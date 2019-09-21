От Бузовой до Собчак: на чем зарабатывают российские звезды

Трюки Собчак

Тележурналистка Ксения Собчак, недавно вышедшая замуж за режиссера Константина Богомолова, не потратила на торжество ни копейки. Все расходы взяли на себя компании, которые она рекламирует, а также влиятельные друзья звезды. Между тем Ксения является совладельцем и бенефициаром ООО «Лидерс» с уставным капиталом в 2 млн рублей — таковы данные системы «Спарк». В качестве основного вида деятельности организации, зарегистрированной 10 июля 2019 года, значится «Деятельность рекламных агентств». Никаких подробностей о деятельности этой компании в открытых источниках обнаружить не удалось.

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Вторая компания, совладелицей которой является Ксения Собчак — ООО «Джун энд Джулай», зарегистрированное в сентябре 2013 года. Сотрудниками организации, которая также занимается «деятельностью рекламных агентств», числятся три человека.

Выручка компании по итогам 2017 года составила 7,109 млн рублей, а чистая прибыль – всего 19 тысяч рублей.

Как сообщал в начале июля текущего года журнал Harper's Bazaar, Ксения Собчак стала партнером Юлии Прудько в агентстве JuneJuly, которое специализируется на продвижении отечественных дизайнеров. Вместе партнеры собираются продолжать начатое, брать новые масштабные проекты, а о первых совместных стартапах обещали проинформировать уже ранней осенью. С 20 мая 2019 года Собчак также занимает пост генерального продюсера нового развлекательного телеканала «Супер». Неоднократно сообщалось, что телеведущая является совладелицей нескольких ресторанов вместе с Ginza Project — правда, официальных подтверждений этого нет, кроме того, она проводит тренинги и пишет книги. И все эти разнообразные занятия, разумеется, приносят деньги.

В рейтинге «Главные российские знаменитости» журнала Forbes Собчак занимает 12-ю позицию с доходами в $1 млн в год. По данным издания, основной доход Собчак приносит ведение корпоративных мероприятий и реклама в Instagram. Крупнейшие рекламные контракты заключены с Bosco di Ciliegi, Л'Этуаль, Pandora и Dior Makeup. Но есть и другие компании, которые пользуются рекламными услугами Собчак — самый большой общественный резонанс, пожалуй, вызвал ролик средства для улучшения потенции, в котором телеведущая снялась вместе со своим тогдашним мужем Максимом Виторганом.

Ксения Собчак и не думает скрывать, что зарабатывает на рекламе в Instagram, более того – она открыто сообщила, сколько стоит публикация одного такого поста. «От 500 тысяч до 1 миллиона рублей в зависимости от категории товара. И всегда с пометкой #направахрекламы», – написала Собчак в ответ на вопрос одной из своих подписчиц.

Богатства Ольги Бузовой

Подруга по цеху Собчак Ольга Бузова также активно зарабатывает вне шоубизнеса. Так, певица, согласно данным системы «Спарк», является совладелицей двух компаний – ООО «Бузова Рест компани» и ООО «Фэшн». Обе организации зарегистрированы в Москве, первая в доме 15 по улице Антонова-Овсеенко, вторая — в доме 68 по улице Лобачевского. Ольге Бузовой каждая из них принадлежит наполовину.

Что касается «Бузова Рест компани», то ее выручка от продажи на 31 декабря 2018 года составляла 31 588 000 рублей, чистая прибыль — 1,246 млн рублей, а стоимость чистых активов оценивалась в 1,256 млн рублей. В компании работают 11 человек, при этом уставной капитал составляет всего 10 тысяч рублей.

Согласно информации на сайте заведения, BUZfood — сеть ресторанов, хотя пока их всего два: один в Москве, а второй в Санкт-Петербурге. «Основой концепцией являются премиальные салаты по доступным ценам. Лучшее сочетание цены и качества. Команда проекта под руководством самой Ольги Бузовой», — говорится в описании проекта. Желающие открыть собственный Бузфуд могут приобрести франшизу, ее стоимость не разглашается.

