Непосильное бремя: как коммуналка съедает деньги россиян

Магаданская область и Камчатский край стали регионами-лидерами по ценам на жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщает РИА «Новости».

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В этих регионах семьи тратят до 14% бюджета на оплату ЖКУ, что для многих является критическим порогом.

Самые же низкие цены на жилищные услуги — в Дагестане и Ингушетии. Здесь домохозяйства выделяют на услуги жилищно-коммунальных контор в среднем менее 5% бюджета.

Средний показатель затрат семьи на оплату ЖКУ по стране равен 9,6%.

По данным Минстроя, по итогам I квартала 2019 года долги россиян за услуги ЖКХ достигли 564,5 млрд рублей. А за весь прошлый год — 1,2 трлн рублей.

Власти не могут сдержать рост тарифов ЖКХ. Еще 29 июля президент Владимир Путин встречался в Кремле с главой ФАС Игорем Артемьевым. Российский лидер поручил ему проконтролировать тарифы, в том числе на вывоз мусора. Во время встречи Путин сообщил Артемьеву, что граждане продолжают жаловаться на «необоснованный, как они считают, рост тарифов во многих регионах России».

«Эти дырки» оказались отрытыми

На это глава ФАС ответил, что правительство уже много лет «не устанавливает тарифы в России выше инфляции». А наоборот, тарифы растут по принципу «инфляция-минус».

«Это то, что продолжается уже много лет, но в 90-е были приняты законы, которые оставили, если быть точным, 12 «дырок» в законодательстве, которые позволяли муниципальным образованиям и регионам обоснованно, с точки зрения закона превышать установленные правительством индексы, что и происходило», — сказал тогда Артемьев.

По его данным, например, в 2016 году такими лазейками воспользовались 1423 раза, потом они стали снижаться: в 2018 году таких случаев было 498. Артемьев указал, что по поручению президента и премьера в настоящее время эти «дырки» закрыты.

В тех случаях, когда тариф ниже экономически обоснованного и нужно будет повышать его несколько выше инфляции, для этого потребуется согласие Федеральной антимонопольной службы, пояснил глава ФАС. Он заверил, что «мы будем нести перед Вами полную ответственность за нашу деятельность.

Та история, которая продолжалась 20 лет в связи с теми законами 90-х годов, завершена».

«Не совсем», — возразил Путин, добавив, что, «если бы была завершена, люди на это не жаловались бы на «gрямую линию». «Мне бы очень хотелось, чтобы слова и бумажки, которые производятся в большом количестве на разных уровнях, не расходились с сутью тех решений, которые принимаются; чтобы люди видели, что эти решения работают в реальной жизни», — сказал президент.

В ответ на это Артемьев еще раз заверил, чего вверенное ему ведомство будет «очень стараться».

«Вызывает внутренний протест»

Во время «прямой линии» 20 июня к президенту обратился житель Омска Роман Дмитриев. Он пожаловался на перекосы с проведением мусорной реформы. По словам омича, за три месяца тариф на вывоз мусора в районе в городе вырос с 90 до 266 рублей в месяц. «Почему мусорная реформа на бумаге проходит, а никакого продвижения нету?» — поинтересовался он у президента.

В ответ глава государства признал, что подобный рост тарифов «вызывает не только вопросы, но и недоумение, и внутренний протест». Путин пообещал «внимательно рассмотреть» эту проблему.

ФАС с проблемой, если верить главе ведомства, разобралась, но речь идет только об одной Омской области. Там обещано построить два мусоропереработывающих завода. Но на проблему необоснованного роста тарифов на услуги ЖКХ обращали внимание властей и другие регионы, причем в самой резкой форме.

Еще в сентябре прошлого года правительство утвердило тарифы на услуги ЖКХ в 2019 году.

Тарифы поднимали дважды. В январе (на 1,7%) и в июле (на 2,4%). Итого на 4,1%. Двуступенчатое повышение объясняется желанием компенсировать управляющим компаниям повышение налога на добавленную стоимость.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин обещал не перекладывать повышение НДС на конечных потребителей коммунальных услуг и гарантировал, что индексация тарифов не превысит 4%.

Минфин поддержал предложение об индексации тарифов ЖКХ в два этапа.

Гранаты больше не бросают, но долги остались

Поначалу, когда россияне стали накапливать долги по ЖКХ в размере сотен миллиардов рублей, власти пытались применить репрессивный метод.

Долги поручали выбивать даже коллекторским агентствам. До тех пор, пока «черные коллекторы» на радостях не перегнули палку, бросив в окно одного из должников самодельную гранату.

Теперь, по закону, коллекторы не имеют право взыскивать задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Таким правом обладают только управляющая организация, ТСЖ, а также жилищный кооператив или ресурсоснабжающая организация. Кроме того, согласно закону, нельзя теперь погасить долги за счет соседей. Также взыскать долги теперь можно будет только через суд.

Теперь власти сменили тактику. Но долги за ЖКХ россияне по-прежнему не в состоянии оплатить полностью. Стоимость таких услуг неподъемна. Это показало июльское исследование холдинга «Ромир». Согласно исследованию, 27% граждан хотели бы, чтобы платежи были ниже.

Количество жалоб на качество услуг ЖКХ выросло почти в два раза — до 24% — по сравнению с 2016 годом. Еще 15% опрошенных заявили о проблемах с водоснабжением, 10% — о плохой системе отопления.

Без теплых туалетов зимой и летом

Проблемы с канализацией и электросетями присутствуют у 9% и 8% соответственно.

Даже премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в статье в британской The Daily Telegraph от 1 июля упомянул, что 12% россиян не имеют нормальных туалетов.

Об этом он вспомнил, вступив в дискуссию о том, изжил себя либерализм или нет. «По данным Росстата, треть жителей страны не могут себе позволить больше двух пар обуви в год, 12% — ходят в туалет на улице», — написал премьер, имея в виду Россию.

По данным Росстата, коммуналка отъедает у россиян все большую часть дохода, и они не в состоянии ее оплачивать. В 2014 году долги населения по коммуналке составляли 111 млрд рублей. В 2015 году — 135,8 млрд. В 2016-м — 270 млрд. В 2017-м, по данным Минстроя, долги достигли 645 млрд рублей.

Если в 2014 году в российских судах было 2,1 млн дел по долгам ЖКХ, то в 2017-м — уже 5,4 млн дел.

В Госдуму внесен законопроект о списании долгов по ЖКХ как безнадежных, если срок давности по судебному иску превышает три года.