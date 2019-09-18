Бизнес на отходах: как перерабатывают оргтехнику

Новая жизнь старых вещей

Наша планета велика и прекрасна, однако бездумное обращение с отходами очень скоро может превратить ее из гостеприимного дома в сплошную помойку. Да и ресурсы Земли бесконечно использовать не удастся – когда-нибудь они закончатся, и хотелось бы, чтобы это произошло максимально не скоро. Большую часть отходов, оказывающихся на свалках, можно переработать и дать им вторую жизнь, а заодно заработать на этом. Например, переработка различных устройств – это перспективный бизнес и забота об окружающей среде в одном флаконе. Как раз такую нишу для своей компании выбрал генеральный директор «Ай Ти Макс» Евгений Залесный из Перми.

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«Я всю жизнь увлекался компьютерами, и в студенческие годы я открыл фирму, которая должна была заниматься IT-аутсорсингом. У нас было несколько клиентов, и в одной крупной компании я увидел коммерческое предложение на утилизацию компьютерной техники. Мне стало интересно, я стал заниматься этим вопросом, и с 2010 года мы начали работать в этой сфере», — вспоминает бизнесмен.

На тот момент конкурентов в Перми у компании было мало – на рынке присутствовали всего 4 игрока. При этом у Залесного и его коллег было понимание того, из чего состоит разнообразная техника, и какие материалы можно получить в процессе ее переработки. В первую очередь речь идет о драгоценных металлах, пусть и в малом количестве, но используемых для производства технических устройств.

«Мы многопрофильная компания, но основной сферой деятельности является именно переработка оргтехники. Примерно 7 лет назад мы заключили контракт со своим крупнейшим клиентом, причем мы были единственной компанией, с которой действовал договор с возможностью пролонгации. И работа с этим клиентом продолжается до сих пор», — говорит Залесный.

Когда некая компания или физическое лицо утилизирует оргтехнику, она приезжает на производство «Ай Ти Макс», проходит радиационный контроль, а затем встает на учет. К настоящему моменту у компании появилась линия по переработке, где рассортировывают различные виды техники.

«Первый этап производственной линии мы закупили благодаря помощи корпорации МСП – это шредер, конвейеры и магнитная сепарация. Человек разбирает принтер примерно полтора часа, а эта линия, которую я, можно сказать, придумал сам, ту же работу может выполнить за 30 секунд», — говорит Евгений Залесный.

Все оборудование, входящее в состав линии, было произведено в России. Вопрос об устройстве линии и необходимых для нее компонентах прорабатывался примерно полгода, потому что существует масса нюансов. «Мы придумываем это оборудование практически «на коленках», то есть производилось оно персонально под нас по нашим техзаданиям, это не стандартное промышленное решение», — поясняет бизнесмен.

Подобрать подходящий финансовый продукт для покупки оборудования на льготных для субъектов МСП условиях помог портал Бизнес-навигатора МСП - руководство компании «Ай Ти Макс» подало заявку на кредит и получило финансирование в МСП Банке в размере 1,8 млн рублей под 8,5%. Эта сумма плюс собственные средства и позволили приобрести необходимое оборудование.

Стоимость всей линии целиком Евгений Залесный оценивает примерно в 16 млн рублей, и докупить необходимые составляющие планируется до конца года. По его словам, готовые технические решения с аналогичными возможностями стоят от 600 000 евро, причем их производительность меньше, поэтому и пришлось придумывать вариант под себя. Кроме того, готовые решения удовлетворяют не все потребности «Ай Ти Макс», отмечает глава компании.

Драгоценная техника

Какая-то часть техники, например, системные блоки, разбирается вручную – дело в том, что внутри содержатся драгоценные металлы, и при обработке таких устройств шредером часть из них будет утрачена. Все остальное попадает в шредер, оттуда выпадает на конвейер, там происходит магнитная сепарация, позволяющая отделить металл, затем люди выбирают на конвейерной ленте платы, а дальше сепараторы отсеивают различные группы цветных металлов.

Так получается сырье в виде пластика, плат, металла, цветных металлов, стекла и так далее. В настоящее время компания стремится, чтобы только 3,5% полученных материалов в итоге отправлялась на свалку, все остальное повторно пускается в дело. Поскольку компания – это не металлургический завод, собранный металл (в том числе цветные металлы) отправляются на профильное производство.

Примерно 2,5 года назад в «Ай Ти Макс» задумались над тем, что в проводах, которые у них скапливались после переработки техники, содержится медь. Была куплена итальянская линия по переработке кабеля, и это направление стало одним из основных в работе пермских предпринимателей. Компания закупает кабели у различных организаций и частных лиц, а затем перерабатывает его. Линия состоит из гранулятора, который делает гранулы, затем они выпадают на вибростолы, где материал подкидывается вверх, и воздушной сепарацией изоляция отделяется от металла (меди, алюминия, латуни и так далее). На данный момент мощности переработки кабелей доходят до тонны в час, а по оргтехнике – примерно 1,5 тонны в час.

