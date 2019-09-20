Последний долг: как iPhone добивает россиян

Дорогих моделей из новой линейки айфонов Apple купили на предзаказе в три раза больше, чем в 2018 году, сообщили в re:Store.

«Мы предзаказы все продали до старта продаж»,

— цитирует представителя торговой сети re:Store Людмилу Семушину «РИА Новости».

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20 сентября в розницу поступили новые модели iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Однако за два дня до их появления в магазинах число покупок новых iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max превысило показатель предыдущего года. При этом нужно учитывать, что предзаказ предполагает оплату 100% стоимости продукта.

По словам Семушиной, уже сейчас известно, сколько телефонов продано за первый день.

«На сегодняшний день мы знаем, что телефонов iPhone 11 Pro и Pro Max продано в три раза больше, чем в прошлом году телефонов iPhone XS, iPhone XS Max. Мы знаем, что телефонов iPhone 11 больше в 10 раз, чем iPhone XR. Но в абсолютном числе телефонов iPhone Pro и Pro Max больше продано, чем iPhone 11», — продолжила представитель торговой сети re:Store.

И это несмотря на высокую для россиян расценку — стоимость самого дешевого равняется почти шести прожиточным минимумам по стране. Кроме того, половина россиян получает зарплату ниже 34,5 тысячи рублей, следует из результатов исследования Росстат. Это медианное значение апрельской зарплаты, подсчитали социологи.

Новая линейка позиционируется в стоимостном диапазоне как одна из самых бюджетных. Цены на iPhone 11 начинаются от 59 900 рублей, на iPhone 11 Pro и Pro Max — c 89 990 рублей.

Несмотря на «бюджетные» цены, российские потребители готовы брать даже кредиты и влезать в долги ради нового модного гаджета, указали опрошенные «Газетой.Ru» эксперты. Так, увеличивается доля потребительских кредитов, на которые, в частности, россияне покупают и новые смартфоны. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Например, за 7 месяцев 2019 года количество выданных кредитов на покупку потребительских товаров составило 10,73 млн ед., что на 2,5% больше, чем было выдано за аналогичный период 2018 года, указывали «Газете.Ru» в пресс-службе НБКИ.

Рост закредитованности обеспокоил и российские власти. Этот вопрос даже прокомментировал президент России Владимир Путин. Так, во время прямой линии 20 июня он обратился к Центробанку России и призвал обратить внимание на высокую закредитованность населения во избежание надувания пузырей в экономике.

«Банки предоставляют сейчас кредиты гражданам, условно говоря, под залог 40% заработной платы (выплаты по кредитам составляют 40% от зарплаты), что, конечно, чревато, рискованно, на мой взгляд. ЦБ должен обратить на это внимание, потому что нам не нужно надувать в экономике этих «пузырей», — сказал Владимир Путин.

Тем не менее, по словам главы ЦБ России Эльвиры Набиуллиной, регулятор уже пытается «охладить» рост кредитования.

«Потребительское кредитование растет высокими темпами, и мы его пытаемся охладить. Но совершенно неправильно считать, что уже сейчас есть риски финансовой стабильности или риски пузыря», — говорила до этого Набиуллина на полях Петербургского международного экономического форума в начале июня.

На 1 августа 2019 года, согласно официальной статистике Банка России, общий объем выданных россиянам кредитов достиг 16,4 триллиона рублей. При этом напомним, что за чертой бедности в 2018 году проживали почти 13% населения страны, или около 19 млн россиян.

В итоге краткосрочный всплеск по неделям в продажах наблюдаться будет, однако исходя из-за характеристик новых продуктов и их стоимости, продать много Apple не сможет, полагает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

При этом в России на Apple всегда находили деньги. «Айфоны — это кредитный продукт для людей в регионах зачастую, когда людям до сих пор кажется, что купив айфон, они могут показать некое благополучие, статус и прочие вещи», — объясняет эксперт.

Впрочем, интерес к ним падает из-за неадекватной цены и предложения c точки зрения рынка, потерян и «некий флер изданного продукта». Все это фактически привело к тому, что в кругу обеспеченных людей покупать Apple стало дурным тоном, поясняет Муртазин.

В целом большое количество новых смартфонов покупается в кредит — и это не только продукция Apple, отмечает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.

«Понятно, что аппараты Apple — это сегментированный рынок. Не все могут позволить себе за 60-70 тысяч купить новый аппарат — а это начальная цена, не говоря уже о 100 тысячах. Есть люди, которые готовы оплачивать подобное удовольствие в том числе за счет кредитных программ», — подчеркивает эксперт.

При этом рост предзаказов на новые модели Кусков связывает с тем, что в этом году выпущена более широкая линейка продуктов, чем в прошлом году. Совпало и то, что многие не меняли свои старые телефоны. Так, средний срок замены у активных яблочников — два года, напоминает он.

«В этом году нет роста предзаказов, я не знаю, что выдумывают розничные сети, но простая логика показывает, что Россия впервые попала в первую волну продаж. Предзаказы с 18 по 20-е число лишены смысла — это раз. Два: в прошлом году предзаказы собирали больше, тоже рапортовали о рекордных предзаказах, но при этом по факту за год за счет новых айфонов доля Apple упала с 15 до 8%», — отрицает Муртазин.

Количество завезенных айфонов говорит о том, что они не рассчитывают на рост продаж, а в лучшем случае рассчитывают сохранить продажи на прежнем уровне, указывает эксперт в разговоре с «Газетой.Ru». «Они не выйдут за 10% рынка никак», — резюмирует он.

Розничные сети действительно могут несколько приукрашивать данные, соглашается Кусков, однако у яблочной компании в России есть «лояльная армия поклонников».