В меню значатся буррата «Мало половин» за 590 рублей, салат «Неправильная» из томатов, ростбифа, редиса, лука, картофеля и сельдерея за 390 рублей, «Бузцезарь» за 480 рублей и «Бузцезарь» в азиатском стиле с запеченными бананами за 440 рублей порция. Помимо салатов, гостям заведения готовы приготовить хот-доги, тартар из форели, три вида пасты, стейки из мяса и рыбы, супы и пиццу. Завершением трапезы могут стать десерты «Атомы», «Девочка скандал», «Все для тебя», чизкейк «Слабости», «Очень хорошо» или «Привыкаю». Если этого показалось мало, вам принесут бузшоколад или бузчупсы за 150 и 50 рублей соответственно.

Еще один бизнес-проект Ольги Бузовой связан с производством одежды. Сотрудниками микропредприятия ООО «Фэшн» числятся два человека, выручка от продажи на конец прошлого года составляла 8,017 млн рублей, однако прибыльным эту организацию не назовешь –

ее чистый убыток по итогам 2018 года составил 1,307 млн рублей.

У компании четыре совладельца, каждый из которых владеет 25% организации – это сама Ольга Бузова, ее сестра Анна, бывший муж певицы, футболист Дмитрий Тарасов, а также генеральный директор ООО «Фэшн» Константин Штрыкин, который по данным СМИ, выступает гражданским мужем Анны Бузовой.

Семейный бизнес Бузовой по продаже одежды был зарегистрирован в 2012 году, однако за семь прошедших лет прибыльным он так и не стал — и это несмотря на то, что звезда активно носит вещи собственного бренда и рекламирует их своим многочисленным подписчикам в соцсетях. Возможно, причина состоит в том, что вещи от Бузовой стоят дороговато для масс-маркета (коими они, без сомнения, и являются) — например, хлопковая футболка с надписями вроде «Вот она я» или «Принимай меня» стоит 3000 рублей, а с принтом «Эгоистка. Думал, что сломал, но лишь надломилось» — уже 4700 рублей. Короткий сарафан из хлопка и полиэстера обойдется в 3990 рублей, а укороченные толстовки с отпечатком губ во всю грудь — в 5300 рублей. Комментаторы на страничке магазина Бузовой в Instagram сходятся на том, что одежда стоит необоснованно дорого, и большинству почитателей певицы просто не по карману.

Есть у Ольги Бузовой и собственная криптовалюта — бузкоин, о запуске которой было объявлено в апреле 2018 года. На сайте проекта утверждается, что певица является «самой популярной личностью в России». Во втором квартале 2019 года команда Buzcoin планирует запуск собственного мессенджера, а также тестирование мобильной версии платформы. Правда, на данный момент бузкоин выглядит не слишком привлекательным объектом для инвестиций — на 18 сентября его курс составлял 0,001134 рубля, а за один рубль можно было купить 882,09 бузкоина.

Несмотря на это, Forbes оценивает доходы Бузовой в $4,4 млн в год, так что разорение девушке не грозит.

Звездное угощение

Складывается впечатление, что практически каждая мало-мальски значимая звезда эстрады считает своим долгом открыть собственное заведение общепита — кондитерскую, пекарню, кафе или ресторан.

Так, телеведущие Иван Ургант и Александр Цекало совместными усилиями открыли на Якиманской набережной в Москве ресторан «The Сад» со средним чеком в 2500 рублей. Ресторан интересен тем, что один из его залов представляет собой настоящую оранжерею. Экс-участник дуэта «Чай вдвоем», певец Стас Костюшкин решил ориентироваться на публику попроще и открыл сеть пончиковых «Пышка Да Пудра» . Сайта у организации нет, а последняя публикация в Instagram датируется зимой 2015 года, так что, возможно, проект уже не существует.

Григорий Лепс открыл на Петровке рюмочную «Рюмка водки»,

где представлены 30 сортов водки и 27 фирменных настоек. Кроме того, в 2018 году в историческом здании миусского депо на Лесной улице посетителей начал принимать новый ресторан Эмина Агаларова и Григория Лепса Lesnoy.

