обстановка, что нет возможности частично или полностью рефинансировать наши обязательства, предоставив новый кредит, значит, будем искать заимствования где-то в других странах, помогать нашим российским коллегам», — ответил Максим Ермолович.

Между тем кредитное сотрудничество двух стран действительно развивалось в этом году весьма противоречиво. Так, в феврале стало известно, что страна обратилась к России за кредитом для рефинансирования долга на $600 млн. В апреле 2019-го Силуанов сообщил, что Россия выдаст Белоруссии кредит.

При этом уже на следующий день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг это и пояснил, что вопрос о предоставлении кредита белорусам находится «в проработке». Однако в июне в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Силуанов связал выделение кредита с процессом интеграции Союзного государства, над которым работают в России и Белоруссии.

«Позиция, которую мы высказали Белоруссии: нам необходимо принимать комплексные решения, которые бы касались видения нашей дальнейшей интеграции в части Союзного договора. Просто так выхватывать какие-то позиции — компенсация налогового маневра, кредит или еще что-то,— все это нужно смотреть в комплексе в части того, как мы будем двигаться по интеграции»,— объяснил тогда Силуанов.

Впрочем, уже в первом полугодии текущего года, общая задолженность Белоруссии перед Россией перевалила за $6,5 млрд. При этом внешний госдолг Белоруссии на 1 августа составляет $16,5 млрд.

«Газета.Ru» направила запрос в Минфин России. В ведомстве ответили, что не комментируют двусторонние отношения между странами.

Смена покровителя

Между тем заинтересованность Китая в выдаче кредита Белоруссии объясняется растущими коммерческими аппетитами. Дело в том, что для Пекина ссуда выступает традиционным инструментом для Поднебесной распространять свое влияние по миру, отмечает в беседе с «Газетой.Ru» руководитель проектов рейтингового агентства «Экcперт РА» Вита Спивак.

«Китайцы выдают кредиты очень охотно, это очень распространенная практика для китайских банков развития — кредитовать страны, которые являются их младшими партнерами.

И в данном случае, судя по всему, если кредиты Москвы включали в себя какие-то геополитические условия, то в данном случае китайские условия этого не включали», — предполагает эксперт.

Скорее всего, условие кредита Минску — это предоставление льготных условий китайским компаниям на белорусском рынке, считает Спивак. При этом Москве это вряд ли понравится — России приходится конкурировать за китайские инвестиции, кредиты и различные проекты не только с Белоруссией, но и со странами СНГ.

«C тех пор, как Китай для нас становится все более геополитически важным, его отношения с бывшими советскими республиками, которые традиционно входят в сферу интересов Кремля, более чувствительны для России», — констатировала она.

Впрочем, Белоруссия намерения Китая прекрасно осознает. Заинтересованность Минска в том, чтобы сменить кредитора, действительно существует, считает директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев. Отношения России и Белоруссии в настоящее время не располагают к тому, чтобы как прежде выдавать и брать кредиты, подчеркивает он. «Много политико-экономических моментов, которые вносят напряженность в отношения Минска и Москвы. Например, наш налоговый маневр. В Белоруссии постоянно висит вопрос компенсации выпадающих доходов», — напомнил Николаев.

По оценке президента Белоруссии Александра Лукашенко, с начала нефтяного налогового маневра в 2015 году страна потеряла $3,4 млрд. И Минск намерен вернуться к диалогу с Москвой о компенсации. «Не будем же мы постоянно на коленях ползать перед своим старшим братом и вымаливать какие-то крохи», — объяснял Лукашенко.

По словам Николаева, Россия очевидно хочет большей интеграции с Белоруссией, в том числе политической.

А в последние годы Белоруссия очень активно сотрудничает с Пекином, да и китайские инвесторы уже пришли на белорусскую территорию. «Это такая благодатная почва для того, чтобы попытаться вопрос и с кредитом решить. Это логичное продолжение того укрепления экономического сотрудничества, которое сейчас есть», — подчеркнул Николаев.

Тем не менее, теоретически потенциальном кредитором Минска могли бы оказаться и страны Западной Европы, ведь страна активно идет на сближение с Евросоюзом, а также и с США, но это было бы дороже, предполагает Николаев.