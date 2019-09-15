Банкротство века: как Lehman Brothers отправил мир в ад. LIVE

Как Россия пережила финансовый кризис 2008 года

15 сентября 2008 года крупнейший инвестиционный банк США Lehman Brothers подал на банкротство. Крах компании стал синонимом мирового финансового кризиса, ударившего по экономикам всех стран мира. Миллионы людей остались без работы и без денег. Преодоление последствий коллапса стоило 15% мирового ВВП. Что запустило катастрофу и как Россия выбиралась из ямы, вспоминала «Газета.Ru».
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
20:16

После Bear Stearns аналитики поместили Lehman Brothers в группу риска, потому что этот банк наиболее активно работал с бумагами американской ипотечной отрасли и облигациями взаимного долга. Именно опасная игра с ипотечными бумагами и привела инвестиционный банк к печальному исходу.

20:06

Слухи о неприятностях у банка подтвердились ещё и после того, как другой гигант инвестиционного банкинга Bear Stearns был поглощен своим конкурентом JP Morgan. Именно тогда аналитики поместили Lehman Brothers в группу риска, потому что этот банк наиболее активно работал с бумагами американской ипотечной отрасли и облигациями взаимного долга.

19:54

Еще зимой 2007 года распространялась информация о том, что в Lehman Brothers подделывают отчетность, чтобы скрыть убытки от операций с ипотечными облигациями. Однако настоящую тревогу забили только в марте 2008 года, когда пятый по величине инвестиционный банк США Bear Stearns был поглощен своим конкурентом JP Morgan.

19:44

Начиная с 2006 года Lehman начал активно инвестировать в активы, связанные с недвижимостью, и вскоре подвергся ипотечному кризису. На балансе финансового института оказалось слишком много рисковых активов, хотя капитал организации был недостаточным.

19:32

Хотя платежеспособность банка весь год вызывала вопросы у экспертов, никто до конца не мог поверить, что власти дадут обанкротиться одному из гигантов Уолл-Стрит. Банкротство Lehman Brothers означало конец истории 158-летней компании. До краха финансовый холдинг пережил несколько мировых войн и азиатский финансовый кризис.

19:22

Банкротство Lehman Brothers Holdings Inc стало самым крупным в истории США, обогнав банкротство WorldCom. Активы Lehman составили $639 млрд на конец мая, тогда как активы WorldCom составляли $107 млрд, когда финансовый институт подал на процедуру банкротства в 2002 году.

19:10

Штат компании насчитывал около 26 тысяч человек. Банк имел региональные штаб-квартиры в Лондоне и Токио, а также офисы во многих странах мира. Незадолго до краха это был четвертый по величине инвестиционный банк в США.

19:00

Инвестиционный банк Lehman Brothers утром 15 сентября 2008 года подал в нью-йоркский суд заявление о собственном банкротстве. Разорение крупнейшего финансового института вызвало цепную реакцию по всей финансовой системе и спровоцировало мировой экономический кризис.