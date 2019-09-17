Падение «черного золота»: как нефть обогатит США

После резкого роста в первый торговый день нефтяные котировки значительно снижаются на биржевых торгах. Так, в ходе торговых сессий вторника, 17 сентября, мировые цены на нефть упали сразу на 5%.

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К примеру, октябрьские фьючерсы на нефть WTI уменьшились на 5,31%, составив $59,56 за баррель. А фьючерсы на нефть

марки Brent с поставкой в ноябре упали на 5,58% — до $65,17 за баррель.

Между тем мировые цены на нефть резко пошли в рост 16 сентября сразу же после открытия мировых бирж. Причина – нападение на два объекта на территории Саудовской Аравиии: завод Абкайк (Abqaiq) на востоке Саудовской Аравии и месторождение Хурайс к востоку от столицы страны — Эр-Рияда. На них были совершены нападения с помощью летательных аппаратов, перевозивших взрывчатку. Есть версии, что это были радиоуправляемые дроны – беспилотные летательные аппараты, а есть мнение, что подрывы были совершены с помощью крылатых ракет.

Оба объекта принадлежат государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco, которая примерно месяц назад объявила о своем намерении провести первичное размещение ценных бумаг на биржах – IPO. На объектах зафиксированы пожары и повреждение инфраструктуры. Отгрузка нефти в портах СА временно прекращена. Перекрыт и нефтепровод, поставляющий нефть в Бахрейн.

В итоге событие спровоцировало панику на рынке. На бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в ноябре доходила до $70, за сутки взлетев на 15%. При том, что на момент закрытия торгов в пятницу, 13 сентября, цена барреля была немногим больше $60.

Это самый резкий внутридневной скачок цены со времени войны в Персидском заливе в 1991 году.

Между тем ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы --хуситы. Они заявили, что бойцы именно этой группировки с помощью 10 летательных аппаратов атаковали месторождения и заводы саудитов. Отметим, что Абкаик является крупнейшим в мире нефтеперерабатывающим комплексом, недалеко от которого проживают западные специалисты. Еще один атакованный объект — это второе по величине месторождение нефти в королевстве. Власти 14 сентября заявили о локализации пожара, подчеркнув, что персонал обоих объектов не пострадал.

С точки зрения официальных властей Саудовской Аравии, хуситы – мятежники, поддерживаемые Ираном. Хуситы в Йемене объявили о том, что намерены и дальше продолжать атаковать саудовские объекты. «Наши предстоящие операции будут расширяться и будут еще более болезненными, если саудовский режим продолжит свою агрессию и блокаду», — предупредил представитель хуситов Яхья Сари.

Несмотря на это,

госсекретарь США Майк Помпео указал, что нет никаких доказательств того, что беспилотники напали из Йемена, и обвинил в атаке непосредственно Иран.

По его словам, Тегеран стоит за приблизительно 100 атаками на Саудовскую Аравию. «Президент Ирана Хасан Роухани и глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф делают вид, что предпринимают дипломатические усилия. На фоне призывов к деэскалации Иран провел беспрецедентную атаку, направленную против мировых энергетических поставок», — написал Майк Помпео в своем Твиттере. Он предупредил, что США намерены привлечь Тегеран к ответственности.

Президент США Дональд Трамп в свою очередь заявил, что Вашингтон готов к решительным действиям. По его словам, США «знают, кто виноват». Тем не менее, Трамп призвал дождаться расследования Эр-Рияда относительно организаторов атаки, а после этого решить, «на каких условиях следует действовать Америке».

Такая позиция позволяет Америке поддерживать рекордно высокие цены на нефть и продвигать собственные интересы. Дело в том, что США с начала 2000-х готов развивает добычу сланцевой нефти на своей территории. При этом

добыча ресурса требует серьезных финансовых затрат, которые окупаются только при цене на черное золото выше $70-80 за баррель.

В итоге пока нефть бьет очередные ценовые максимумы, добыча сланцевой нефти в США растет. Так, в показатель в апреле достиг 12,2 млн баррелей в сутки, побив предыдущий максимум - в 11 млн баррелей, зафиксированный в августе 2018 года.

Нового пика удалось добиться благодаря двум нефтяным провинциям в США - штату Техас, центру сланцевой добычи в Штатах, и Мексиканскому заливу, где сосредоточены шельфовые проекты. Так, техасские компании совокупно в апреле добывали 4,97 млн б/с, проекты в заливе - 1,98 млн б/с. Рекорд по добыче в апреле поставил также штата Оклахома - 617 тыс. б/с. Нефть в основном американцы поставляли на индийский и китайский рынки.

На этом фоне падающая добыча нефти в Саудовской Аравии играет на руку США. Сейчас саудиты сократили производство нефти более чем в два раза – на 5,7 млн баррелей в сутки. До атаки этот показатель составлял порядка 9,8 млн баррелей.