«Странная была бы затея»: россиянам устанавливают зарплату. LIVE

Что обсуждают на Московском финансовом форуме — онлайн

Главная тема открывшегося в четверг Московского финансового форума — «Российская экономика: возможности для опережающего развития». Впрочем, начался форум с обсуждения не высоких материй, а самого земного вопроса: надо ли искусственно стимулировать рост зарплат? Минфин уже заявил, не надо, сами вырастут. Но при условии, что начнется экономический рост. Организаторы форума — Минфин и правительство Москвы — грозятся, что решения форума лягут в основу экономической политики России. «Газета.Ru» следит, что скажут спикеры форума, в режиме онлайн.

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14:42

Небесспорное утверждение, как минимум. Чиновник рискует вызвать на себя огонь критики экспертного сообщества. Но у госменеджера своя логика.

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В 2050 году Россия окажется на 56 месте по доходу на душу населения В 2050 году Россия окажется на 56 месте по доходу на душу населения
В 2050 году Россия окажется на 56 месте по доходу на душу населения

В 2050 году Россия окажется на 56 месте по доходу на душу населения

РИА «Новости»
14:36

«Искусственными способами подстегнуть рост доходов - довольно странная была бы затея со стороны властей», - сказал замминистра.

14:25

По его словам, говорить о том, что «какими-то мерами» нам нужно стимулировать перераспределение дохода между прибылями компаний и населением, было бы не очень справедливо.

14:13

Об это заявил на форуме замминистра финансов Владимир Колычев. «Если посмотреть на рост зарплат, то они растут быстрее, чем растет ВВП», — отметил чиновник.

14:02

Первое резонансное заявление форума — искусственно стимулировать рост доходов населения нет необходимости.

13:52

Значит, как минимум, на форуме выступят, как минимум Антон Силуанов, глава Минфина, и мэр Москвы Сергей Собянин. А также в качестве спикеров на форум заявлены главы регионов, депутаты Госдумы, банкиры, управляющие и владельцы крупнейших компаний сырьевого и инновационного секторов, чиновники кабмина, эксперты...

13:40

Решения, принятые на форуме, ка кобещают его организаторы, «будут положены в основу формирования экономической политики России на ближайшие годы». Организаторы форума — Министерство финансов РФ и правительство Москвы.

13:30

Здравствуйте , уважаемые читатели!

Сегодня в Манеже начал работу Московский финансовый форум. Его тема — «Российская экономика: возможности для опережающего развития». Звучит дерзко. Последим за работой форума в режиме онлайн.