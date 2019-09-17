На пустыре или в городе: как и где продавать алкоголь

Правительство России может ввести новые ограничения на продажу алкоголя. Об этом сообщила газета «Коммерсант», в распоряжении которой есть копия отзыва за подписью вице-премьера Константина Чуйченко на законопроект о продаже алкоголя.

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В правительстве планируют поддержать законопроект депутатов Госдумы от «Единой России». Он налагает запрет на продажу алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 квадратных метров, расположенных в жилых домах. Предлагается также наделить субъектов РФ полномочиями регулировать продажу алкоголя, вплоть до абсолютного запрета.

Дополнительные ограничения в продаже спиртного депутаты объясняют необходимостью общественного порядка и сохранения прав граждан на тишину и отдых. Там же отмечается, что жители зачастую негативно относятся к такого рода заведениям, поскольку они располагаются недалеко от детских площадок.

ˆˆˆСтолица без баровˆˆˆ

Под угрозой закрытия — около 10 тыс. заведений в стране, подсчитало издание. В основном — небольшие точки по продаже пива.

Эти риски увидели и в верхах. В отзыве к законопроекту правительство предупредило, что ограничения по площади заведений может нести риски для участников рынка. Это скажется на их рентабельности и вовсе приведет к закрытию ряда мест, а также снизит конкуренцию.

Это обеспокоило участников рынка. Некоторые опрошенные изданием эксперты указали, что запрет может затронуть небольшие крафтовые бары, в том числе в центре Москвы.

Из-за этого в правительстве указали на необходимость доработки законопроекта ко второму чтению.

На этой неделе — 18 сентября — законопроект рассмотрит комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

В отзыве правительстве России признали необходимость в доработке законопроекта. В Минфине и Минпромторге также заверили, что документ будет дорабатываться.

Всего в России алкоголем торгуют около 250 тыс. точек. А средний показатель продаж легальной алкогольной продукции по России в 2017 году составил 13,2 л на человека.

Между тем против небольших магазинов по продаже алкогольных напитков ранее выступали в Минздраве. Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн предлагал, чтобы спиртное продавали исключительно в специализированных алкомаркетах вдали от жилых районов.

«Весь алкоголь должен быть выведен в крупные алкомаркеты — не в жилых районах, а на пустыре или на более-менее отдаленном расстоянии от жилья», — сказал он.

При этом чиновник указал, что такое ограничение можно будет реализовать только в крупных городах, но не в селах. Зато в последних можно сократить часы, в которые разрешено продавать спиртное, говорил Брюн.

Есть и другие точки зрения в правительстве. Например, продажа спиртного может переместиться в онлайн, однако до этого еще далеко. В сентябре Минфин России выступил с предложением легализовать онлайн-продажу алкоголя. Минздрав выступил против.

ˆˆˆТри года трезвостиˆˆˆ

Ведомство также инициирует запрет на продажу алкоголя до 21 года. Поправки в законопроект о продаже алкоголя планируется принять до конца осенней сессии парламента. Как отмечали ранее в Минздраве, по этому вопросу есть консенсус со многими министерствами.

Дополнительные три года трезвости позволят снизить число пьющей молодежи в стране, уверены в ведомстве. Тем временем предложение вызвало резкое негодование у сотрудников Минэкономразвития.

По мнению ведомства, ограничения будут стоить магазинам розничной торговли серьезных убытков и в итоге приведет лишь к росту теневого рынка.

Между тем еще летом в Госдуму внесли законопроект о возобновлении розничной продажи пива на стадионах. Другие же чиновники из Минпромторга и вовсе решили реабилитировать пиво и предложили не считать напиток алкогольной продукцией. Об этом сообщало принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на разработанный министерством проект стратегии развития торговли на 2019-2025 гг.

Такое предложение было сделано, чтобы вывести пиво из-под ограничений, которые сейчас действуют для всего алкоголя. Как подчеркивается, министерство намеревается в ближайшее время направить проект ряду ведомств для согласования.