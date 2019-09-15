Банкротство века: как Lehman Brothers отправил мир в ад. LIVE

После Bear Stearns аналитики поместили Lehman Brothers в группу риска, потому что этот банк наиболее активно работал с бумагами американской ипотечной отрасли и облигациями взаимного долга. Именно опасная игра с ипотечными бумагами и привела инвестиционный банк к печальному исходу.
Слухи о неприятностях у банка подтвердились ещё и после того, как другой гигант инвестиционного банкинга Bear Stearns был поглощен своим конкурентом JP Morgan. Именно тогда аналитики поместили Lehman Brothers в группу риска, потому что этот банк наиболее активно работал с бумагами американской ипотечной отрасли и облигациями взаимного долга.
Еще зимой 2007 года распространялась информация о том, что в Lehman Brothers подделывают отчетность, чтобы скрыть убытки от операций с ипотечными облигациями. Однако настоящую тревогу забили только в марте 2008 года, когда пятый по величине инвестиционный банк США Bear Stearns был поглощен своим конкурентом JP Morgan.
Начиная с 2006 года Lehman начал активно инвестировать в активы, связанные с недвижимостью, и вскоре подвергся ипотечному кризису. На балансе финансового института оказалось слишком много рисковых активов, хотя капитал организации был недостаточным.
Хотя платежеспособность банка весь год вызывала вопросы у экспертов, никто до конца не мог поверить, что власти дадут обанкротиться одному из гигантов Уолл-Стрит. Банкротство Lehman Brothers означало конец истории 158-летней компании. До краха финансовый холдинг пережил несколько мировых войн и азиатский финансовый кризис.
Банкротство Lehman Brothers Holdings Inc стало самым крупным в истории США, обогнав банкротство WorldCom. Активы Lehman составили $639 млрд на конец мая, тогда как активы WorldCom составляли $107 млрд, когда финансовый институт подал на процедуру банкротства в 2002 году.
Штат компании насчитывал около 26 тысяч человек. Банк имел региональные штаб-квартиры в Лондоне и Токио, а также офисы во многих странах мира. Незадолго до краха это был четвертый по величине инвестиционный банк в США.
Инвестиционный банк Lehman Brothers утром 15 сентября 2008 года подал в нью-йоркский суд заявление о собственном банкротстве. Разорение крупнейшего финансового института вызвало цепную реакцию по всей финансовой системе и спровоцировало мировой экономический кризис.