Большой популярностью пользуется семейная кондитерская солиста группы «Руки вверх» Сергея Жукова и его жены Регины Бурд «Любовь и сладости». Супруги продают не только десерты, но и одежду с надписями на кулинарную тему, например, толстовки «Не сахар» или «Со мной не сладко, но и ты не медовик». В общей сложности Сергей Жуков является совладельцем семи юридических лиц, а в ООО «Руки Вверх» с доходом в 10,8 млн рублей по итогам 2017 года также занимает пост генерального директора.

Певец Сергей Лазарев пошел дальше и открыл не просто кондитерскую, а магазин сладостей для кошек и собак. «Идея пришла ко мне, когда мы с семьей праздновали Новый год. По нашей традиции мы все стояли в кругу, радовались и дарили друг другу подарки, а рядом сидела моя грустная собака, которая не понимала, почему всем есть подарки, а ей ничего нет. Тогда я подумал, что было бы здорово порадовать ее вкусным тортом, но ничего похожего в зоомагазинах я не нашел. Тогда я решил, что стоит самому создать подобную кондитерскую для собак и кошек», — приводят слова звезды на сайте проекта.

В ассортименте «Пуделя-Штруделя» есть пончики и торты для собак и кошек стоимостью от 1000 до 1500 рублей. Снаружи они покрыты глазурью без сахара, а внутри скрывается мясо различных сортов. Кроме того, в магазине можно приобрести эксклюзивные аксессуары для домашних любимцев – ошейник с золотой застежкой за 3000 рублей, электрический фен для животных за 4430 рублей и многое другое.

Модный приговор

Еще одно популярное занятие среди звезд — создание собственного бренда одежды. Например, певица Анна Седокова продает свою коллекцию нарядов для мужчин и женщин под маркой LA Story. Футболки в ее интернет-магазине стоят от 2500 рублей, свитшоты и худи — 5000 рублей, а платья — от 6000 рублей. На сайте магазина говорится, что все вещи — это авторские работы Седоковой со своим «уникальным стилем». Согласно данным системы «Спарк», сотрудником компании «Ла Стори», полностью принадлежащей Седоковой, числится один человек. Чистая прибыль магазина по итогам 2018 года составила 729 000 рублей.

Продажей молодежной одежды занимается и рэпер Тимати. В магазинах бренда Black Star Wear можно найти вещи и для взрослых, и для детей — недавно была выпущена совместная коллекция с «Союзмультфильмом». Женские платья стоят от 1400 рублей, футболки – от 1500 рублей, толстовки и худи – от 3500 рублей. У Тимати, кстати, есть и собственный бизнес в области общественного питания. По данным системы «Спарк»,

рэперу принадлежит 17% в уставном капитале предприятия, чистая прибыль которого в 2018 году составила 53 963 000 рублей.

Собственным брендом одежды премиум-класса KETIone владеет солистка группы A'Studio Кети Топурия. «Кети делает ставку на чувственность и, в то же время, ориентируется на минимализм — лаконичный крой, минимум декора и сочетание чистых, контрастных оттенков», — говорится на сайте проекта. В результате платья с нашитым на них брендом певицы стоят от 24 000 рублей (но большинство — ближе к 100 000 рублей), футболка всего одна и обойдется в 2000 рублей, а все представленные свитшоты стоят 3500 рублей.

Свою одежду выпускает и телеведущая Регина Тодоренко, прославившаяся благодаря шоу «Орел и Решка» и брачному союзу с певцом Владом Топаловым. Бренд звезды называется GenerationTR, и в одежде собственного производства она неоднократно появлялась на телеэкранах. Цены, особенно на фоне творений других звезд, довольно демократичные — женский брючный костюм стоит 4500 рублей, свитшот — 2100 рублей, костюм из хлопка — 3000 рублей.

Российская телеведущая и «Мисс Вселенная-2002» Оксана Федорова открыла не просто магазин, а собственную дизайн-студию одежды под названием OFERA by Oksana Fedorova. «Я думаю, что не нужно стремиться быть модным: нужно уметь грамотно выражать свою индивидуальность», — говорит Федорова посетителям своего сайта на правах дизайнера. Весной коллекция Оксаны Федоровой «Преображение» была представлена в ЦВЗ «Манеж» на Mercedes-Benz Fashion Week.