«Робот-коллектор»: долги будут выбивать быстрее

Процедура взыскания долгов с граждан претерпит серьезные изменения. Минюст разработал концепцию нового закона «О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц», сообщает «Коммерсантъ».

Реклама

Законопроект предполагает «установление обязательного досудебного (претензионного) порядка возврата просроченной задолженности» физлиц.

Взыскатель долга сможет обратиться в суд, только если после получения предложения о возврате просрочки должник в 30-дневный срок не закроет долг.

Сейчас кредитор имеет право обратиться в суд с любого дня просрочки.

В реестр внесут всех

Предполагается, что новый «механизм установит дополнительные гарантии прав» граждан и уменьшит число судебных споров, «что снизит нагрузку на судебные органы и ФССП».

При этом в соответствии с новым законом включаться в реестр Федеральной службы судебных приставов должны будут не только коллекторы, но и любые организации, занимающиеся взысканием долгов с физлиц «по договорам кредита (займа)». К ним относятся банки, микрофинансовые организации (МФО), ломбарды, кредитные потребительские кооперативы, а также операторы связи, управляющие компании ЖКХ, ресурсоснабжающие организации, операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Присутствие в реестре позволит им: направлять сотрудников для личной встречи с должником, звонить должнику, направлять ему электронные сообщения и использовать «робота-коллектора».

Без включения в реестр должнику можно будет лишь отправлять письма по почте, электронной почте или через «личный кабинет».

Включенные в реестр организации должны будут обеспечить хранение не менее двух лет аудиозаписей разговоров с должниками, всех видов сообщений, застраховать свою ответственность за причинение убытков должнику (годовое покрытие — не менее 10 млн руб.). Разработчики концепции оценили первоначальные расходы банков на эти новации от 5,2 млн руб. Необходимо будет также заплатить госпошлину (100 тыс. руб.).

Но банкиры считают требование Минюста о включении всех взыскателей в реестр нецелесообразным. «Сегодня надзор за соблюдением банками закона о взыскании долгов находится в компетенции ЦБ, введение нового реестра и регулирование со стороны ФССП создаст фактически дублирование функций»,— отмечает президент АРБ Гарегин Тосунян, добавляя, что это слишком затратно.

По мнению президента СРО НАПКА Эльмана Мехтиева, включение в реестр организаций, для которых взыскание не основной вид деятельности, не обеспечивает эффективную защиту прав потребителей. «Эффективный поведенческий надзор требует четких правил и одинаковых требований по отношению к каждому»,— добавил он.

Коллекторы отмечают, что такие новации в регулировании сделают процесс возврата долгов для непрофессиональных взыскателей нецелесообразным именно из-за дополнительных расходов.

Если закон будет принят в таком виде, то за счет управляющих компаний, которых в стране тысячи, реестр вырастет в разы и регулятор не сможет всех проконтролировать, отмечают правозащитники. Руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева утверждает, что предлагаемый претензионный порядок работы с задолженностью затянет процедуру взыскания. Пока кредитор будет направлять заемщику уведомление и ждать ответа, проценты по кредиту и штрафы продолжат накапливаться.

В ЦБ отметили, что комментарии преждевременны, поскольку «в настоящее время концепция законопроекта находится в стадии обсуждения».

Законопроект должен заменить вызывающий многочисленные претензии закон о взыскании долгов с физлиц. Новый законопроект должен быть подготовлен и внесен в правительство до конца года.

Гранаты больше не бросают, но долги остались

Просроченная задолженность россиян по кредитам в 2018 году снизилась на 10,5% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, отмечал ранее 3 сентября ЦБ РФ.

На 10,5% (с 849 миллиардов до 760 миллиардов рублей) снизилась просроченная задолженность физических лиц перед кредитными организациями», — привел данные регулятор.

Но больше всего долгов граждане накопили за услуги ЖКХ. В размере сотен миллиардов рублей. Сначала власти пытались применить репрессивный метод взимания долгов.

Их поручали выбивать даже коллекторским агентствам. До тех пор, пока «черные коллекторы» на радостях не перегнули палку, бросив в окно одного из должников самодельную гранату.

Теперь, по закону, коллекторы не имеют право взыскивать задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Таким правом обладают только управляющая организация, ТСЖ, а также жилищный кооператив или ресурсоснабжающая организация. Кроме того, согласно закону, нельзя теперь погасить долги за счет соседей. Также взыскать долги теперь можно будет только через суд.

Теперь власти сменили тактику. Но долги за ЖКХ россияне по-прежнему не в состоянии оплатить полностью. Стоимость таких услуг неподъемна. Это показало июльское исследование холдинга «Ромир». Согласно исследованию, 27% граждан хотели бы, чтобы платежи были ниже.

Под действие нового закона, видимо, попадут и индивидуальные предприниматели. В среду Банк России сообщил, что считает законной блокировку личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП) в случае возникновения у них долгов по налогам.

ЦБ считает, что в подобной ситуации нужно руководствоваться тем, что бизнесмен должен отвечать по своим обязательствам всем своим имуществом.

В этом году банки стали получать требования о блокировке средств на личных счетах бизнесменов. При этом многие банки отказывались делать это. Наличие проблемы подтвердил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. По данным Ъ, министерство финансов считает, что право ФНС взыскания налоговых долгов ИП не через судебных приставов на деле выгоднее для предпринимателей, поскольку иначе возможен исполнительский сбор, требующий судебных расходов.