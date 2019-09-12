«Странная была бы затея»: россиянам устанавливают зарплату. LIVE

Небесспорное утверждение, как минимум. Чиновник рискует вызвать на себя огонь критики экспертного сообщества. Но у госменеджера своя логика.
В 2050 году Россия окажется на 56 месте по доходу на душу населенияРИА «Новости»
«Искусственными способами подстегнуть рост доходов - довольно странная была бы затея со стороны властей», - сказал замминистра.
По его словам, говорить о том, что «какими-то мерами» нам нужно стимулировать перераспределение дохода между прибылями компаний и населением, было бы не очень справедливо.
Об это заявил на форуме замминистра финансов Владимир Колычев. «Если посмотреть на рост зарплат, то они растут быстрее, чем растет ВВП», — отметил чиновник.
Первое резонансное заявление форума — искусственно стимулировать рост доходов населения нет необходимости.
Значит, как минимум, на форуме выступят, как минимум Антон Силуанов, глава Минфина, и мэр Москвы Сергей Собянин. А также в качестве спикеров на форум заявлены главы регионов, депутаты Госдумы, банкиры, управляющие и владельцы крупнейших компаний сырьевого и инновационного секторов, чиновники кабмина, эксперты...
Решения, принятые на форуме, ка кобещают его организаторы, «будут положены в основу формирования экономической политики России на ближайшие годы». Организаторы форума — Министерство финансов РФ и правительство Москвы.
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Сегодня в Манеже начал работу Московский финансовый форум. Его тема — «Российская экономика: возможности для опережающего развития». Звучит дерзко. Последим за работой форума в режиме онлайн.