Работать некому: почему россияне гонят мигрантов

Подавляющее большинство россиян хотят ограничить приток трудовых мигрантов. Это выяснил опрос Левада-центра, итоги которого обнародованы в среду 18 сентября.

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Почти три четверти сограждан (72%) уверены, что российские власти должны ограничить приток иностранных граждан, приезжающих в Россию на заработки. Противоположной точки зрения придерживаются только 9% опрошенных.

Еще 15% респондентов сказали, что им все равно, они равнодушны к миграционной политике правительства.

При этом обозначился тренд, быстро набирающий вес.

Россиян, которые не приветствуют приток иностранной рабочей силы, становится все больше: в июле 2017 года такого мнения придерживались 58% россиян, в 2018-м уже 67%, и вот сейчас — 72%.

Исследование также показало, что количество сограждан, равнодушных к миграционной политике, за последние два года сократилось вдвое: в 2017-м количество респондентов, которым было все равно, составляло около трети.

Патент — не аргумент

Недовольство россиян мигрантами не просто набирает силу, а уже получает законодательное оформление. По крайней мере, в отдельных российских регионах, имеющих внешнюю границу. И там, где усиливается отток коренного населения.

Например, в Приморском крае, как сообщает агентство PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу главы администрации региона, вводится запрет на использование иностранных работников в сфере транспорта — для водителей городских и пригородных автобусов, трамваев, троллейбусов, такси.

Как поясняли в краевом департаменте по координации правоохранительной деятельности, с 2020 года устанавливается запрет на привлечение иностранных граждан, работающих на основании патентов.

То есть администрацию края не останавливает даже отказ от поступлений в бюджет платы за патент от мигрантов, прибывающих из-за рубежа.

В 90-е годы после легализации внешней экономической деятельности в Приморье хлынула масса китайских, а следом корейских, вьетнамских, узбекских мигрантов. Приток иностранной рабочей силы придал новые стимулы местной экономике. Китайцы стали открывать овощные базы, предприятия общепита, гостиницы...

Один китайский бизнесмен создавал в Приморском крае два рабочих места для местного населения. Но сейчас ситуация изменилась.

При этом действия губернатора вполне законны. «Начиная с 2015 года действует постановление правительства, предоставляющее право высшему должностному лицу субъекта РФ ежегодно с учетом региональных особенностей рынка труда и необходимости в приоритетном порядке трудоустройства граждан РФ устанавливать запрет на привлечение хозяйствующими субъектами иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности», — говорит Елена Проскурова, руководитель практики частного права НЮС «Амулекс».

Эксперты считают, что негативное общественное мнение по отношению к мигрантам и инициативы местных властей, пытающихся улавливать настроения избирателей, идут вразрез с экономической целесообразностью. Старший научный сотрудник ИНСАП РАНХиГС Юлия Флоринская говорит, что инициатива губернатора долго не продержится. «Вместо узбеков и таджиков места за рулем займут, например, киргизы или другие граждане Евразийского экономического союза. Они по закону освобождены от платы за патент. Так что принципиально ничего не изменится, но бюджет недосчитается доходов», — говорит Флоринская.

Работников больше не становится

Кроме того, по всей России сокращается численность рабочей силы, и запреты для мигрантов на работу будут наносить ущерб экономике регионов. Во II квартале 2019 года, как показало исследование РАНХиГС, численность рабочей силы в России составила 74,9 млн человек, что на 1 млн меньше, чем в соответствующем квартале прошлого года.

С гастарбайтерами тоже все не просто. Флоринская прогнозирует естественный отток мигрантов из России в ближайшее время. Особенно он будет сильным из тех регионов, в которых на непопулярных у россиян профессиях и специальностях остается низкая зарплата. «Скоро не понадобятся никакие запреты для иностранной рабочей силы. Зарплата в Китае растет быстрее, чем в России. Китайцы понемногу возвращаются на родину. В некоторых бывших советских республиках зарплаты тоже начали расти и составляют конкуренцию российским. В итоге уже сейчас некоторые вакансии в российских регионах никем невозможно заполнить», — говорит Флонинская.

А поднимать зарплату на непопулярных специальностях, чтобы их заполнили российские безработные или пенсионеры — это тоже не является решением проблемы. Это разбалансирует рынок труда. «И где взять денег на повышенную оплату? Даже майские указы президента по зарплате толком не выполнены», — отмечает Флоринская.

По итогам I полугодия 2019 года лишь четырем регионам удалось выполнить формальные требования «майских» указов по заработным платам, отмечается в исследовании ИНСАП РАНХиГС.

Еще один немаловажный фактор — иметь дело с трудовыми мигрантами выгодно как крупному, так и среднему бизнесу, так как зарплатные ожидания у мигрантов не амбициозные, зачастую они соглашаются на любое предложение, добавляет аналитик ГК Алор Алексей Антонов.

Наконец, Россия не сможет обойтись без мигрантов хотя бы потому, что население не растет.

За первые 7 месяцев 2019 года, как подсчитали в РАНХиГС, естественная убыль населения России усилилась и составила 209,6 тыс. человек.

За январь-июль 2019 года родились 860,4 тыс. детей, это на 7,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2018 году коэффициент рождаемости снизился до 1,58 ребенка в среднем на женщину. Коэффициент первых рождений еще ниже, он составил по итогам 2018 года 0,66 ребенка в среднем на женщину.

«Падение коэффициентов кажется особенно резким на фоне 2010 - 2015 годов. Такой низкий показатель первых рождений наблюдался в России единожды — в 1999 году, на «дне» нисходящего тренда рождаемости», — отмечается в исследовании РАНХиГС.

Убыль трудоспособных россиян — это еще не вся проблема, отмечают эксперты. Они склонны считать, что численность трудовых мигрантов в России, вопреки общественному мнению, перестала расти. По данным РАНХиГС, численность временно пребывающих на территории России иностранных граждан к середине лета 2019 года превысила показатели трех последних лет, главным образом, за счет туристов, приезжающих для работы по найму. «Численность трудовых мигрантов выросла почти на 300 тысяч по сравнению с прошлым годом, однако число действительных документов для работы осталось прежним, то есть, рост численности трудовых мигрантов не сопровождался ростом числа легализованных на рынке труда», — отмечается в исследовании.

Но правда и то, что масштабы незаконной миграции остаются по-прежнему неизвестны и, похоже, составляют внушительную цифру.

Европа наводнена мигрантами

Если это кого-нибудь утешит, то сообщаем: негативное отношение россиян к мигрантам идет в унисон с мировыми тенденциями. Мигрантами все больше недовольны и в США и в Европе, а само количество мигрантов растет по всему миру, свидетельствуют данные департамента по экономическим и социальным вопросам ООН.

Количество мигрантов за последние девять лет (с 2010 года) увеличилось на 51 млн человек и достигло за то время 272 млн человек.

Больше всего их сейчас в Европе — 82 млн человек. В Северной Америке — 59 млн.

А в Северной Африке и Западной Азии — 49 млн мигрантов.

По информации ООН, международные мигранты составляют сейчас 3,5% населения мира, хотя в 2000 году их количество не превышало 2,8%.