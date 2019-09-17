Нефть не успокоится: мировой экономике грозит пропасть. LIVE

Высокие цены на нефть означают, что Россия будет еще больше копить конъюнктурные доходы: в рамках бюджетного правила, доходы сверх цены на нефть в $40 направляются в резервы (в 2019 году цена отсечения - $41,6). Правда, пока не решено, как тратить накопленные средства. Согласно Бюджетному кодексу, средства ФНБ можно инвестировать при достижении показателя 7% ВВП. На 1 сентября 2019 года объем ФНБ составлял 8 трлн 170,49 млрд руб., или 7,5% ВВП.
Гонконгская биржа находится под дополнительным давлением после того, как агентство Moody's ухудшило прогноз по рейтингам Гонконга до негативного на фоне продолжающихся протестов.
Полиция Гонконга применила слезоточивый у местного штаба Народно-освободительной армии Китая, чтобы разогнать антиправительственных демонстрантов, 31 августа 2019 годаKin Cheung/AP
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно снижаются. Это связывается в мерами китайского центробанка, который снизил нормы обязательных резервов для финансовых учреждений на 50 базисных пунктов.
Цены на нефть идут на спад после того, как вчера, 16 сентября, они подорожали на 15 %. Cтоимость барреля Brent превышала $69.
В настоящее время на торгах на Лондонской бирже ICE нефтяные котировки идут на снижение. Цены на октябрьский фьючерс сорта West Texas Intermediate (WTI) снижаются к 09:40 мск почти на 1% до $62,30. Cтоимость фьючерса с поставкой в ноябре снижается на 0,3% до $68,76 за баррель сорта Brent.
На объектах были зафиксированы пожары и повреждение инфраструктуры. Отгрузка нефти в портах Саудовской Аравии временно прекращена. Перекрыт и нефтепровод, поставляющий нефть в Бахрейн.
Оба объекта принадлежат государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco, которая примерно месяц назад объявила о своем намерении провести первичное размещение ценных бумаг на биржах – IPO.
Мировые цены на нефть резко пошли в рост 16 сентября сразу же после открытия мировых бирж. Причина – нападение на два объекта на территории Саудовской Аравиии: завод Абкайк на востоке и месторождение Хурайс.
Доброе утро, дорогие читатели «Газеты.Ru»! Сегодня мы с вами продолжаем следить за ситуацией, которая сложилась на рынке нефти в результате нападения на два объекта в Саудовской Аравии беспилотных летательных аппаратов, несущих на себе взрывные устройства.