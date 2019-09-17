Саудовский синдром: против дрона нет приема

России придется усиливать уровень безопасности на объектах по добыче и хранению нефти, на других объектах топливно-энергетического комплекса.

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«Такие ситуации, как атака на объекты Саудовской Аравии, требуют еще раз провести оценку текущей ситуации. Я думаю, мы будем также работать над этим», — заявил журналистам министр энергетики Александр Новак.

Он напомнил, что в РФ действует закон о безопасности объектов ТЭК и «он выполняется». Но атаки на такие объекты, как Saudi Aramco — крупнейшей в мире компании по объемам добычи нефти — снижают энергобезопасность в мире, в России. «Требуется, чтобы таких случаев не происходило», — добавил Новак.

Министр не уточнил, а что, собственно, власти намерены предпринять для повышения безопасности? В таком случае стоит разобраться, какие гарантии дает закон «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», на который ссылается Новак и над которым требуется поработать.

Документ был принят в 2011 году по инициативе Дмитрия Медведева, в то время занимавшего пост президента РФ. Для того времени это был революционный шаг, поскольку закон позволял правительству утверждать требования к компаниям по антитеррористической защищенности объектов ТЭК — генерирующих объектов и электрических сетей, инфраструктуры добывающей и перерабатывающей промышленности в нефтяной, газовой отраслях, нефтепроводов и газопроводов и тому подобных (кроме атомной энергетики).

Была введена административная и уголовная ответственность для собственников компаний ТЭК. Кодекс РФ об административных правонарушениях был дополнен необходимой статьей.

Перечень конкретных объектов с тех пор утверждается на уровне каждого региона, а затем включается в федеральный реестр объектов ТЭК. Были введены три категории опасности объектов в зависимости от последствий теракта: высокая, средняя и низкая. На работу на энергетические объекты запрещено принимать граждан с непогашенной судимостью, состоящих на учете в психдиспансерах, а также уволенных с госслужбы в связи с дисциплинарными проступками и утратой доверия.

Кроме того, собственников нефтебаз и трубопроводов и других объектов критически важной категории опасности обязали страховать ответственность за причинение вреда жизни или имуществу третьих лиц в случае теракта.

Забор, колючая проволока и «Калаш»

Менять именно этот закон в связи с атакой дронов, может быть, и не потребуется. Но этот закон, что называется, является классикой жанра, он был принят с целью отражения привычных террористических угроз. И можно сказать, что сыграл свою положительную роль, поскольку масштабных терактов на объектах ТЭК зафиксировано не было.

Но проблема в том, что закон о безопасности ТЭК не гарантирует защиту от новых методов террористов, считают эксперты, опрошенные «Газетой.Ru».

«Системы ПВО на каждой нефтебазе и тем более на АЗС не поставишь, и не из винтовки же сбивать дроны. И что тогда делать?» — говорит Григорий Баженов, глава Независимого топливного союза.

Союз объединяет 37 собственников компаний как раз таких объектов в сфере ТЭК, которые имеют различные уровни опасности. Это порядка 500 АЗС и нефтебаз по всей стране.

Скептичен относительно защищенности российских объектов ТЭК и Сергей Пикин из Фонда энергетического развития. «Придется усиливать физическую защиту объектов ТЭК. А через этот закон или другой – не важно. Но факт есть факт: непонятно, как теперь защищаться», — говорит Пикин.

От дурака защиты нет

По его мнению, не очень помогут защите и новые правила для владельцев беспилотников. Напомним, с 27 сентября всех владельцев БПЛА обяжут предоставлять информацию в Росавиацию в течении десяти дней после их покупки. Регистрации подлежат все беспилотники весом от 250 грамм до 30 кг. Регистрируется и сам владелец – физическое или юридическое лицо — через портал госуслуг. (номер телефона, адрес и т. п.).

Соответствующее постановление разработал Минтранс, а премьер Медведев одобрил документ еще 25 мая 2019 года. Теперь правительственный акт вступает в силу. Будет ли толк? Снова есть сомнения. «Обязательная регистрация БПЛА — это как закон о владении оружием. Если какой-то идиот захочет пострелять в людей, он это сделает. От дурака защиты нет. Можно и без дрона обойтись, просто шандарахнуть из гранатомета по объекту или оставить там чемоданчик с начинкой», — говорит Баженов.

По его мнению, Минтранс мало что может сделать по части безопасности. Эксперты единодушны во мнении: эффективнее было бы не дроны пересчитывать, а активизировать работу спецслужб. Например, по предотвращению оборота взрывчатых веществ. Как ФСБ будет этого добиваться, им виднее.

А бизнес, между тем, ждет не ужесточения, а либерализации порядка применения дронов. Например, для доставки грузов весом до 30 кг и на высоте не более 150 метров. Без получения разрешения в Единой системе организации воздушного движения. Как совместить эти взаимоисключающие ожидания?

Киберапокалипсис в рублевом эквиваленте

Эксперты отмечают, что новые технологии сегодня представляют реальную опасность для объектов ТЭК и инфраструктуры.

«К инновационным средствам атак российские объекты ТЭК, если это не атомная станция или крупное нефтеперерабатывающие предприятие, не очень готовы. Все привыкли защищать территорию объекта, а не воздушное пространство над ним», — резюмирует Пикин.

Иногда достаточно механически повредить какой-нибудь областной водоканал, повредить плотину, устроить пожар, чтобы потом были человеческие жертвы, добавляют эксперты. Но будущее, к сожалению, как это видно на зарубежных объектах, за «черными инновациями».

«Террористы все чаще действуют через взлом программного обеспечения, через беспилотники», — говорит Пикин.

По мнению экспертов, власти, в том числе Росгвардия, могли бы активнее проводить риск-тесты объектов ТЭК, меньше доверять собственникам энергообъектов и тем частным структурам, которые их охраняют. Правда, непонятно, как контролировать саму Росгвардию, если ее бойцы заняты на объекте ТЭК высшей категории опасности.

Наконец, есть проблема, связанная с уровнем расходов собственника на потенциально опасный объект. На его содержание и обеспечение безопасности. Информация о затратах является коммерческой тайной. Общественность сейчас не может контролировать, достаточно ли средств тратит собственник на безопасность. Такой информацией никто не делится, ее нет в публичном пространстве, ответили в Независимом топливном союзе. Аналогичный ответ дали и в Фонде энергетического развития.

В 2011 году, когда принимался закон «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», тогдашний министр энергетики РФ Сергей Шматко похвалил компании ТЭК. Выступая на отраслевой конференции в Санкт-Петербурге, он сказал, что компании готовы в ближайшие несколько лет направить на свое развитие 8,5 трлн рублей. Из этой суммы 3,2 трлн рублей, по словам Шматко, пойдут на приобретение современного оборудования. Кроме того, он отметил, что согласно планам энергокомпаний, в 2011-2012 годах предприятия российского ТЭК увеличат инвестиции в научно-технические исследования и разработки в пять раз.

В этих триллионах безусловно «зашиты» и расходы на противодействие киберапокалипсису. Но о каких суммах все-таки идет речь? И кто потом проверял, насколько действительно потратились, чтобы организовать защиту?

«Роснефть», «Газпром», Лукойл» и «Новатэк» не смогли предоставить «Газете.Ru» оперативный комментарий о планах по усилению безопасности на своих объектах.