Газовые войны: Украина насчитала России за транзит

Украинская сторона предложила тарифы на прокачку российского газа в зависимости от объемов, при этом рассчитала их, исходя из длительного бронирования мощностей газотранспортной системы этой страны — на 15 лет. Напомним, ранее в ЕС «Газпрому» рекомендовали забронировать мощности на 10 лет.

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В 2020-2024 годах при условии бронирования 60 млрд кубометров в год «Нафтогаз» предлагает тариф на уровне $3,21 за прокачку тысячи кубометров по 100 км ГТС.

«Чем больше объемы и на чем более длительный период «Газпром» будет бронировать, тем ниже будет тариф», — заявил председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев, которого цитирует Deutsche Welle (DW).

При бронировании 100% мощности — то есть 90 млрд кубометров — тариф может составить $2,56, сказал топ-менеджер.

По его словам, за январь-август объем транзита российского газа через Украину в ЕС составил 59 млрд кубометров, а по итогам года тариф будет $2,61 за тысячу кубометров на 100 км.

Действующий контракт на транзит российского газа в Европу был заключен в 2009 году, он истекает 31 декабря 2019 года. Без нового контракта газ поставляться не может, уточнил Коболев. «Это может рассматриваться как контрабанда», — отметил Коболев.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник писал, что даже без контракта украинский оператор газотранспортной системы должен будет позволить «Газпрому» попробовать выкупить мощности – через аукционы на резервирование транзитных мощностей.

Транзит через украинскую ГТС для России самый дорогой, говорил ранее в интервью «Газете.Ru» глава Минэнерго Александр Новак. В пример он привел газопроводы «Ямал-Европа» и «Северный поток — 1» — там тариф ниже. Кроме того, например, маршрут «Северного потока-1» через Балтийское море до Германии на 1885 км короче, чем через украинскую ГТС. Правда, 11 сентября Европейский суд запретил «Газпрому» полностью использовать мощности газопровода Opal – он является продолжением морской части «Северного потока – 1».

«Если говорить о существующих маршрутах, которые сегодня используются для транзита российского газа, то украинское направление на сегодняшний день является самим дорогим, и там самый высокий тариф установлен — в 2-2,5 раза выше, чем другие маршруты», — сказал министр.

Причем украинская сторона угрожала в случае неподписания нового контракта потребовать с «Газпрома» $11-14 млрд компенсации – за неповышение тарифа на прокачку в прошлые годы. Москва же настаивает на прекращении судебных разбирательств, инициированных российской стороной против «Газпрома».

Переговоры о заключении контракта на прокачку российского газа проводились 19 сентября в Брюсселе в трехстороннем формате — Россия-Украина-ЕС. Ранее ЕС предложил, чтобы «Газпром» обязался обеспечить объем прокачки не менее 60 млрд кубометров в год в течение 10 лет с возможности бронирования дополнительных мощностей (30 млрд кубометров). В Киеве с этой формулой согласились.

Вместе с тем, как говорил Новак после встречи в Брюсселе, пока нет гарантий имплементации Украиной европейских норм работы ГТС. Чтобы они вступили в силу с 2020 года, сертификацию нового оператора ГТС — компанию «Магистральные газопроводы Украины» (МГУ) — надо провести до 1 декабря 2019 года. Сейчас оператором ГТС Украины является «Нафтогаз».

Если же новые требования ЕС не будут внедрены в срок, Россия предлагает продлить соглашение на транзит на короткий срок. Объемы и тарифы на переговорах в Брюсселе не обсуждались.

«Есть риски, что к 1 января 2020 года Украина не сможет имплементировать Третий энергопакет и создать независимого сертифицированного газотранспортного оператора и независимого регулятора. И мы сегодня говорили о том, что в этом случае имеет смысл рассматривать и план «Б» – продление действующего контракта на какой-то короткий промежуток времени», — говорил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Российские власти, тем не менее, уверены, что газ европейским потребителям в 2020 году будет поставлен в законтрактованных объемах. Подстраховаться можно было бы с введением в строй газопровода «Северный поток — 2», который планировалось ввести в эксплуатацию в конце этого года. Но завершение проекта в срок упирается в Данию — она пока не дала разрешение на прокладку трубы в своих водах.

Правда, европейцы, похоже, готовы к перебоям. Так, румынский регулятор ANRE подготовил поправки в законодательство, предусматривающие повышение объемов создаваемых резервов газа на холодный период. Как сообщало romania-insider.com, в письме упоминались риски «снижения» транзита газа через Украину и ограниченные мощности по поставкам из Венгрии и Болгарии.