Миллиарды за зверя: Минприроды обновило стоимость фауны

Оценка стоимости всех российских лесных и животных ресурсов была обновлена. Об этом сообщает Министерство природных ресурсов и экологии, передает РИА «Новости».

Стоимость охотничьих ресурсов, то есть видов, промысел которых ограничен, совокупно оценена в 267 млрд рублей. Это превышает аналогичную оценку 2017 года более чем в 400 раз — тогда 21 вид животных оценили в 640,6 млн рублей.

Наиболее дорогие представители отечественной фауны — лоси. Их Минприроды оценило в 88 млрд рублей. «Серебро» и «бронза» достались косулям и диким северным оленям — они стоят 46,7 млрд и 28,7 млрд рублей соответственно.

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Ниже всего ведомство оценило ланей — их совокупная стоимость составила 57 млн рублей, зубробизонов (51 млн рублей) и муфлонов (25 млн рублей), передает ФАН.

Установленные таксы за одного зверя будут использоваться для антибраконьерских штрафов. За каждого убитого лося браконьер обязан заплатить 80 тыс. рублей. Довольно высоко оценили и снежного барана — за него придется отдать 100 тысяч. Цена убитого медведя составила 60 тыс. рублей.

Переоценка стоимости может быть связана с отловом и отстрелом зверей, а также – гибелью по естественным причинам, говорится в публикации. Однако точная причина пересмотра стоимости не сообщается.

Оценка древесных ресурсов также была изменена — стоимость всех российских лесов выросла на 63%, составив на конец прошлого года порядка 9 триллионов рублей.

В конце марта 2019 года заслуженный эколог России Андрей Пешков в разговоре с НСН обвинил Минприроды в некомпетентности после публикации оценки всех природных ресурсов РФ в 6 триллионов рублей.

«Убогий «хомо сапиенс» еще не придумал такого количества нулей, чтобы оценить в «деревянных» рублях бесценные богатства природы, которые есть у нас в стране. И эти двухмерные создания, которые в Минприроды сидят, я так понимаю, какой-то заказ коммерческий исполняют. Хотелось бы после этого их оценить эффективность и стоимость. Вредоносные якобы природоохранители», — раскритиковал деятельность ведомства Пешков.

Тогда, по оценке Минприроды, стоимость древесных лесных ресурсов в России составила 5,52 трлн рублей, поверхностных и подземных вод — 486 млрд, и ресурсов животного мира (охотничьих ресурсов) — 640,6 млн рублей. Эти

данные необходимы для проведения контрольных мероприятий и административных мер по управлению ресурсами страны — чтобы избежать бесконтрольного уничтожения и промысла.

В августе в Минприроды сообщили, что дикий северный олень может быть включен в список редких и исчезающих видов. Отмечается, что вопрос должен быть проработан до середины сентября 2019 года. Если вид внесут в перечень, то будут приняты первоочередные меры по восстановлению и реинтродукции вида, заявляют в ведомстве.

Факт исчезновения оленей был замечен и экспедицией ученых и сотрудников заповедника Таймыра, которые написали об этом в Сети.

«Были обследованы традиционные по многолетнему мониторингу места группировки оленей, где группировок нет! Только разрозненные единичные особи, небольшие группы», — говорится в сообщении.

Участники экспедиции предположили, что большое количество оленей могло быть уничтожено браконьерами за несколько лет «годы бесконтрольной и варварской добычи».

Российские леса также исчезают стремительно и почти бесконтрольно — хотя власти стараются принять меры. Тема вырубки лесов активно обсуждалась во время встречи главы Совета Федерации Валентины Матвиенко и премьер-министра Дмитрия Медведева в феврале 2019 года.

Система контроля леса, аналогичная той, что позволяет отслеживать движение алкоголя от производителя до прилавка, была создана в 2014 году и запущена годом позже.

Согласно Лесному кодексу, все заготовщики, экспортеры, импортеры и внутренние продавцы, а также покупатели древесины, в том числе и пиломатериалов, обязаны осуществлять операции через ЕГАИС. Они должны сдавать в систему отчеты о вырубке, изменении размеров участков, продаже, покупках и переработке, а также декларацию о транспортировке.