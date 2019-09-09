Сына в жертву: как саудиты разгонят цены на нефть

В Саудовской Аравии сменился министр энергетики, сообщило государственное информационное агентство SPA со ссылкой на указ главы королевства.

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С 1960 года в королевстве было всего лишь пять человек, которые сменили друг друга на посту главы минэнерго. Теперь впервые в истории этот пост займет член правящей семьи. Саудовский король Салман аль Сауд отправил в отставку главу министерства энергетики королевства Халида аль-Фалиха, который занимал этот пост с мая 2016 года. Его сменит 59-летний принц Абдель Азиз, который является сыном главы королевской семьи и старшим сводным братом наследного принца Мухаммеда бин Салмана.

Новое назначение говорит о том, что многолетний негласный уклад, согласно которому члены правящей семьи Саудовской Аравии не назначались на этот пост и были отрезаны от властных ресурсов в «энергетическом портфеле» правительства, нарушен.

Оно перевернуло прежний порядок и уже оказало эффект на нефтяной рынок.

Гнать за $80

На новостях о смене главы минэнерго Саудовской Аравии стоимость североморской нефти Brent в понедельник, 9 сентября поднималась более чем на 2%, до $62 за баррель. Однако эксперты уверены, что рост временный.

«Все понимают, что иранские и венесуэльские запасы нефти никуда не девались, они просто зафиксированы под ограничениями, и долго эти ограничения просуществовать не смогут, нужны более структурные изменения в регионе, например, бессрочная хартия ОПЕК+, которая должна сформировать рыночное нефтяное предложение и стабилизировать нефтяные цены», — объясняет «Газете.Ru» генеральный директор АО «НафтаГаз» Ислам Назаралиев.

Небольшая коррекция в стоимости барреля в пределах 2% — вполне нормальная реакция рынка на такие перемены, указывает директор фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов.

Эксперты прогнозируют, что осенью баррель не сможет пробиться до желаемых в Саудовской Аравии $70-80 за баррель.

В ближайшей перспективе цены сохранятся в уже привычном диапазоне $59 — 62,5 за баррель, считает Пахомов. По прогнозу Назаралиева, цена за баррель Brent вряд ли закрепится выше отметки $65. Этого не произойдет до тех пор, пока торговые войны и остывание производства будут сжимать нефтяное потребление.

«После стремительного падения нефтяных котировок со $100 за бочку Brent в 2014 году до $35 в 2016 году бывший министр Халид Аль-Фатих, тогда вступивший на пост, предположил, что избыток нефти скоро закончится, для стабилизации цен на более высоком уровне достаточно дождаться момента, когда система переработает излишние запасы сырья», — напоминает Назаралиев.

С того времени цена выросла в двое, однако так и не достигла нужных для Эр-Рияда отметок, добавляет эксперт.

Шоковая терапия для барреля

Новое назначение приносит неопределенность на мировой нефтяной рынок. Такая перестановка может спровоцировать шоковый эффект на мировую энергетическую отрасль. «Никто, кроме очень узкого круга лиц, близких к монарху, не знает, какую именно линию выберет новый министр. Могу предположить, что последствия скажутся на рынке не сразу. Измениться ситуация может в течение следующих двух-трех месяцев, после того, как новому министру передадут все дела», — констатирует в беседе с «Газетой.Ru» Пахомов.

Между тем в последнее время цена на баррель снижалась. Из-за эскалации торговой войны и опасений о замедлении темпов роста мировой экономики стоимость Brent летом рухнула ниже $60. На минимуме цены на нефть опускались до $56. Естественно, такое вряд ли устроит крупнейшего нефтяного экспортера.

Но Саудовскую Аравию не могут не волновать и более пессимистичные прогнозы. Ранее Bank of America предсказал обвал цен на нефть до $40 за баррель в случае новой эскалации торговой войны США и Китая.

Из-за череды негативных прогнозов по нефти благосостояние Саудовской Аравии находится под угрозой. Доходы Саудовской Аравии от продажи «черного золота» составляют 75% бюджетных поступлений и 45% ВВП. По последним данным, королевство ежедневно экспортирует по 7 млн баррелей сырой нефти, сообщал ресурс Rustad Energy. В среднем государство добывает по 9,9 млн баррелей в день. В то же время власти пытаются уменьшить зависимость экономики от барреля.

«Прежний Фалих расплатился за нефть, которая упорно остается ниже диапазона $70-80, необходимого Саудовской Аравии, а также за постоянную слабость экономики королевства»,

— сказал FT Дерек Брауэр, директор RS Energy Group.

Нефтяной ветеран

Примечательно, что нового главу минэнерго называют ветераном ведомства, к которому он присоединился в 1980-х годах. Принц Абдель Азиз давний член делегации Саудовской Аравии в ОПЕК и «старичок» в нефтяном секторе. Он с 2017 года занимал должность госминистра по вопросам энергетики и 10 лет был заместителем предыдущего министра Али аль-Наими, который главенствовал в минэнерго 21 год.

У Абдель Азиза в резюме есть бонус. В прошлом он смог добиться повышения цен на нефть. Как отмечает Bloomberg, сын саудовского короля сыграл важную роль во время войны в Персидском заливе в 1990 году и в секретных переговорах с Мексикой и Венесуэлой, которые привели к сокращению добычи и подстегнули рост котировок на «черное золото».

Именно длительный опыт работы в энергетике помог преодолеть неписаный запрет на правление членов королевской семьи в министерстве энергетики, узнало Reuters.

Новое назначение говорит о том, что королевству понадобилось активизировать борьбу за дорогую нефть — или же в государстве налицо внутриполитический конфликт, считает директор фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов.

Саудовская Аравия уже давно пытается подстегнуть рост цен на «черное золото». Дорогая нефть в том числе бы стала залогом успешного выхода на IPO саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco. Компания оценивается по разным данным в $2 трлн, и эта сделка может стать крупнейшей в мире. А из-за падения стоимости барреля падает ее прибыль. В первом полугодии 2019 года чистая прибыль уменьшилась на 12% — до $46,9 млрд.

Публичное размещение акций саудовского нефтяного гиганта очень важно для королевской семьи. Выход на IPO — центральный пункт в экономических реформах саудовского наследного принца Мухаммеда бин Салмана. Изначально о планах на IPO стало известно еще в 2016 году. По последним данным, публичное размещение акций может состояться к 2021 году.

На прошлой неделе теперь бывший глава минэнерго Саудовской Аравии Халид аль-Фалих также был отстранен от должности председателя правления Saudi Aramco. Как известно прессе, он выступал против IPO. Это — помимо неудовлетворительных цен на нефть — могло стать еще одной причиной его увольнения.

«Фалих был против IPO...Он знал Aramco насквозь, но не хотел терять власть и загубил много инвестиционных проектов», — сказал Reuters один из источников.