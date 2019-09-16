Бунт рабочих: Детройт охватили массовые забастовки

Почти 50 тысяч человек, которые работают на заводе General Motors (GM), устроили забастовку в Детройте, сообщает Associated Press. По данным газеты,

работники бастуют на 55 объектах General Motors из-за спора по заключению нового четырехлетнего контракта.

До этого профсоюзы обратились к более чем 46 тыс. рабочих на заводе компании с призывом покинуть рабочее место или же отказаться от выполнения своих рабочих обязанностей до дальнейших указаний.

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Требование не исполнять свои рабочие обязанности члены профсоюза объясняют нежеланием высшего менеджмента автомобильной корпорации выполнять свои обязательства. В частности, членов общественной организации не устраивает тот факт, что руководство GM не обсуждают с рабочими положения нового четырехлетнего договора.

Так, профсоюз предлагает выделить из бюджета компании более 7 миллиардов долларов. Деньги должны пойти на оплату 5400 новых рабочих мест, повышение заработной платы, более широкие льготы, а также на бонус за ратификацию договора в размере 8 тысяч долларов.

«Но руководство нас не услышало и не пошло на переговоры. В итоге теперь мы вынуждены идти на крайние меры», — заявили на пресс-конференции в Детройте члены профсоюза.

Примечательно, что в значительной мере к протестам людей подтолкнул Дональд Трамп. Накануне в своем твиттере президент США пригрозил автомобильной корпорации General Motors (GM) урезать субсидии после того, как в компании объявили о планах уволить тысячи работников американских фабрик из-за финансовых проблем.

Глава Белого дома обратил внимание на тот факт, что GM планирует закрыть заводы в американских штатах, в то время как в Мексике и Китае фабрики остаются. В связи с этим

американский лидер заявил о намерении урезать все субсидии корпорации.

«США сохранили General Motors, и это благодарность, которую мы за это получаем! Я должен защитить американских рабочих!» — заключил Трамп.

По следам бунта

Текущие волнения рискуют перерасти в масштабный кризис, который наблюдался в городе последний раз более 50 лет назад, указывают аналитики. Так, в 1967 году в городе вспыхнули массовые беспорядки, переросшие в настоящий бунт.

Поводом послужил рейд полиции на нелегальный бар, находившийся к северу от 12-й улицы, которая сейчас носит название Бульвар Розы Паркс. Столкновения полиции с посетителями и уличными зеваками перетекли в грабежи и погромы, продолжавшиеся в течении пяти дней и признанные в дальнейшем одними из самых разрушительных и убийственных в Штатах. Их масштаб превзошли только беспорядки в Нью-Йорке 1863 и бунт в Лос-Анджелесе 1992 года.

Чтобы пресечь нарушения порядка, губернатор Джордж Ромни вызвал подразделения внутренних войск Национальной гвардии штата Мичиган, в город по приказу президента Линдона Б. Джонсона были введены армейские части: 82-я и 101-я воздушно-десантная дивизии. В ходе этих рейдов погибли около 43, ранены 467, арестованы 7200 человек и повреждено более 2 000 зданий.

Тогда масла в огонь подлила постоянно растущая безработица, отметил в разговоре с «Газетой.Ru» старший научный сотрудник Института Людвига фон Мизеса Марк Торнтон. По его словам общее число безработицы доходило до 10%, хотя состав безработных отличался в зависимости от их цвета кожи. К примеру,

среди белого населения количество граждан без работы не превышало как раз 7-10%, в то время как среди афроамериканцев показатель доходил до 15-20%.

«В итоге против подобного расклада выступали в основном афроамериканцы, которые первыми и запустили процесс полномасштабных бунтов. Тогда полиции понадобилась почти неделя, чтобы полностью подавить восстание и максимально сократить количество разрушенных кварталов в городе. Сейчас наблюдается примерно похожая динамика. Одно исключение — теперь из-за нерешенных экономических проблем бастует все население вне зависимости от цвета кожи», — подчеркнул экономист.

Экономические проблемы для города не в новинку. В 2013 году американский город Детройт объявил частичный дефолт из-за неспособности обслуживать часть своих долгов. До кризиса город считался главным центром машиностроения в США. Экономику сразило падение спроса на местные марки автомобилей, а также структурные ошибки администрации в управлении и коррупция.