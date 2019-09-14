Вентиль перекрыт: «Газпром» теряет Европу

14 сентября вступают в силу новые ограничения в использовании транзитных мощностей газопровода, которые компания OPAL Gastransport GmbH ввела для российского «Газпрома». Об этом говорится в сообщении оператора.

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«Газпром» снизил поставки через газопровод OPAL из-за ограничения, наложенного Судом Евросоюза. Согласно решению суда, OPAL больше не сможет продавать транзитные мощности по забору и отбору газа объемом 15,86 млн киловатт в час, а также осуществлять транспортировку c использованием таких мощностей.

«С этой минуты больше невозможно резервировать частично регулируемые открытые мощности по забору и отбору», — подчеркнули в компании.

Поставки снизились примерно на 0,6 миллиона кубов в час. При этом на 0,3 миллиона кубов в час увеличились транзитные мощности газопровода Nel, который вместе с Opal принимает российский газ из «Северного потока», сообщает ТАСС.

Доступ «Газпрома» к мощностям компании ограничен с 07.00 по московскому времени.

Ранее Суд Евросоюза рассмотрел жалобу польских властей и отменил решение Еврокомиссии от 2016 года о расширении доступа «Газпрома» к мощностям Opal.

Суд сослался на нарушение принципа энергетической солидарности.

Российская компания раньше имела возможность дополнительно транспортировать до 10,2 миллиарда кубометров газа в год благодаря участию в аукционах. Таким образом «Газпром» по европейским нормам имел исключительное право на 50% пропускной способности газопровода и мог приобрести еще 40% на аукционах.

Теперь же российскому экспортеру придется сократить загрузку «Северного потока», который считается основным каналом сбыта газа в Европу. По итогам восьми месяцев 2019 года суммарная прокачка по «Северному потоку» находится на уровне прошлого года — 40 млрд куб. м. При этом объемы прокачки и так превышают заявленную ежегодную мощность в 55 млрд. куб. м. Из-за решения суда «Газпром» может потерять 10% годового экспорта.

Напомним,что OPAL — трубопровод-отвод, соединяющий «Северный поток» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы.

Газовый ответ

Тем временем «Газпром» и Минэнерго готовят ответ на решение Суда Евросоюза. Вице-премьер Дмитрий Козак не исключил, что Россия обжалует вердикт. Глава министерства Алексей Новак отметил, что ограничения повлияют на переговоры по газу с Украиной и Еврокомиссией, а также затронут вопросы европейской энергобезопасности.

Примечательно, что решение суда появилось перед трехсторонними переговорами Москвы, Киева и Брюсселя,

на которых будет обсуждаться судьба транзита российского газа через Украину.

Они назначены на 19 сентября.

В польском Минэнерго заявили, что решение благотворно отразится на позициях Киева, поскольку «Газпрому» придется сократить использование «Северного потока».

Участники переговоров должны решить вопрос о пролонгации контракта на транзит газа. Россия и Украина заключили договор еще в 2009 году. Однако срок его действия истекает уже 31 декабря 2019 года.

В украинской газовой компании «Нафтогаз» ожидают коллапса после прекращения транзита газа из России. Ранее глава «Нафтогаз» Андрей Коболев заявлял, что отказ «Газпрома» от прокачки поставляемого в страны Евросоюза газа обойдется Киеву в $3 млрд в год. По разным прогнозам, есть вероятность, что из-за нехватки топлива зимой ряд городов останутся без газоснабжения.

Как отметил в конце июля представитель президента в кабинете министров Украины Андрей Герус, страна в настоящее время

по максимуму заполняет подземные хранилища газом.

«Если ты готов к худшему сценарию, то он, скорее всего, не состоится. Поэтому готовимся, чтобы иметь максимально полные газохранилища и за счет этого ресурса пройти зиму без транзита», — заявлял Герус. По его словам, в украинские хранилища закачивают реверсный газ из Восточной Европы и от частных трейдеров.

Еврокомиссия пытается примирить Украину и Россию по газовому вопросу. Было предложено продлить истекающий в декабре десятилетний договор еще на 10 лет.

Однако Москву это не устраивает, поскольку в ближайшее время будет запущен проект «Северный поток — 2» и в нынешнем объеме сохранять транзит газа через украинскую ГТС России не выгодно.