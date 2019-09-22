Звезды на пенсии: сколько получают Пугачева и Лолита

Знаменитые российские артисты, как оказалось, получают не такие уж и большие пенсии, но с доплатами и льготами за звание суммы получаются выше, чем у «обычных» граждан. Свет российской культуры сосредоточен в основном в Москве — и именно здесь есть хорошие доплаты.

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С 1 января 2018 года, согласно постановлению правительства столицы от 31 октября 2017 года N 805-ПП, пенсионеры из числа народных и заслуженных артистов имеют право на ежемесячную денежную выплату в размере 30 тыс. рублей. Для сравнения, ежемесячное денежное обеспечение Героев СССР и России (без ограничения по возрасту) в Москве — 25 тыс. рублей.

Обычно размер пенсий высчитывается исходя из стажа, объема пенсионного балла (его правительство устанавливает каждый год). Артисты при этом имеют право досрочного выхода на пенсию — в зависимости от стажа.

Так, пенсия 79-летней заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной составляет почти 50 тыс. рублей, сообщает издание «Телепрограмма.pro».

А вот Алла Пугачева получает около 47 тыс. рублей. При этом Пугачева не только носит звание народной артистки, но и награждена высшими государственными наградами — орденами «За заслуги перед отечеством» II, III, IV степени. В начале этого года супруг певицы Максим Галкин говорил, что в 2004 году пенсия Пугачевой составляла всего 2 тыс. в месяц, а в 2017 году — 17 тыс. Если человек числится работающим пенсионером, то эта сумма не индексируется, пока он не прекратит трудовую деятельность.

Согласно закону №21-ФЗ от 2002 года, лицам, удостоенным наград за выдающиеся достижения и заслуги перед страной, положено дополнительное материальное обеспечение. За ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III, IV степеней это 330% от социальной пенсии нетрудоспособным гражданам. В 2019 году размер социальной пенсии по старости составляет более 5 тыс. руб.

То есть доплата за ордена — около 17 тыс. И она федеральная. Если артист обладает орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени, то выплата больше.

И если Алла Борисовна или другой артист прописаны не в Москве, то доплаты за звание народного артиста, естественно, получать не могут. А вот за ордена положено всем.

Кавалерами орденами «За заслуги перед Отечеством» являются, например, Галина Волчек, Татьяна Доронина, Марк Захаров, Лев Лещенко, Никита Михалков, Юрий Соломин, Владимир Спиваков и другие звезды.

При этом нужно учитывать, что доплаты и льготы не устанавливаются автоматически.

За ними нужно обратиться в Пенсионный фонд и предоставить необходимые документы — в том числе о стаже, званиях, орденах и т.п. За что именно насчитана сумма в 47 тыс. рублей Пугачевой, могут сказать только сама артистка и Пенсионный фонд.

В любом случае, по данным СМИ, пенсию Алла Пугачева перечисляет на благотворительность.

Эдита Пьеха ранее признавалась, что к обычной пенсии получает также «шахтерскую» доплату в размере 25 тыс. рублей — в бытность губернатором Кузбасса Аманом Тулеевым артистке было присвоено звание «Почетный гражданин Кемеровской области». К слову, знаменитая певица родилась во французском шахтерском городке Нуайель-су-Ланс. К тому же она носит звание народной артистки и обладает тремя орденами «За заслуги перед Отечеством».

Неплохая по среднероссийским меркам пенсия оказалась у Лолиты Милявской — 21 тыс. рублей. Артистка вышла на пенсию в ноябре 2018 года и успела до постепенного повышения пенсионного возраста, начавшегося 1 января 2019 года. С этого года женщины могут выходить на пенсию в 55 с половиной лет (этот возраст до 2024 года будет постепенно повышаться), тогда как до прошлого года пенсионный возраст составлял 55 лет.

По данным Росстата, средний размер назначенных пенсий в России в январе-июне 2019 года составил 14 135 рублей. Примерно на этом уровне пенсия у телеведущей Розы Сябитовой, пишет «Телепрограмма.pro».

В Москве, согласно социальному стандарту, минимум — 12115 руб. для проживших в городе менее 10 лет и 17500 — более 10 лет.

Небольшие выплаты, по данным СМИ, у Николая Цискаридзе — ему хоть и 45 лет, но он получил право на досрочную пенсию как артист балета. Минимальный стаж для обращения за пенсией для исполнителей сольных партий – 15 лет, у Цискаридзе стаж перевалил за 20 лет. При этом артист считается работающим пенсионером – он является ректором Академии русского балета в Санкт-Петербурге.

А вот правила назначения пенсий более молодым коллегам Цискаридзе с этого года изменились.

Необходимый стаж для получения права досрочной пенсии остался тем же, а сам срок выхода на пенсию меняется. В течение переходного периода срок обращения за пенсией будет увеличиваться от 1 до 5 лет. Так, в 2019 году срок обращения сдвигается с даты выслуги на полгода, в 2020 — на 1,5 года, в 2021 году — на 3 года, в 2022 году — на 4 года. То есть исполнитель сольных партий, отработав 15 лет, сможет обратиться за пенсией через 4 года. Для других категорий творческих работников стаж составляет от 20 до 30 лет.

Многие артисты и певцы ранее жаловались на небольшие пенсии. В декабре прошлого года «Стархит» сообщал, что юморист Владимир Винокур получает около 10 тыс. рублей, актер Александр Панкратов-Черный — примерно 13 тыс. рублей, а Михаил Боярский — 20 тыс. рублей. При этом, например, Винокуру при условии того, что он зарегистрирован в Москве, положена доплата за звание народного артиста. Поскольку Винокур обладает орденами «За заслуги перед Отечеством», он имеет право на ежемесячное материальное обеспечение. Как и живущий в Петербурге Михаил Боярский — за такой же орден IV степени.

Но для этого нужно найти время, собрать документы и обратиться за дополнительными выплатами. Как и за льготами для пенсионеров — на транспорт, взносы на капительный ремонт и так далее.