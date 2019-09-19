Не газом едины: трудные переговоры по транзиту с Украиной. LIVE

Москва же, как ранее заявлялось, готова перезаключить действующий контракт только на год. Кроме того, Россия готова предоставить Украине 25-процентную скидку на покупку газа (прямого контракта между странами сейчас нет).
Украина намерена отстаивать условия контракта на транзит российского газа, которые предложили в Еврокомиссии. Речь идет о долгосрочном контракте на 10-летний период. Киев хочет добиться бронирования 60 млрд кубометров транзитных мощностей со стороны «Газпрома». При этом общая транзитная мощность ГТС должна составлять 90 млрд кубометров.
Москва и Киев будут обсуждать продление транзита российского газа в Европу через Украину. Действующий контракт истекает 31 декабря 2019 года.
Добрый день, уважаемые читатели. «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию, посвященную трехсторонним газовым переговорам, которые пройдут сегодня в Брюсселе.