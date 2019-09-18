Недорогое и хорошее: как выбрать белое вино

Эксперты Роскачества при покупке белого вина рекомендуют выбрать напиток урожая 2018 года. Дело в том, что большая часть бюджетных российских вин рассчитана на употребление в первый год с момента производства. В магазинах уже «немало недорогих белых российских вин» этого урожая.

В организации заметили, что отечественные вина сейчас набирают популярность, хотя самым ходовым остается итальянское вино.

Что касается российских вин, следует выбирать те, что имеют на этикетке обозначение ЗГУ — «вино защищенного географического указания», пишут Известия. «Защищенное географическое указание Кубань» обозначает, что виноград для этого вина выращен в границах Краснодарского края. По данным Роскачества, надпись «крымское» или «кубанское» без такой маркировки — это маркетинговая уловка.

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Предпочтение стоит отдавать стеклянной бутылке, потому что в пакетах зачастую продается не вино, а винные напитки, напомнили в организации. Даже если в пакет наливают настоящее вино, скорее всего, речь идет о бюджетном производстве, в котором используются так называемые прессовые фракции виноградного сусла.

В Роскачестве отметили, что недорогие белые вина стоимостью до 500 рублей хуже, чем красные вина переносят длительную транспортировку и перепады температуры хранения.

Что касается подачи, эксперты Роскачества рекомендуют подавать белые вина при температуре от 8 до 12 градусов. С белым вином хорошо сочетаются многие блюда: от фруктов до рыбы, морепродуктов и мяса птицы.

Ранее замглавы «Роскачества» Илья Лоевский говорил, что не стоит считать стоимость вина показателем его качества. В «Винный гид России» вошло больше 150 качественных вин стоимостью от 250 до 500 рублей.

«Согласно данным прошлогоднего исследования Роскачества «Винный гид России», некоторые вина ценой порядка 1 тыс. рублей на полке уступали в оценках экспертов более дешёвым образцам», - говорил он.

Нижняя ценовая граница белых вин из российского винограда, на которые стоит обращать внимание - в районе 250 рублей за бутылку.

Белые вина наращивают свою популярность: если по данным Союза сомелье и экспертов России, несколько лет назад потребители в 6-7 случаев из 10 предпочитали красные вина, сейчас соотношение приближается к паритету, отмечали ранее в Роскачестве.

При покупке любого вина следует обращать внимание на его внешний вид: оно должно быть чистым и прозрачным, без хлопьев и осадка. Для осмотра бутылку при выборе ее в торговой точке можно подсветить фонариком.

Так, молодое белое вино должно быть чистым, прозрачным, почти бесцветным, слегка золотистым, у него может быть зеленоватый или лимонный оттенок.

Роспотребнадзор напоминает, что магазины, торгующие спиртным, должны иметь лицензию. Документы, дающие право торговой точке реализовывать алкоголь, обязаны быть на виду – то есть находиться в доступном для покупателя месте. Кроме того, алкоголь должен быть зарегистрирован в ЕГАИС, поэтому его продажа возможна только через кассу с выдачей чека, уточняют в ведомстве.

На бутылке или упаковке легально продаваемого алкоголя должны быть размещены федеральная марка (для отечественной продукции) и акцизная марка (для импортной). Исключение сделано для пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи.

Ранее исследование сервиса Rate&Goods утверждало, что все большее число россиян отказываются от вина и крепкого алкоголя из-за высокой стоимости этих напитков. Согласно результатам исследования, еще год назад пиво составляло 55,4% от объема приобретенного россиянами алкоголя, тогда как весной 2019 года этот показатель вырос до 64,2%. На втором месте в предпочтениях россиян находится вино, однако спрос на него падает.

Центр исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) сообщал, что 2018 году россиянине в среднем выпили 14,3 л спиртного на человека — на 8,3% больше, чем в 2017 году. Больше всего спиртных напитков за год выпивают жители Ненецкого автономного округа, Сахалинской, Магаданской и Московской областей и Карелии. В этих частях России потребление было значительным: более 25 л на человека за год.