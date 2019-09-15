Удары по нефти: когда восстановится добыча

Потребуется несколько недель, а не дней, чтобы восстановить после атаки дронов объекты национальной нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco, сообщает Reuters, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

«Полное восстановление возможностей Саудовской Аравии по поставкам нефти после субботних атак на нефтеперерабатывающие заводы Aramco может занять «недели, а не дни», — пишет агентство.

Накануне американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных саудовских чиновников сообщило, что государство планирует восстановить добычу нефти к понедельнику.

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О том же писало агентство Bloomberg, приводя слова официального лица компании.

«В настоящее время ведутся работы по восстановлению производства, а обновление будет предоставлено примерно через 48 часов», — сказал президент и исполнительный директор саудовской нефтяной компании Амин Насер.

Как заявили йеменские повстанцы-хуситы, это их бойцы с помощью 10 летательных аппаратов атаковали в ночь на субботу два саудовских объекта: завод Абкайк на востоке Саудовской Аравии и месторождение Хурайс к востоку от столицы Эр-Рияда. Оба объекта принадлежат государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco. При этом первый является крупнейшим в мире нефтеперерабатывающим комплексом, недалеко от которого проживают западные специалисты. Второй — это второе по величине месторождение нефти в королевстве. После атак на них вспыхнул пожар, но власти позднее заявили о его локализации, отметив, что персонал не пострадал.

При этом поддерживаемые Ираном мятежники хуситы в Йемене объявили о том, что намерены и дальше продолжать атаковать саудовские объекты. «Наши предстоящие операции будут расширяться и будут еще более болезненными, если саудовский режим продолжит свою агрессию и блокаду», — предупредил представитель хуситов Яхья Сари.

Несмотря на это, госсекретарь США Майк Помпео указал, что нет никаких доказательств того, что беспилотники напали из Йемена, и обвинил в атаке непосредственно Иран.

«Тегеран стоит за приблизительно 100 атаками на Саудовскую Аравию, пока [президент Ирана Хасан] Роухани и [глава МИД Ирана Мохаммад Джавад] Зариф делают вид, что предпринимают дипломатические усилия. На фоне призывов к деэскалации Иран провел беспрецедентную атаку, направленную против мировых энергетических поставок», — написал Помпео в твиттере, предупредив, что США намерены привлечь Тегеран к ответственности.

Иранское внешнеполитическое ведомство считает эти обвинения беспочвенными.

«Эти обвинения являются ложными и безосновательными и с дипломатической точки зрения неприемлемы», — цитирует представителя иранского МИДа Аббаса Мусави пресс-служба ведомства.

Он отметил, что «США проводят политику максимального давления в отношении Тегерана, которая все больше напоминает тактику максимальной лжи».

Между тем последствия атаки дронов вынудили Saudi Aramco сократить добычу нефти на 5,7 млн баррелей в сутки, что равняется половине суточного объема добычи при нормальных условиях.

По словам министра энергетики королевства принца Абдель Азиз бен Сальмана, часть этих потерь будет компенсирована за счет резервных хранилищ. Вместе с тем он сообщил о том, что «теракт привел также к прекращению производства попутного газа в объеме около 2 млрд куб. футов в сутки, который используется для производства 700 тыс. баррелей сжиженного природного газа, что наполовину сократит запасы этана и СПГ».

Между тем, согласно сообщениям саудовского государственного телевидения, возникшие проблемы не повлияют на экспорт нефти из королевства. Однако после атак беспилотников акции компании упали на 3% на саудовской фондовой бирже.

В то же время, как передает ТАСС, в кабинете министров Саудовской Аравии заявили, что «государственные органы и компания Saudi Aramco проводят масштабные мероприятия по всей стране, чтобы обеспечить готовность к любому возможному чрезвычайному происшествию и защитить потенциал государства в области экспорта нефти».