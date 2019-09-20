Страшная зима: Украина потеряла российский газ?

Украинские чиновники быстро осознали, что продавить позицию России и «Газпрома» на переговорах по газу, даже имея на своей стороне заместителя еврокомиссара по энергетике, не получилось.

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Так, исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко 19 сентября заявил, что

Киеву надо продолжить подготовку к прекращению транзита российского газа с 1 января.

Он вынужден сообщить, что переговоры о заключении нового контакта так и не начались, а время до окончания старого контракта на транзит газа — 31 декабря 2019 года — уже близко. «Поэтому, к сожалению, нам нужно продолжать готовиться к прекращению транзита с 1 января», — пояснил Витренко на своей странице в Facebook.

Он высказался также о том, «Украина не должна позволить использовать консультации по газу как оправдание строительства «Северного потока — 2».

При этом российская сторона после переговоров была настроена более оптимистично.

«Разговор был очень конструктивный, мы услышали от украинских партнеров заинтересованность продолжать работать с января 2020 года. Они презентовали нам нормативную базу, которая будет имплементирована с 1 января 2020 года», — указал глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Напомним, что в Брюсселе 19 сентября прошли консультации между представителями Украины, России и Европейской комиссии об условиях использования украинской газотранспортной системы (ГТС) после завершения действующего контракта между украинским «Нафтогазом» и «Газпромом». В ходе этих переговоров стало ясно, что позиции России и Украины по поводу транзита газа разошлись радикально — причем настолько, что в ходе встречи обсуждались лишь правовые вопросы возможности нового транзита, а не сам транзит и его объемы.

Примечательно, что Киев накануне начала переговоров заявил о том, что его устроит заключение долгосрочного договора о транспортировке через территорию Украины природного газа. Документ должен гарантировать, что «Газпром» обязуется прокачивать через украинскую газотранспортную систему (ГТС) минимум 60 млрд куб. в год в течение 10 лет. А желательно объем прокачки поднять до 90 млрд. куб в год.

Дело в том, что

лишь при полной загрузке украинской ГТС газом украинская труба может заинтересовать иностранных инвесторов. Без газа вся нитка довольно быстро придет в негодность,

или, как говорят украинские политики и промышленники, оппозиционные к власти, «превратится в хлам».

Между тем в ходе встречи глава Минэнерго России Александр Новак предложил сторонам временно продлить существующий с Украиной контракт на транзит газа — на год. Вариант продления контракта заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) по делам Энергосоюза Марош Шефчович назвал неприемлемым и заявил, что нужно обязательно заключать новое соглашение, принципиально отличное от действующего.

Именно в несоблюдении норм соглашения о транзите, срок которого истекает 31 декабря, Россия и Украина обвиняют друг друга уже лет 15.

Россию устроит такой вариант — закупка на аукционах, которые будет проводить оператор ГТС, слотов на поставку газа в те периоды, когда «Газпрому» это будет необходимо — например, когда нашему газовому концерну будет не хватать мощности для транспортировки газа в Европу по трубе «Северного потока». Очевидно, что покупать этих мощностей «Газпром» будет довольно мало, так как компания надеется достроить в 2020 году два газопровода в Европу – «Северный поток — 2» по дну Балтийского моря и «Южный поток» через Черное море, нитка трубы которого уже дотянута через Турцию до границы с Болгарией.

Закупка отдельных партий на прокачку газа у ГТС устраивает «Газпром» еще и тем, что Украина должна привести к 1 января 2020 года свое законодательство в области энергетики к стандартам Евросоюза. Это означает, что оператор ГТС должен допустить к трубе иностранных партнеров. «Газпрому» именно так будет легче договориться с конкретным оператором закупок из любой европейской страны:

в том случае, если не хватает газа в хранилищах на обозримый период, то оператор выходит напрямую к «Газпрому» и покупает нужный объем газа — с транспортировкой через Украину.

Купленная партия прокачена — и «Газпрому» труба через Украину опять не нужна.

Для Украины такая схема смерти подобна. Ведь ГТС остается без нагрузки и ржавеет, иностранные инвесторы вкладывать средства в ремонт трубы при таком раскладе не будут, бюджет страны остается без средств, которые поступали раньше от регулярной платы за транзит газа, да и сама страна остается без российского газа тоже. Даже по реверсу из Европы закупать уже будет нечего.

Во многом такое положение равносильно национальной катастрофе. Поэтому-то Украина и ЕС продавливают Россию на 10-летний контракт, который «Газпрому» и бюджету нашей страны невыгоден.

Но, понимая, что к 1 января Украина не успеет привести свои нормы к европейскому стандарту, так как сама труба была выведена из юрисдикции «Нафтогаза» только накануне начала переговоров, «Газпром» и предлагает продление контракта на год. В надежде, что за это время Россия разберется со своими стройками газопроводов, а Украина – с потенциальными инвесторами для трубы.

При этом Россия требует урегулировать конфликты с Украиной, по итогам которых Стокгольмский суд обязал Москву заплатить $2,56 млрд, через заключение мирового соглашения. То есть он требует от Украины отказаться от штрафа. Этот вопрос представители Украины и ЕС вообще отказываются обсуждать. Но если раньше чиновники Украины говорили, что новый контракт возможен только после уплаты штрафа, то теперь об этом просто умалчивается.

А Россия как не платила штрафы, выписанные международными судами по многочисленным искам Украины «за газ и за Крым», так и не платит, ибо не признает легитимность этих решений.

Новый раунд переговоров должен состояться в 20-х числах октября, когда до окончания контракта на транспортировку газа через Украину останется 70 дней.