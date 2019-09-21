Аргентина умирает от голода и нищеты: Россия — следующая?

Без еды и крыши над головой

Буэнос-Айрес, столица Аргентины, вновь стал ареной протестов. Общественные организации и активисты вышли на улицы с требованием ввести режим чрезвычайного положения из-за нищеты и голода. Экономический кризис захлестнул страну – девальвация песо и высокая инфляция оставили многих аргентинцев без пропитания.

Реклама

Тяжелую ситуацию, связанную с голодом в стране, ранее признала Палата депутатов Аргентины. Она одобрила проект закона о чрезвычайной продовольственной помощи. На этой неделе верхняя палата конгресса, аргентинский Сенат, также поддержал его.

Эта инициатива должна расширить статьи бюджета для общественных и школьных столовых — бюджет выделит на эти расходы на 50% больше, чем прежде. Деньги должны пойти в первую очередь на питание детей до 14 лет, беременных, инвалидов и пожилых людей, живущих в нищете. Эти меры будут действовать до 2022 года.

«Исполнительная власть в срочном порядке должна приступить к выполнению закона. Чрезвычайная ситуация имеет место уже сейчас. Мы больше не можем ждать», — написал депутат Леонардо Гроссо в твиттере.

«Аргентина опустошена бездействием, голодом и бедностью, и мы требуем ответов»,

— говорил один из организаторов протеста Эдуардо Беллибони.

По разным данным, от одного до трех миллионов аргентинцев страдают от голода. Зафиксирован ряд случаев смерти детей от недоедания.

Официальная статистика по бедности демонстрирует трагическую ситуацию в южноамериканской стране. Согласно данным, опубликованным в марте Национальным институтом статистики и переписи населения (INDEC), во второй половине 2018 года бедными признаны 32% населения, без крыши над головой оказались 6,7% аргентинцев.

Хотя и эти данные можно признать устаревшими. Историческая девальвация песо в августе привела к росту цен, главным образом на продукты питания, и наверняка отразится в статистике еще более высоким уровнем бедности в этом году. В середине августа курс песо упал на 30%, обвалился аргентинский фондовый индекс Merval. За последние два года национальная валюта — песо — подешевела к доллару в три раза.

По итогам минувшего года инфляция в Аргентине составила 47,6%. Тем не менее аргентинское правительство преисполнено оптимизма по поводу взлета потребительских цен — в бюджет на следующий год заложено снижение темпов годовой инфляции до 34%.

В оппозиционных силах настроения совсем иные. Отчаяние испытывают все больше аргентинцев, опасаясь, что к концу года инфляция превысит 50%.

В таком случае не менее 40% населения окажется за чертой бедности, пишет Telesur.

Экономическая трагедия

В настоящее время в Аргентине наблюдается сокращение экономики на 2,5% (за январь-июль этого года). В 2020 году ожидается спад от 4% до 5%, пишет Bloomberg.

«Аргентина движется к кредитному кризису. Она сталкивается с потерей доверия, жестким падением роста и ростом инфляции», — сказал изданию старший партнер инвестиционной компании Alberdi Partners Маркос Бускалья, отмечая, что частные инвесторы уже разбегаются.

В сундуках ЦБ мало ликвидности — платить нечем. Аргентина должна 325 млрд долларов, 80% — в валюте. Инвесторы опасаются, что стране грозит дефолт.

В августе финансовый рынок оценивал вероятность дефолта Аргентины в ближайшие пять лет сначала в 50%, а затем и в 75%. До конца сентября Международный валютный фонд должен перевести Аргентине новый транш в $5,4 млрд. Однако есть риск, что фонд откажется от помощи южноамериканской стране.

Власти Аргентины ранее официально ограничили движение капитала — теперь местные банки смогут покупать доллары только с разрешения регулятора.

Экономический кризис в Аргентине связан напрямую с политическим напряжением. 11 августа на праймериз победил Альберто Фернандес, который представляет левый «Фронт для всех» вместе с экс-президентом страны Кристиной Киршнер. Действующий президент Маурисио Макри набрал чуть больше 32%, отстав от лидера на 15% голосов. Реакцией рынков стал обвал национальной валюты.

За два месяца до президентских выборов — они состоятся в октябре — рейтинг Макри почти не оставляет ему шансов на переизбрание. Пытаясь сохранить позиции, президент обещал в августе снизить подоходный налог, заморозить цены на бензин, повысить минимальную зарплату и увеличить субсидии.

Однако терпение аргентинцев на исходе. Макри обвиняют в урезании расходов на социальную сферу и отмене субсидий на электричество и газ. Однако именно благодаря этим мерам он смог заручиться поддержкой Международного валютного фонда (МВФ). С уменьшением государственных расходов сокращался и бюджетный дефицит.

Его оппоненты Фернандес и Киршнер опираются на опыт Аргентины во времена президентства Нестора Киршнера (супруг Кристины Киршнер). Он появился на политической авансцене после того, как в 2001 году Аргентина погрузилась в тяжелый финансовый кризис. Киршнер заслужил признательность сограждан за успешную борьбу с бедностью и безработицей. За время его президентства (2003-2007) уровень жизни в стране значительно повысился.

Влияние на Россию

Проблемы в экономке Аргентины начались не сегодня, страна находится в жестком кризисе почти два десятилетия. Сейчас мы можем наблюдать, как падает национальная валюта, нестабильную ситуацию на рынке и угрозу очередного дефолта. Только с 2017 года аргентинская валюта обесценилась в 3,5 раза, указывает главный стратег «Универ Капитал» Дмитрий Александров.

Аргентинский песо потерял сразу 18% за один день — 12 августа, — после неудачных торговых переговоров Вашингтона и Пекина, тогда под удар попали многие валюты развивающихся стран, в том числе и российский рубль. Местный Центробанк стал экстренно распродавать резервы, а в начале сентября ввел жесткое ограничение на покупку американской валюты, напоминает эксперт.

После выборов инвесторы опасаются, что новый руководитель устроит в стране дефолт, вкладывать в аргентинскую экономику становится слишком рискованно на фоне роста внешнего долга, объясняет он.

«Как это ударит по России? Резкая девальвация аргентинского песо способна снизить обменные курсы валют развивающихся стран — не только нашей страны, но и Турции, Мексики и Бразилии.

Это может негативным образом сказаться на российской экономике, которая испытывает проблемы с ростом реальных доходов населения и серьезно зависит от ситуации на мировом рынке», — отметил Александров.

Впрочем, Россия как развивающийся рынок гораздо более устойчивее Аргентины, и нет причин считать, что волна ударит и по нам, полагает директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Дальнейшего развития негатива на российском рынке ожидать не стоит, так как наша страна является полной противоположностью Аргентины: крайне низкий государственный долг, политическая стабильность и огромные запасы средств в ФНБ — порядка 8 трлн рублей. Все это повышает интерес нерезидентов к отечественным бумагам, которые приносят около 7% годовых», — подводит итог Дадашев.

Тем не менее нужно помнить, что развивающиеся рынки тесно связаны между собой, поэтому напряженность в Латинской Америке может негативно отразиться на активах других развивающихся стран, отмечает начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.

«При негативном сценарии возможен затяжной кризис на развивающихся рынках, который спровоцирует новый финансовый кризис», — говорил ранее «Газете.Ru» главный инвестиционный стратег БКС Максим Шейн.