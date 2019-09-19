Не газом едины: трудные переговоры по транзиту с Украиной. LIVE

Россия и Украина обсудят транзит газа — онлайн

Россия и Украина при участии Европейской комиссии проводят 19 сентября очередной раунд переговоров по транзиту российского газа в Европу. Контракт истекает к новому году, и в Киеве опасаются, что зимой без топлива просто замерзнут. «Нафтогаз» и «Газпром» никак не могут прийти к консенсусу. И в Киеве, и в Москве уверены, что новые газовые переговоры будут сложнейшими за последний десяток лет.
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12:26

Москва же, как ранее заявлялось, готова перезаключить действующий контракт только на год. Кроме того, Россия готова предоставить Украине 25-процентную скидку на покупку газа (прямого контракта между странами сейчас нет).

12:15

Украина намерена отстаивать условия контракта на транзит российского газа, которые предложили в Еврокомиссии. Речь идет о долгосрочном контракте на 10-летний период. Киев хочет добиться бронирования 60 млрд кубометров транзитных мощностей со стороны «Газпрома». При этом общая транзитная мощность ГТС должна составлять 90 млрд кубометров.

12:00

Москва и Киев будут обсуждать продление транзита российского газа в Европу через Украину. Действующий контракт истекает 31 декабря 2019 года.

11:59

Добрый день, уважаемые читатели. «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию, посвященную трехсторонним газовым переговорам, которые пройдут сегодня в Брюсселе.