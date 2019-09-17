ЕНДВ как миф: налог уходит в прошлое

Министерство финансов не рассматривает возможность продления действия единого налога на вмененный доход, который предполагается полностью исключить из Налогового кодекса уже в 2021 году. Такое заявление в середине июля на правительственном часе в Совете Федерации сделал глава ведомства, первый вице-премьер Антон Силуанов.

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ЕНВД оказался неэффективным режимом налогообложения, потому что при помощи этого механизма недобросовестные предприниматели уклоняются от уплаты налогов. В итоге страдает честный бизнес, не способный конкурировать с крупными игроками рынка, только притворяющимися малыми организациями.

«Мы провели исследование, которое показало, что этот специальный налоговый режим применяется зачастую не реальным малым или средним бизнесом, а крупными сетевыми игроками, которые просто мимикрируют под малые предприятия, чтобы получить налоговые преференции. Это формирует колоссальную прибыль в руках недобросовестных игроков, которая не достаётся потребителям, например, через снижение цены товара», — констатирует ведущий научный сотрудник департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве РФ Андрей Языков.

По словам эксперта, такая тенденция в конечном счете негативно сказывается на добросовестных предпринимателях – они не имею шанса на эффективный бизнес и вынуждены постоянно существовать в условиях нездоровой конкуренции.

Дело в том, что единый налог на вмененный доход не имеет ничего общего с выручкой, которую получает организация – он взимается не с фактического, а с предполагаемого дохода. Чтобы использовать такой режим налогообложения, компания должна соответствовать ряду требований: например, в ней должны работать не более 100 человек, а размер торгового зала не может превышать 150 квадратных метров. Ставка налога – 15% от вмененного дохода, а совершенно не от той суммы, которую организация заработала в действительности.

Согласно статистике ФНС, по итогам 2018 года общий вмененный доход по ЕНВД составил 904,2 млрд рублей, продемонстрировав годовой рост в 1,3%. При этом налоговые сборы по нему, напротив, сократились на 8,7% до 64,5 млрд рублей. При этом поступления от упрощенной системы налогообложения (самого популярного спецрежима уплаты налогов), напротив, демонстрируют рост – по итогам 2018 года он составил 4,5%. При практически аналогичном количестве налогоплательщиков сумма налога, уплаченного по упрощенке, в семь раз больше, чем платежи по ЕНВД – 422 млрд рублей.

Эти цифры наглядно демонстрируют два обстоятельства – во-первых, режим ЕНВД создает только иллюзию налогового контроля, которого на самом деле нет, а во-вторых, активно используется для уклонения от уплаты налогов. Ведь достаточно разделить большое помещение условного торгового центра на магазины площадью не более 150 квадратных метров, сдать их в аренду подконтрольным юридическим лицам или ИП, а потом платить с вполне реальной выручки налог на условно предложенную сумму.

При этом для добросовестных представителей малого и среднего бизнеса такие платежи будут существенной суммой, а для крупных игроков рынка, маскирующихся под МСП – ничего не значащими расходами. О честной конкуренции в таких неравных условиях говорить не приходится.

Налог на фантазию

Но раз режим ЕНДВ настолько неэффективен, то как же он вообще появился, и что теперь власти предлагают вместо него? Ответ на первый вопрос довольно предсказуем – в 1990-х годах оборот наличных средств в малом и среднем бизнесе зачастую осуществлялся почти без контроля, поскольку для этого не существовало необходимых инструментов.

Для того, чтобы хоть как-то отслеживать потоки денег в тех сферах бизнеса, где это сделать проблематично, и был разработан спецрежим ЕНДВ. В Налоговом кодексе был прописан перечень сфер, в которых может работать организация, чтобы пользоваться таким режимом. Так, сейчас ЕНВД – это любимый налоговый режим торговли. Согласно исследованию Финансового университета при правительстве РФ, 75% начисленного в 2018 ЕНВД пришлось на торговые предприятия. Кроме того, ЕНДВ пользуются небольшие кафе и рестораны, автомойки и ремонтные мастерские, а также автоперевозчики пассажиров и грузов.

«ЕНВД – режим, введенный в тот момент, когда просто не существовало альтернативных инструментов приучения предпринимателей к уплате налогов. Это было время, когда не существовало возможности выявить настоящий оборот того или иного предприятия. Сейчас, спустя почти двадцать лет ситуация, безусловно, существенно изменилась и потребность в таком налоговом режиме естественным образом сошла на нет», — поделилась мнением с «Газетой.Ru» советник государственной гражданской службы Российской Федерации, профессор кафедры «Экономика и финансы» Московского международного университета Марина Романова.

С появлением новых инструментов администрирования разнообразных сфер деятельности, таких как онлайн-кассы и маркировка, ЕНДВ превратился в устаревший налоговый режим с подпорченной репутацией. Как сообщал глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, по состоянию на август текущего года 1,4 млн налогоплательщиков зарегистрировали более 3 млн касс. Напомним, что с 1 июля 2019 года установка таких устройств стала обязательной и для организаций, пополняющих бюджет по ЕНДВ, так что грядущий переход на упрощенную систему налогообложения или патенты ничего для них не изменит.

Марина Романова уверена, что сегодня бизнесу нужны подходы, которые позволят установить прозрачные, понятные и справедливые правила работы. Помимо установления реальной доходности бизнеса, системы прослеживания помогают бороться с контрафактом и способствуют сокращению объемов теневого сектора экономики, отмечает эксперт. «Именно поэтому первоочередно отмена специального налогового режима затронет именно те категории товаров, в которых пилоты по маркировке уже продемонстрировали положительный эффект», — поясняет эксперт.

Действительно, чтобы отмена ЕНДВ не оказалась болезненной для малого и среднего бизнеса, этот процесс будет происходить постепенно, и стартует 1 января 2020 года с тех сфер предпринимательства, в которых уже успешно показала себя маркировка. Речь идет о торговле обувью, меховыми изделиями и лекарствами. Поэтапный подход, по замыслу властей, должен позволить предпринимателям постепенно перенастроить свои бизнес-процессы, и выбрать новый режим налогообложения, который они сочтут для себя подходящим.

Система прослеживаемости товаров наглядно демонстрирует и низкую эффективность ЕНДВ касательно борьбы с контрафактом и контрабандой. Так, благодаря маркировке легальный сегмент рынка меховых изделий вырос с 8,5 млрд рублей в 2015 году до 76,2 млрд рублей по итогам 2018 года. Однако налоговые поступления – как раз в силу сохранения ЕНВД – практически не изменились. И такая ситуация вряд ли может устраивать и государство, и честных бизнесменов.