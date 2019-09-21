Отец ответит за сына? Что Трамп сказал Зеленскому

Главные соперники предвыборной гонки в США Дональд Трамп и Джо Байден перешли на личности. Как сообщила газета The Wall Street Journal, Трамп восемь раз просил Зеленского помочь с расследованием дела против сына конкурента— Хантера Байдена. В стане демократов заявляют, что такое давление, если оно было, — месть президента и использование служебного положения в личных целях. Сам Хантер Байден, конечно, все отрицает.

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По информации издания, речь идет о давлении на украинские власти с целью расследования бизнес-интересов Хантера Байдена на Украине, за которым может потянуться шлейф обвинений уже в адрес самого Джо Байдена – в бытность вице-президентом США он курировал в том числе украинское направление. Байден, в частности, призывал Европу снизить зависимость от российского газа, а в 2016 году назвал строительство «Северного потока — 2» плохой сделкой.

Хантеру Байдену 49 лет. Он юрист — партнер в компании Rosemont Seneca Partners и советник в Boies, Schiller, Flexner. Выпускник Джорджтаунского университета и Йельской школы права (Йельский университет). В последние несколько лет попадал на страницы желтой прессы — из-за употребления алкоголя, наркотиков, развода с женой, ухаживаний за вдовой умершего от рака брата.

В мае 2014 года он вошел в совет директоров украинской частной газовой компании Burisma, являющейся вертикально-интегрированным холдингом — он занимается разработкой месторождений, добычей, производством, переработкой, транспортировкой и продажей продуктов переработки углеводородов. Имеет 35 лицензий на разработку месторождений. Пресс-релиз о назначении Байдена в совет директоров, где он возглавил юридическое направление, появился в середине мая 2014 года. Но само назначение произошло в апреле.

Одновременно в совет директоров был назначен Девон Арчер — управляющий партнер Rosemont Seneca Partners, бывший старший советник тогдашнего госсекретаря Джона Керри.

Уже непонятно, как долго Байден трудился во благо украинской газовой промышленности.

Издание The Hill сообщало, что Байден-младший получал вознаграждение в этой компании в размере более $166 тыс. в месяц в период между весной 2014 и осенью 2015 года.

В настоящее время его в совете директоров не значится. Как указано на сайте Burisma, в составе совета семь человек, в том числе экс-президент Польши Александр Квасьневский, американец Алан Аптор (работал в Merrill Lynch и Morgan Stanley), экс-глава Антитеррористического центра ЦРУ Джозеф Кофер Блэк. Квасьневский заявлял, что никакое заступничество Джо Байдена компании не было нужно — она успешно развивалась и так.

Украинские СМИ конечным бенефициаром Burisma назвали экс-министра экологии Николая Злочевского (в совете директоров заседает Карина Злочевская). В 2012-2014 годах он также был заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. В 2014 году в отношении него было возбуждено уголовное дело по обвинению в незаконном выдаче лицензий, но в 2016 году МВД закрыло розыскное дело.

В том же 2016 году президент Украины Петр Порошенко отправил в отставку генпрокурора Виктора Шокина. До этого вице-президент рассказывал, что поставил Порошенко условие: если Шокина не уволят, то Вашингтон не предоставит Киеву гарантии по кредиту на $1 млрд. Шокин в комментариях The Hill говорил, что до увольнения у него были определенные планы, которые включали допрос и другие следственные действия в отношении членов совета директоров Burisma, в том числе Хантера Байдена.

В то же время советник главы МВД Украины Антон Геращенко на прошлой неделе заявил The Daily Beast (а потом подтвердил 20 сентября), что никаких ходатайств в отношении Burisma в ведомство не поступало.

Никакого расследования не ведется.

По мнению Геращенко, Трамп просто хочет нарыть компромат на Джо Байдена в отместку за то, что Пола Манафорта приговорили к тюремному срок. Манафорт когда-то был главой предвыборного штаба Дональда Трампа, срок он получил за сокрытие банковских счетов и уход от уплаты налогов.

Телефонным разговором, который по данным американских СМИ стал причиной подачи неназванным сотрудником американской разведки жалобы генеральному инспектору разведывательных служб, выступила беседа Трампа и Владимира Зеленского 25 июля 2019 года. Тогда американский лидер поздравил Зеленского с победой на выборах. Как писала The Washington Post, тревогу вызвала какая-то фраза Трампа, которая касалась Украины и затрагивала национальные интересы США. Американский лидер эти подозрения назвал беспочвенными.

«СМИ фейковых новостей и их партнеры — Демократическая партия — хотят как можно дальше сторониться от того факта, что Джо Байден требовал от украинского правительства уволить прокурора, расследовавшего дело против его сына, иначе они не получат большую сумму от США, поэтому они сфабриковали историю обо мне и моем абсолютно чистом, рутинном телефонном разговоре с новым президентом Украины», — написал Трамп в твиттере.

Трамп вообще считает политику США на украинском направлении, которая раздражает Россию, «бессмысленной», пишет The Washinton Post со ссылкой бывшего высокопоставленного чиновника Белого дома.