Нефть не успокоится: мировой экономике грозит пропасть. LIVE

Мировые рынки переживают жесткую встряску от колебаний цены на черное золото. ОНЛАЙН

Второй день торги на международных биржах лихорадит. Из-за нападения на нефтеносные объекты Саудовской Аравии цена на нефть на мировых рынках подскочила на 10% — до почти $66 за баррель. Если саудиты не восстановят нефтедобычу в ближайшие сутки, то цена нефти может подрасти до $ 100.
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10:17

Высокие цены на нефть означают, что Россия будет еще больше копить конъюнктурные доходы: в рамках бюджетного правила, доходы сверх цены на нефть в $40 направляются в резервы (в 2019 году цена отсечения - $41,6). Правда, пока не решено, как тратить накопленные средства. Согласно Бюджетному кодексу, средства ФНБ можно инвестировать при достижении показателя 7% ВВП. На 1 сентября 2019 года объем ФНБ составлял 8 трлн 170,49 млрд руб., или 7,5% ВВП.

10:13

Гонконгская биржа находится под дополнительным давлением после того, как агентство Moody's ухудшило прогноз по рейтингам Гонконга до негативного на фоне продолжающихся протестов.

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Полиция Гонконга применила слезоточивый у местного штаба Народно-освободительной армии Китая, чтобы разогнать антиправительственных демонстрантов, 31 августа 2019 года Полиция Гонконга применила слезоточивый у местного штаба Народно-освободительной армии Китая, чтобы разогнать антиправительственных демонстрантов, 31 августа 2019 года
Полиция Гонконга применила слезоточивый у местного штаба Народно-освободительной армии Китая, чтобы разогнать антиправительственных демонстрантов, 31 августа 2019 года

Полиция Гонконга применила слезоточивый у местного штаба Народно-освободительной армии Китая, чтобы разогнать антиправительственных демонстрантов, 31 августа 2019 года

Kin Cheung/AP
10:05

Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно снижаются. Это связывается в мерами китайского центробанка, который снизил нормы обязательных резервов для финансовых учреждений на 50 базисных пунктов.

09:59

Цены на нефть идут на спад после того, как вчера, 16 сентября, они подорожали на 15 %. Cтоимость барреля Brent превышала $69.

09:40

В настоящее время на торгах на Лондонской бирже ICE нефтяные котировки идут на снижение. Цены на октябрьский фьючерс сорта West Texas Intermediate (WTI) снижаются к 09:40 мск почти на 1% до $62,30. Cтоимость фьючерса с поставкой в ноябре снижается на 0,3% до $68,76 за баррель сорта Brent.

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Lee Jin-man/AP
09:34

На объектах были зафиксированы пожары и повреждение инфраструктуры. Отгрузка нефти в портах Саудовской Аравии временно прекращена. Перекрыт и нефтепровод, поставляющий нефть в Бахрейн.

09:28

Оба объекта принадлежат государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco, которая примерно месяц назад объявила о своем намерении провести первичное размещение ценных бумаг на биржах – IPO.

09:15

Мировые цены на нефть резко пошли в рост 16 сентября сразу же после открытия мировых бирж. Причина – нападение на два объекта на территории Саудовской Аравиии: завод Абкайк на востоке и месторождение Хурайс.

09:00

Доброе утро, дорогие читатели «Газеты.Ru»! Сегодня мы с вами продолжаем следить за ситуацией, которая сложилась на рынке нефти в результате нападения на два объекта в Саудовской Аравии беспилотных летательных аппаратов, несущих на себе взрывные устройства.