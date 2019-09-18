На поводу у президента: Федрезерв опустил ставку

Ставка ФРС снижена на 25 базисных пунктов

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл поддался на требование президента США снизить ставку. Ведомство понизило показатель на 25 базисных пунктов. Между тем инвесторы могут потерять интерес к доллару. Впрочем, даже такое развитие ситуации не поможет рублю укрепиться, уверены эксперты.

Федеральная резервная система(ФРС) снова снизила ставку на 25 б.п., опустив границы целевого диапазона до 1,75–2,00%. На этот раз рынок не сомневался в том, что ФРС ставку все же уронит. По данным опроса Bloomberg, 92% инвесторов ожидали снижения показателя.
При этом в большей степени бизнес ждал, какие словесные интервенции предпримет ФРС.

Главная интрига этого заседания заключалась в том, как глава ФРС Джером Пауэлл отреагирует на беспрецендентное давлении президента США Дональда Трампа, так как объективных причин для снижения ставки в США экономисты не видят.

Но Трамп довольно грубо требовал от главы ФРС снижать ставку ради реализации своей идеи о том, что ослабление доллара поможет развитию экономики США. ФРС является независимым органом, неподотчетным президенту. Примечательно, что так жестко вести по отношению к главе ФРС до этого не позволял себе ни один президент.

Сначала Дональд Трамп обрушился с критикой на работу ФРС с заявлением, что именно ФРС, выполняющая в США функции Центробанка страны, а отнюдь не Китай, является основной проблемой для развития американской экономики.

Соответствующие сообщения глава США разместил в твиттере.

«Наша проблема не Китай. Мы сильнее, чем когда-либо, в США вливаются деньги, в то время как Китай теряет тысячи компаний из других стран, а их валюта находится под давлением. Наша проблема — Федеральная резервная система, которая слишком горда, чтобы признать свою ошибку в том, что [она] действовала слишком быстро и чересчур сильно проводила политику ужесточения»,

— писал Трамп в своем сообщении.

Потом президент США стал критиковать ФРС на фоне того, что европейский Центробанк снизил ставку, в то время, как ФРС держит ставку на высоком уровне. Американский президент заявил, что ему «ужасно смотреть на некомпетентность, особенно в тех случаях, когда многое можно так легко решить».

«В любом случае мы победим, но было бы намного легче, если бы ФРС поняла — а они не понимают — что мы конкурируем с другими странами, которые хотят добиться успеха за наш счет!» — резюмировал он.

Борьба за президентское кресло

В 2020 году в США пройдут выборы, и для Трампа как кандидата на второй срок одной из наиболее важных заслуг является сохранение тенденции к росту рынка, так как за время его правления экономика страны выросла.

Американский лидер неоднократно заявлял, что США переживают «экономическое чудо» исключительно благодаря ему. Экономика США растет более чем на 3% в год, американский фондовый рынок показывает лучший результат с 1938 года, зарплаты американцев растут. Так, фондовый рынок США с момента инаугурации Дональда Трампа, прошедшей в январе 2017 года, вырос примерно на 27%.

Правда,

рекордными темпами при Трампе растет и госдолг страны. Летом 2019-го показатель вплотную приблизился к $22,5 трлн.

Поэтому Трамп агрессивно и многократно требовал от ФРС снижать ставку, чтобы не только ускорить экономику перед выборами, но и снизить расходы на обслуживание государственного долга, которые за 2018 год составили $779 млрд. Этот показатель уже стал самым большим за последние шесть лет. В 2019 году показатель может превысить $1 трлн.

Решение ФРС на сегодняшней встрече нельзя было однозначно назвать очевидным, принимая во внимание статистику по инфляции и розничным продажам в США, и учитывая понижение градуса напряженности в американо-китайском торговом противостоянии, отмечает София Кирсанова, портфельный управляющий УК «Райффайзен Капитал».

Она имеет ввиду готовность обеих сторон продолжать торговые переговоры и даже идти на взаимные уступки. Кирсанова говорит, что

вероятность того, что в случае сохранения ставки на прежнем уровне американский президент может снова запустить процесс эскалации торговой войны с Китаем, обрушив фондовые рынки, а обвинив во всем происходящем ФРС.

Смягчение позиции ФРС и появление мнений о необходимости продолжения снижения ставок называлось рынком вполне реальным событием, но оставался открытым вопрос о том, сколько голосов будет подано именно за это решение, полагает Михаил Поддубский, главный аналитик Промсвязьбанка.

Крах рубля

Между тем валютных инвесторов в большей степени волновал вопрос, станет ли сегодняшнее снижение ставки последнем в этом году.
В первую очередь интерес представляет обновленная «точечная диаграмма» ФРС. Дело в том, что по итогам июньского заседания ФРС ни один член регулятора не ожидал увидеть более двух понижений ставки до конца года. Напомним, что первое снижение состоялось в конце июля, а второе – уже 18 сентября.

Вопрос имеет ключевой значение для валютных игроков, поскольку, если ФРС будет давать намеки на продолжение тенденции к снижению ставки, то такие заявления увеличат аппетит бизнеса к рисковым активам, в том числе и к рублю.

Если ФРС и дальше будет говорить о снижении ставки, то в паре доллар/рубль могут сдвинуться котировки доллара в район 63-64 рублей.
Между тем если американский регулятор не будет давать намеков на реальность новых снижений ставки в ближайшее время, то курс доллара может быстро вернуться выше отметки в 65 - 66 рублей, считает Поддубский. И закрепится на этой отметке в долгосрочной перспективе.

Если рынки в США пойдут вниз, то за этим последует коррекция нефти и российского рынка, говорит Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс».

С одной стороны, снижение ставки ФРС должно уменьшить спрос на американские ценные бумаги и вернуть интерес инвесторов к риску, в том числе и к российским активам. Но, увы, ослабление рубля в краткосрочной перспективе может продолжиться на фоне снижения нефтяных котировок и опасений замедления роста китайской, а, соответственно, и мировой экономики.