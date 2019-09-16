На черный день: почему россияне не копят

Почти 60% россиян не имеют никаких сбережений, сообщило в понедельник 16 сентября принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на результаты опроса.

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Но если доход на одного члена семьи вырастет хотя бы до 35 тысяч рублей в месяц, 17% россиян готовы начать откладывать деньги. Согласно официальной статистике, у них есть для этого возможность: средняя зарплата в июне, по данным Росстата, составила 49,84 тыс. руб.

Почти треть заявили, что им для того, чтобы начать копить, нужен доход от 45 до 55 тысяч рублей на члена семьи. Таким образом комфортный уровень для накоплений большинству россиян (44% опрошенных) видится в диапазоне 35-45 тыс. руб.

Копить можно и при 10 тысячах

Каждый пятый готов откладывать при доходе 55 тысяч рублей на члена семьи. Около 11% опрошенных сообщили, что готовы начать делать сбережения при доходе от 15 до 25 тысяч рублей на члена семьи.

А 2% опрошенных россиян мечтают и готовы копить при доходе от 10 до 15 тысяч рублей.

Среди тех, кто уже откладывает, треть делает это «нерегулярно и точечно». Например, после продажи имущества или при получении наследства. Около 60% регулярно откладывают деньги с зарплаты, 10% — с премии.

Около 40% россиян, которые имеют сбережения, формируют их за счет небольших сумм — от 5 до 10% дохода. Треть опрошенных откладывает меньше 5%.

На что копят? Как правило, россияне копят на черный день (23,9%).

На путешествия и крупную бытовую технику, а также на квартиру (по 16,2%).

Телефонный опрос проводился в июле 2019 и охватил 1500 россиян.

При этом общий объем сбережений российских граждан в прошлом году на депозитах в банках, в акциях и в «кубышке» достиг 33,6 трлн рублей, сообщал в марте Росстат. Накопления россиян в 2018 году увеличились на 3 трлн рублей. Таким образом, по сравнению с 2017 годом накопления граждан выросли на 9,4%.

Большую часть денег люди предпочли хранить на банковских вкладах — 22,3 трлн руб.

Наличными в «кубышкке» держат еще 6,2 трлн рублей, в ценных бумагах порядка 5 трлн руб.

Факторы, которые повлияли на низкие доходы россиян в 2018 году, ранее изучили в Минэкономразвития и обнародовали доклад «Картина экономики. Январь 2019 года». «Факторами, предопределившими отрицательную динамику сводного показателя, стали сокращение доходов от собственности, в том числе от накоплений на депозитах в банковской системе. Последнее стало следствием снижения номинальных процентных ставок по вкладам на фоне снижения инфляции», — отмечается в докладе.

Также на снижение доходов повлиял рост платежей по банковским кредитам и прочим обязательным платежам, в том числе коммунальным.

А поддержали доходы — повышение МРОТ, увеличение выплат семьям с детьми, повышение зарплат в бюджетной сфере.

Росстат еще в начале этого года сигнализировал о снижении реальных доходов населения. Как отмечалось, в 2018 году этот показатель уменьшился на 0,2%, с учетом единовременной денежной выплаты пенсионерам в размере 5 тыс. рублей в январе 2017 года. Как следует из данных Росстата, это пятое годовое снижение подряд.

Справедливость за 66 тысяч рублей

Справедливой была бы зарплата в 66 тысяч рублей в месяц, сообщали в августе СМИ со ссылкой на исследование одного из госбанков. «Эта сумма достаточна для того, чтобы удовлетворять текущие потребности на достойном уровне, копить на крупные покупки и откладывать деньги на будущее», — говорится в исследовании.

При этом медианное значение (без нижней и верхней границы) оценки справедливой зарплаты — около 50 тысяч рублей.

Авторы исследования отмечают, что оценка уровня достойной зарплаты менялась в зависимости от пола, возраста, уровня образования, места жительства.

Так, мужчины называли достойной сумму в 68,6 тыс. рублей, женщины — 64,2 тысячи. Россияне 18-30 лет оценивали справедливую оплату труда в 56,2 тыс. рублей, а поколение 40-50 лет — в 67,2 тыс.

Граждане со средним и неполным средним образованием считают достойной зарплату в размере 61,1 тыс. руб, а с высшим образованием — 68,4 тысячи. Наивысшие оценки давали обеспеченные россияне, которые могут позволить себе крупные покупки. Для них справедливая зарплата — это 78 тыс. руб.

Различаются оценки и в зависимости от региона. Москвичи назвали сумму в размере 99 тыс. руб., жители Санкт-Петербурга и Владивостока — 77 тысяч, Хабаровска — 75 тысяч. В Воронеже и Астрахани считают достойной зарплату в 60 тысяч рублей, в Волгограде — 59 тысяч, в Липецке и Пензе — 58 тысяч.

Были опрошены россияне в 37 городах с населением более 500 тысяч человек.