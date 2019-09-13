Вечная молодость: как Россия переходит на активное долголетие

В России появится Концепция политики активного долголетия. Этим занимается специальная рабочая группа совместно с экспертным сообществом, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

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«Хочу отметить важность этого документа, особенно применительно к федеральному проекту «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Термин «активное долголетие» стал устойчивым, но тем не менее, мы нигде пока это нормативно не определили, что мы к нему относим, и какова наша целостная политика в этой части», - отметила вице-премьер (цитата по ТАСС).

Концепция рассматривает старшее поколение не как обременение, а как потенциал, отметила директор Независимого института социальной политики, проректор Высшей школы экономики Лилия Овчарова.

Документ должен решить две цели – продление достойной жизни пожилых граждан, а также адаптацию общества к демографическим изменениям. Именно они создают вызовы и для пенсионной системы, и для рынка труда, и для системы здравоохранения.

При это в проекте заложены три приоритетные задачи. Это здоровье в старшем возрасте, достойная жизнь в старшем возрасте и активное участие в жизни общества.

Овчарова напомнила, что активным долголетием называется состояние социального, экономического, физического и психологического благополучия. Оно позволяет гражданам старшего возраста включаться в различные сферы жизни общества.

Целевой группой концепции станет население 55 лет и старше. В этом возрасте, как показали исследования, у людей начинаются проблемы с трудоустройством.

Во многих регионах программы активного долголетия развиваются не только благодаря администрациям, но и благодаря самим пенсионерам. В 2018 году Томская академия активного долголетия стала победителем конкурса президентских грантов.

Оператор томского кол-центра для пенсионеров Галина Верещагина рассказывает сверстникам, чем можно заняться в городе в рамках программ академии. Она рассказала ТАСС, что в Томске активные пенсионеры, которые готовы учиться и развиваться. Старшее поколение интересуется занятиями по физической культуре, по иностранным языкам, по медицине.

Однако активнее всего пенсионеры интересуются разными вариантами физической активности и компьютером, рассказала оператор.

«Мне кажется, что больше всего они страдают от одиночества. Поэтому люди старшего возраста с удовольствием идут в академию, в какую-то группу. Здесь они находят себе ровесников, с которыми хотят общаться», - отметила Верещагина.

В Москве проект «Активное долголетие» был создан в 2018 году. Его цель — помочь старшему поколению поддерживать активный и здоровый образ жизни. В рамках проекта московским пенсионерам предлагается бесплатно посещать занятия в домах культуры, парках, школах, физкультурно-оздоровительных комплексах и других организациях. На сегодняшний день участниками проекта стали 180 тыс. москвичей пенсионного возраста.

По определению ВОЗ, активное долголетие – это процесс оптимизации возможностей для обеспечения здоровья и повышение качества жизни в ходе старения. Здесь немаловажную роль играет система долговременного ухода и инфраструктура соцобслуживания. Кроме того, важно улучшить управление лечением хронических заболеваний.

У России пока относительно низкий показатель индекса активного долголетия в РФ (51,4 балла) — в среднем по ЕС он равен 61,9 балла. Создатели концепции рассчитывают, что ситуация изменится с более активным включением в госполитику разных элементов заботы о пожилых.

Авторы документа оценивают расходы бюджета РФ только на социальное обслуживание в 0,4% ВВП.

Ранее стало известно, что продолжительность жизни женщин в России выросла до 78,5 года, а мужчин — до 68,5 года. По словам главы Минздрава Вероники Скворцовой, скорость роста этого показателя в нашей стране — самая высокая в мире.

В России долгожителей тоже становится больше. По состоянию на 1 января 2019 года в РФ установлен новый рекорд по численности россиян, которым исполнилось более 100 лет. Так, на начало этого года специалисты насчитали 20 582 долгожителя. При этом более 70% россиян в возрасте 100 лет и старше – женщины.

Согласно майским указам президента РФ, к 2024 году средняя продолжительность жизни россиян должна составить 78 лет, а к 2030 году — 80 лет. Для реализации этих целей в январе этого года был запущен нацпроект «Здравоохранение», на реализацию которого власти планируют выделить 1,36 трлн руб. в ближайшие шесть лет.

Кроме того, нацпроект «Демография», рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя федеральный проект «Старшее поколение». Общий бюджет улучшение демографической ситуации составит 3,1 трлн рублей.