Еще одним отходом, возникающим в результате переработки оргтехники, является пластик – он сортируется по видам. Пластик с антипиренами, при производстве которого для придания ему огнеупорных свойств используется бром, в России никто не перерабатывает, но «Ай Ти Макс» удалось договориться об экспорте такого сырья за рубеж – работа стартует уже 5 октября. Евгений Залесный планирует закупать такой пластик и у других компаний, так как он в больших количествах копится у многих организаций, не желающих отправлять его на свалку в силу своих убеждений. По его словам, речь идет об объемах в тысячи тонн.

Драгоценные металлы отправляются на официальный аффинажный завод в виде сырья, подготовленного необходимым образом. Делается опись сырья, затем к нему выдают акты качества и количества, а в итоге компании выдают паспортный счет. На основании этого счета «Ай Ти Макс» выплачивает в госфонд либо напрямую предприятию возврат денежных средств согласно таблице завода.

Разумеется, туда уходит не 100% всех драгоценных металлов, потому что завод тоже тратит средства на их извлечение, а компания-переработчик – на подготовку сырья, и все это делается не бесплатно. Четыре основных драгоценных металла, содержащихся в оргтехнике – это золото, серебро, палладий и платина. Необходимо понимать, что эти металлы присутствуют в компьютерах только в виде напылений, то есть их содержание составляет тысячные граммов, поэтому искать в системном блоке слитки золота бесполезно. Партия, которую отправляют на завод, состоит примерно из 20 тонн компьютерных плат, и из этого количества удастся получить всего около 20 граммов золота.

Взгляд в будущее

На данный момент производство «Ай Ти Макс» занимает территорию в 1,5 тысячи квадратных метров, но при этом компания старается максимально уменьшить этот объем – по мере наращивания технологичности уже не требуется столько места для хранения. «Если раньше мы вручную перерабатывали 100 тонн, условно, год, то сейчас теперь на этой уйдет 8 дней», — объясняет Залесный. Сейчас на производстве работает 8 человек, но их количество планируется сократить до 4 путем дальнейшей автоматизации труда.

Переработка оргтехники – не единственное направление, по которому работают предприниматели из Перми. Например, до конца года планируется заняться картриджами: необходимая технология уже есть, сейчас идет изготовление оборудования. «Мы сможем не просто утилизировать картриджи, а в дальнейшем их закупать. Только у нас на производстве сейчас лежит около 110 тонн картриджей под переработку, и аналогичная ситуация наблюдается у многих компаний», — рассказывает Залесный.

Компания также занимается уничтожением конфиденциальной информации с винчестеров, флешек и так далее. Информационные носители попадают в двухвальный шредер, после чего восстановлению уже не подлежат. Уничтожение происходит под видеонаблюдением и в присутствии заказчика. Номер каждого поступающего винчестера фиксируется в документах, а затем информация уничтожается на глазах уполномоченного заказчиком лица, то есть восстановлению такой носитель гарантированно не подлежит.

Кроме того, до конца года планируется запустить производство резиновых покрытий для детских и спортивных площадок из резиновой изоляции от кабеля. Разумеется, первоначально она проходит очистку, а уже затем превращается в плитку либо распределяется прямо на месте. Также из ПВХ и поликарбоната компания намерена производить лопаты и шланги. «Какой кайф для меня – к нам пришел кусок кабеля, а мы из него получили медь и шланг», — смеется Залесный.

Конечно, у каждого вида полимеров, например, у того же полиэтилена, есть свой срок службы, то есть перерабатывать его до бесконечности нельзя. «После того, как полимер был произведен, переработать его можно 6 раз. Дальше он начинает менять свою структуру и теряет свои свойства. Такой материал тоже перерабатывается, но уже не нами», — объясняет предприниматель.

Стартовавшая в этом году «мусорная реформа» компании «Ай Ти Макс» скорее помешала, чем помогла, несмотря на ее повышенный интерес к экологии. Компания хочет поставить бесплатные точки сбора оргтехники для населения, но договориться об этом с региональным оператором почему-то не удается. «У каждого дома есть сломанная техника, которую жалко выкинуть, но и хранить до бесконечности невозможно. У нас уже два года действует акция, по которой мы бесплатно принимаем у себя на производстве оргтехнику и провода от граждан – можно принести что угодно, что вставляется в розетку», — отмечает Залесный. Но вот сделать это централизованно пока не получается, несмотря на попытки бизнесмена.

В 2020 году у компании откроются 3 филиала – в Москве, Краснодаре и, скорее всего, в Чите. Эти города были выбраны сугубо из логистических соображений, и там разместятся не просто склады, а полноценные производственные площадки. Еще через несколько лет, вероятно, «Ай Ти Макс» запустит свою франшизу, чтобы на переработке техники смогли заработать и другие, при этом сделав мир немного чище.