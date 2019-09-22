Небо, казино, отели: умер Бэррон Хилтон

В Лос-Анджелесе в возрасте 91 года скончался Бэррон Хилтон — сын создателя сети отелей Конрада Хилтона и обладатель состояния в $1,25 млрд, по данным Bloomberg Billionaires Index. Смерть наступила по естественным причинам, говорится в заявлении Conrad N. Hilton Foundation.

Уильям Бэррон Хилтон родился 23 октября 1927 года в Далласе в семье Конрада Хилтона и Мэри Бэррон. Когда мальчику было восемь лет, его родители развелись, а позднее отец женился на актрисе Жа Жа Габор.

У Бэррона было два брата — Эрик и Конрад Николсон (в 1950 году он женился на Элизабет Тейлор, на свадьбе Бэррон был свидетелем). Все трое работали в семейном бизнесе, который постоянно расширялся. Сеть отелей Hilton была основана Конрадом Хилтоном в 1919 году — с покупкой отеля в Техасе. В 1925 году отели сети начали брендировать фамилией основателя — первая такая гостиница открылась в Далласе в 1925 году.

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Сам Бэррон начал трудовую деятельность еще в подростковом возрасте — служащим парковки при отеле Hilton в Лос-Анджелесе. Впоследствии пытался заниматься собственным бизнесом и во время Второй мировой войны служил в Военно-морском флоте фотографом. Страсть к небу отельный магнат пронес через всю жизнь, собрав целый флот из самолетов, вертолетов, парапланов и других летательных аппаратов, а в 1980 году учредил соревнования среди планеристов на кубок своего имени.

В интервью журналу People Бэррон признавался, что считает свою юность «потерянной» и что никогда не был близок с отцом.

Как вспоминал в интервью Miami Herald сам предприниматель, в возрасте 19 лет он предложил отцу поработать в семейном бизнесе за тысячу долларов в месяц (огромная зарплата по тем временам), но отец отказался.

Тем не менее в 1951 году, уже заработав миллионное состояние, он вышел на работу в Hilton Hotels, а в 1954 году занял пост вице-президента. Одним из его успешных нововведений было внедрение возвратной аренды гостиниц — здания продавались новым хозяевам, но Hilton Hotels продолжала управлять ими.

В 1966 году Бэррон Хилтон становится главным исполнительным директором Hilton Hotels и будет занимать этот пост около 30 лет. Предприниматель расширял горизонты отельного бизнеса — в том числе в сторону азартных игр.

В 1970 году компания купила два отеля в Лас-Вегасе, которые через несколько месяцев стали приносить 40% доходов компании.

И ими Бэррон Хилтон занимался лично — он установил видео-камеры в казино и игровые автоматы с прогрессивными джек-потами.

Отельный бизнес и сферу азартных игр Бэррон еще будет развивать. Но для американцев он станет не просто очередным магнатом. В конце 1950-х годов предприниматель выкупил франшизу на Американскую футбольную лигу и считается ее настоящим основателем. В 1959 году Хилтон учредил команду Los Angeles Chargers, которую, впрочем, в 1966 году продал за $10 млн. Тогда Хилтон участвовал в переговорах по слиянию АФЛ и Национальной футбольной лиги, по результатам которого был учрежден Супербоул – едва ли не самое масштабное спортивное событие в США.

Несмотря на успех в нескольких видах бизнеса, самыми счастливыми своими годами Бэррон Хилтон называл период, когда он занимался своей командой.

В 1979 году в семейном бизнесе возник скандал. Умер его основатель Конрад Хилтон, завещавший почти все свое имущество своему благотворительному фонду, поддерживавшему в том числе сестер милосердия. Бэррон Хилтон не побоялся опротестовать завещание. Судебные тяжбы длились около 10 лет, в итоге Бэррону удалось получить контроль над 34% акций сети Hilton.

Но в 2007 году бизнесмен решил пойти по стопам отца и отдать 97% состояния в фонд Conrad N. Hilton Foundation.

В том же году, когда Бэррон Хилтон занимал должность сопредседателя правления в компании, она была продана инвесткомпании Blackstone Group. Сумма сделки составила $26 млрд, включая долги. Доход от нее в размере $1,2 млрд Хилтон и отдал в фонд.

Так что многочисленные наследники миллиардов не получат. А у Бэррона Хилтона только детей восемь, не считая внуков, среди которых светские львицы Пэрис и Ники Хилтон. Впрочем, их отец Ричард и сам успешный бизнесмен – ему принадлежит компания Hilton & Hyland, занимающаяся сделками в сфере жилой и коммерческой недвижимости. И вскоре в семейном клане Хилтон ожидается пополнение — внук Бэррона Хилтона, названный в честь деда, на днях объявил о скором рождении своего первого ребенка.