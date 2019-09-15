100$ за баррель: как беспилотники подожгли нефть

Цены на «черное золото» оказались под давлением после обширной атаки на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco. Королевство терпит огромные убытки из-за нападения беспилотников со взрывчаткой. Ответственность за удары взяли на себя поддерживаемые Ираном мятежники хуситы в Йемене.

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В итоге Saudi Aramco была вынуждена сократить добычу на 5 миллионов баррелей в день в качестве меры предосторожности — это половина суточного объема.

Мир потерял 5% от всего объема добываемой нефти.

В своем заявлении министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман заявил, что в результате атаки страна лишилась 5,7 млн баррелей в день добычи нефти и газа. По последним данным ОПЕК за август 2019 года, общий объем добычи в Саудовской Аравии составляет 9,8 млн баррелей в день.

Министр энергетики заявил, что «компания в настоящее время работает над восстановлением утраченного количества» нефти и сделает заявление в течение двух дней. «Эти атаки направлены не только на жизненно важные объекты королевства, но и на глобальные поставки нефти и их безопасность, и, таким образом, представляют угрозу для мировой экономики», — заявил он.

Ситуация в Саудовской Аравии неизбежно приведет росту цен на нефть, заявила Bloomberg главный нефтяной аналитик в лондонской консалтинговой компании Energy Aspects Ltd Амрита Сен.

Рынок не сможет проигнорировать такое существенное сокращение добычи, хотя ралли не продлится долго, если добыча будет восстановлена в короткие сроки, говорит эксперт.

Саудовская Аравия должна сделать заявление, чтобы успокоить рынки, считает колумнист Forbes Роберт Рэпиер.

«Если они смогут довольно быстро возобновить производство — или, по крайней мере, заверить рынки, что они на это способны, — вы не увидите огромного скачка цен.

Но если 5 миллионов баррелей в сутки будут оставаться не добытыми в течение долгого времени, это рецепт быстрого возврата к 100 долларам за баррель нефти», — предупреждает Рэпиер.

Основной целью для нападающих стал нефтезавод в Абкайке. Длительное отключение электроэнергии на этом заводе, где сырая нефть с нескольких крупнейших месторождений страны обрабатывается перед отправкой в экспортные терминалы, может привести к потрясению на мировых энергетических рынках, пишет Blooemberg.

«Абкайк является сердцем системы, и там случился сердечный приступ», — приводит издание слова наблюдателя в ОПЕК и консультанта IHS Markit Роджера Дайвана.

Установка подготовки нефти в Абкайке расположена в 60 км от города Дахран и может перерабатывать до 7 млн т баррелей сырья в сутки.

Исследовательская компания Rapidan Energy Group назвала Абкайк самым важным нефтяным объектом в мире, пишет The New York Times.

«Успешная атака на Абкайк — это самое худшее, о чем могут подумать специалисты по энергетической безопасности, поскольку специализированное оборудование там будет сложно быстро заменить», — сказал президент Rapidan Energy Group Роберт МакНалли.

«Абкаик, пожалуй, самая критическая в мире установка для поставок нефти. Цены на нефть взлетят от этой атаки», — полагает и директор Центра по глобальной энергетической политике при Колумбийском университете Джейсон Бордофф.

За атаку на «сердце» нефтяной промышленности в королевстве взяло на себя ответственность хуситское движение «Ансар Алла». Его участники объявили, что в нападении участвовали 10 дронов.

Хуситы также пообещали новые атаки на саудовские объекты.

«Наши предстоящие операции будут расширяться и будут еще более болезненными, если саудовский режим продолжит свою агрессию и блокаду», — предупредил представитель хуситов Яхья Сари.

При этом госсекретарь США Майкл Помпео возложил вину за удары на власти Ирана: «нет никаких свидетельств того, что атаки были произведены из Йемена».

Катастрофические последствия в результате атаки придут с эффектом замедленного действия и отразятся на ценах, как только откроются биржи, отмечают аналитики.

«В выходные биржи закрыты, поэтому реакции нефтяных цен пока нет, но в понедельник, если последствия атаки еще не будут устранены, то котировки могут вырасти примерно на 5 процентов, тем более, что США обвинили в атаке Иран, что позволяет предположить, что жесткий курс в отношении Тегерана может сохраниться даже после отставки Джона Болтона с должности советника президента США по национальной безопасности», — сказал «Газете.Ru» старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.