Недорогое и хорошее: как выбрать белое вино

В Роскачестве дали рекомендации по выбору белого вина

В Роскачестве рассказали, как выбрать белое вино. Как оказалось, вино не обязательно должно стоить больше 500 рублей, чтобы быть качественным. Нижняя ценовая граница белых вин из российского винограда, на которые стоит обращать внимание — в районе 250 рублей за бутылку. Российские вина сейчас набирают популярность, хотя самым популярным остается вино из Италии.

Эксперты Роскачества при покупке белого вина рекомендуют выбрать напиток урожая 2018 года. Дело в том, что большая часть бюджетных российских вин рассчитана на употребление в первый год с момента производства. В магазинах уже «немало недорогих белых российских вин» этого урожая.

В организации заметили, что отечественные вина сейчас набирают популярность, хотя самым ходовым остается итальянское вино.

Что касается российских вин, следует выбирать те, что имеют на этикетке обозначение ЗГУ — «вино защищенного географического указания», пишут Известия. «Защищенное географическое указание Кубань» обозначает, что виноград для этого вина выращен в границах Краснодарского края. По данным Роскачества, надпись «крымское» или «кубанское» без такой маркировки — это маркетинговая уловка.

Предпочтение стоит отдавать стеклянной бутылке, потому что в пакетах зачастую продается не вино, а винные напитки, напомнили в организации. Даже если в пакет наливают настоящее вино, скорее всего, речь идет о бюджетном производстве, в котором используются так называемые прессовые фракции виноградного сусла.

В Роскачестве отметили, что недорогие белые вина стоимостью до 500 рублей хуже, чем красные вина переносят длительную транспортировку и перепады температуры хранения.

Что касается подачи, эксперты Роскачества рекомендуют подавать белые вина при температуре от 8 до 12 градусов. С белым вином хорошо сочетаются многие блюда: от фруктов до рыбы, морепродуктов и мяса птицы.

Ранее замглавы «Роскачества» Илья Лоевский говорил, что не стоит считать стоимость вина показателем его качества. В «Винный гид России» вошло больше 150 качественных вин стоимостью от 250 до 500 рублей.

«Согласно данным прошлогоднего исследования Роскачества «Винный гид России», некоторые вина ценой порядка 1 тыс. рублей на полке уступали в оценках экспертов более дешёвым образцам», - говорил он.

Нижняя ценовая граница белых вин из российского винограда, на которые стоит обращать внимание - в районе 250 рублей за бутылку.

Белые вина наращивают свою популярность: если по данным Союза сомелье и экспертов России, несколько лет назад потребители в 6-7 случаев из 10 предпочитали красные вина, сейчас соотношение приближается к паритету, отмечали ранее в Роскачестве.

При покупке любого вина следует обращать внимание на его внешний вид: оно должно быть чистым и прозрачным, без хлопьев и осадка. Для осмотра бутылку при выборе ее в торговой точке можно подсветить фонариком.

Так, молодое белое вино должно быть чистым, прозрачным, почти бесцветным, слегка золотистым, у него может быть зеленоватый или лимонный оттенок.

Роспотребнадзор напоминает, что магазины, торгующие спиртным, должны иметь лицензию. Документы, дающие право торговой точке реализовывать алкоголь, обязаны быть на виду – то есть находиться в доступном для покупателя месте. Кроме того, алкоголь должен быть зарегистрирован в ЕГАИС, поэтому его продажа возможна только через кассу с выдачей чека, уточняют в ведомстве.

На бутылке или упаковке легально продаваемого алкоголя должны быть размещены федеральная марка (для отечественной продукции) и акцизная марка (для импортной). Исключение сделано для пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи.

Ранее исследование сервиса Rate&Goods утверждало, что все большее число россиян отказываются от вина и крепкого алкоголя из-за высокой стоимости этих напитков. Согласно результатам исследования, еще год назад пиво составляло 55,4% от объема приобретенного россиянами алкоголя, тогда как весной 2019 года этот показатель вырос до 64,2%. На втором месте в предпочтениях россиян находится вино, однако спрос на него падает.

Центр исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) сообщал, что 2018 году россиянине в среднем выпили 14,3 л спиртного на человека — на 8,3% больше, чем в 2017 году. Больше всего спиртных напитков за год выпивают жители Ненецкого автономного округа, Сахалинской, Магаданской и Московской областей и Карелии. В этих частях России потребление было значительным: более 25 л на человека за год.