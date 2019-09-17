Не приходя в офис: россияне смогут уйти в отпуск онлайн

В Госдуме предлагают внести изменения в правила ухода россиян в отпуск. Соответствующая инициатива внесена группой депутатов летом и пока находятся на стадии рассмотрения и обсуждения в первом чтении.

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Депутаты предложили поправки в Трудовой кодекс, которые предполагают пересылку юридически значимых сообщений между работником и работодателем по электронной почте.

В частности, заявления и иные юридически значимые сообщения сторон трудового договора могут передаваться как в личном присутствии сторон (ознакомление под роспись), так и путем направления документа по электронной почте, говорится в тексте законопроекта.

Инициатива касается ряда документов, в числе которых электронные трудовые договоры, заявления на отпуск и об увольнении. Их можно будет предоставить в электронном виде, если поправки примут.

В таком случае изменения могут вступить уже осенью. В тексте говорится, что соответствующий закон вступает в силу с 1 октября 2019 года.

Один из авторов законопроекта, депутат Гаджимет Сафаралиев в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК предположил, что поправки могут принять до конца года.

«Этот законопроект, я думаю, примут с учетом всех согласований — в лучшем случае к Новому году», — сказал он.

Сафаралиев опроверг сообщения ряда СМИ, которые написали, что c 1 октября можно будет подавать заявления на отпуск и другие документы исключительно в электронном виде.

«У нас много чего пишут журналисты. Сейчас бездонный интернет — что угодно писать могут. У нас инициатива вносится — и уже пишут, что ее приняли», — посетовал он.

Депутат также пояснил, что в России проходит цифровизация. Он привел в пример то, что уже сегодня россиянам не нужно подавать бумажного заявления на поездку в командировку.

Документ остановился на первом чтении. Судя по официальному порталу, последним получено заключение правового управления, у которого замечаний концептуального характера к законопроекту не нашлось.

ˆˆˆОтпуск на дачеˆˆˆ

Судя по социологическим опросам этим летом, большинство россиян в принципе не могут позволить себе покинуть страну. Выяснилось, что 52% опрошенных не планировали уходить в отпуск этим летом. Эти данные приводились в июньском опросе, проведенном порталом «Работа.ру».

Напомним, почти у трети россиян не хватило денег на отпуск этим летом. 29% наших сограждан не могут себе позволить уйти в отпуск из-за нехватки средств,

говорилось в июле в исследовании портала Superjob.ru.

Согласно данным компании, показатель связан с возрастом респондентов и их финансовым положением. От отпуска отказываются чаще всего люди старше 45 лет и старше (32%), в группе до 24 лет из-за нехватки денег отпуском жертвуют 22%.

31% не хватает на отдых с заработком от 30 000 до 49 999 рублей в месяц, 24% не могут позволить отпуск с зарплатой от 50 000 до 79 999 рублей в месяц.

При этом максимальная сумма, которую в среднем респонденты готовы отдать за недельный отпуск, – около 24,5 тыс. рублей.

ˆˆˆКого лишат отпусковˆˆˆ

Кроме того, в июле — разгар летнего туристического сезона — в Роструде рассказали, в каких случаях работнику могут отказать в законном отпуске.

Это может произойти в случае угрозы благополучной работе предприятия из-за отпуска сотрудника. Тогда работодатель может перенести отпуск на следующий год. Делается это с согласия работника. После этого перенесенные отпускные дни нужно использовать не позднее 12 месяцев после окончания года, за который они предоставляются.

Также руководство может вызвать сотрудника из отпуска. Роструд тогда отметил, что не существует законодательно установленного списка причин такого решения. При этом работник тоже имеет право перенести отпуск.

Так, если работодатель задержал сотруднику отпускные и не напомнил о времени начала отпуска за две недели, то законный отдых в таком случае тоже откладывается, однако уже по инициативе работника.

Для этого необходимо написать письменное заявление с просьбой перенести отпуск на другой срок. Время его в таком случае решается по согласованию с сотрудником.