Переход на четырехдневку: кто попадет под эксперимент

Минтруда проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели и выберет отрасли для такого эксперимента, сообщают в понедельник 16 сентября «Известия».

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Правда, критериев для определения целесообразности перехода на четырехдневку пока нет. Делать окончательный вывод о сокращении рабочей недели можно будет только на основании корректных статистических данных, после того как схема будет опробована на большом количестве компаний.

Минтруда должен определить, как введение четырехдневки может сказаться на экономике. Для эксперимента выберут, в частности, компании из сферы обрабатывающего производства, сельского хозяйства, научной деятельности, строительства.

В нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» включены 266 предприятий малого и среднего бизнеса из 30 регионов России. Из этого списка, судя по всему, и выберут компании для эксперимента.

Замминистра экономического развития Петр Засельский пояснил, что цель исследования заключается в том, чтобы сделать рабочий день сотрудников максимально эффективным.

Бездельников развелось слишком много

Но, похоже, в Минтруда заранее знают, кто стремится к сокращенной рабочей неделе, какого рода работники. Это бездельники.

«На предприятиях… работники 30-40% времени ничего не делают. Наша задача не в том, чтобы сократить рабочий день, а в том, чтобы они смогли делать его полезным», — сказал Засельский.

Бизнес при этом советует включить в эксперимент не только производственные компании или научные институты, но и госслужбу. Как заявил вице-президент «Деловой России» Николай Остарков, хорошей площадкой для эксперимента могут быть госорганы, так как именно в этой сфере процессы организации труда зачастую неэффективны.

Российская трехсторонняя комиссия (работодатели, чиновники и профсоюзы) под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой планирует провести консультации по введению в перспективе четырехдневной рабочей недели в ноябре.

Работодателям сокращенка не нравится

Уже известно, что большинство работодателей выступают против сокращения рабочей недели. Изменение трудового графика негативно скажется на прибыли и приведет к эмоциональному выгоранию сотрудников, опасаются наниматели.

Исследовательская служба портала HeadHunter провела опрос среди 200 российских работодателей, чтобы выяснить их отношение к широко обсуждаемой идее по изменению трудового графика. Его итоги показали, что работодатели в целом не готовы отпустить сотрудников гулять еще один день в неделю.

Задумываются о переходе на сокращенную рабочую неделю в ближайшей перспективе — до двух лет — только 12% работодателей.

Могут подумать о том, что нужно сократить рабочую неделю еще лет через пять, а то и попозже порядка 8% опрошенных компаний.

Но подавляющее большинство опрошенных руководителей — 76% — вообще не воспринимают идею о сокращенном трудовом времени всерьез.

Между тем есть и такие наниматели, которые не видят в сокращенной недели серьезных убытков.

Более половины сторонников четырехдневки видят основное преимущество нового графика в снижении выгорания сотрудников, и таких менеджеров сейчас 51%.

При этом 13 сентября стало известно, что восьмичасовой рабочий день нельзя отменить в рамках реформирования контрольно-надзорной деятельности или так называемой «регуляторной гильотины». Об этом сообщил вице-премьер, глава аппарата правительства Константин Чуйченко.

Дело в том, что восьмичасовой рабочий день был установлен еще декретом Совета народных комиссаров в 1917 году. Этот нормативный акт оказался в перечне документов советских времен, которые могут быть отменены.

Работа по отказу от советских нормативных актов началась после того, как президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию в феврале этого года предложил прекратить действие устаревших актов в сфере контроля и надзора, сохранив лишь те документы, которые отвечают современным требованиям. Провести реформу необходимо к 1 января 2021 года. Все действующие требования, которые не будут одобрены или изменены, автоматически утратят силу. Такой подход получил название «регуляторной гильотины».

Речь идет о более чем 220 тысячах потенциально устаревших документах, в том числе о декрете Совета народных комиссаров РСФСР от 1917 года о восьмичасовом рабочем дне.

Нормативный акт о продолжительности трудового дня в 8 часов и рабочей недели в 40 часов оказался в перечне документов советских времен, которые могут быть отменены.

Однако отказ от этого документа не означает отказа от восьмичасового рабочего дня, объяснил Чуйченко. «У нас восьмичасовой рабочей день установлен Трудовым кодексом... Даже если мы захотим отменить восьмичасовой рабочий день, мы не в праве этого сделать, у нас нет компетенции», — отметил он.

Трудовой кодекс правительство изменять тоже не вправе.

Тем не менее премьер Дмитрий Медведев допустил введение гибкого рабочего графика. Он отметил, что сейчас трудовое время — это рабочая неделя в 40 часов, однако в других странах уже введена практика 35 и 29 рабочих часов в неделю.

«То есть, иными словами, можно так построить рабочий график, что человек будет занят, например, четыре дня в неделю», — добавил премьер. Медведев заявил, что такой гибкий график необходимо внедрить в законодательство. То есть, это компетенция Госдумы и президента, а не правительства.