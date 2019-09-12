Стареем: назван средний возраст россиянина

По данным Росстата, с 2009 года средний возраст россиян вырос с 38,8 лет почти на полтора года и составил 40 лет.

Чечня стала самым молодым российским регионом, средний возраст – 28,68 лет. Самым возрастным регионом оказалась Тамбовская область с показателем в 43,4 года.

Средний возраст жителя Москвы оказался 42,3 года.

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«Средний возраст 40 лет — это возраст нормальный, характерный для большинства развитых стран. Можно быть уверенным, что общая тенденция идет к тому, что возраст этот будет сдвигаться (в сторону повышения). Главный фактор, который на это влияет, — низкая рождаемость. Мы знаем, что 20-летних сейчас почти в два раза меньше, чем 40-летних», — сказал RT научный сотрудник Международной лаборатории демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Андрей Коротаев.

Российское население «старше», чем в целом на планете, — общемировой медианный возраст составляет 30,9 года. То же время в Германии, например, — 45 лет.

По последним данным, средний возраст проживающих в России женщин выше, чем у мужчин — 42,41 года и 37,26 года соответственно.

Ранее стало известно, что продолжительность жизни женщин в России выросла до 78,5 года, а мужчин — до 68,5 года. По словам главы Минздрава Вероники Скворцовой, скорость роста этого показателя в нашей стране — самая высокая в мире.

Согласно майским указам президента РФ, к 2024 году средняя продолжительность жизни россиян должна составить 78 лет, а к 2030 году — 80 лет. Для реализации этих целей в январе этого года был запущен нацпроект «Здравоохранение», на реализацию которого власти планируют выделить 1,36 трлн руб. в ближайшие шесть лет.

По продолжительности жизни наметилась тенденция сокращения отставания России от европейских стран. Согласно экспертам НИУ «ВШЭ», с 2007 по 2016 год разрыв между Россией и странами ЕС в продолжительности жизни мужчин, доживших до 60 лет, уменьшился с 6,7 до 5,8 года, женщин — с 5,2 до 4,2 года.

Согласно последним опубликованным данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за 2016 год, по показателю средней продолжительности жизни первое место занимает Япония — 84,2 года. В целом по миру средняя продолжительность жизни составила 72 года, что сопоставимо с российским результатом – 72,7 года (2017 год).

В России долгожителей тоже становится больше. По состоянию на 1 января 2019 года в РФ установлен новый рекорд по численности россиян, которым исполнилось более 100 лет. Так, на начало этого года специалисты насчитали 20 582 долгожителя.

При этом более 70% россиян в возрасте 100 лет и старше – женщины.

В 2019 году в России сохраняется тенденция «дефицита» мужчин, когда на их тысячу приходится 1154 женщины.

При этом специалисты Росстата подсчитали, что к 2036 году в нескольких российских регионах пропорция «мужчины — женщины» будет иметь перевес в сторону мужчин. Через 17 лет такие регионы, как Ленинградская область, Севастополь, Мордовия, Тюменская область, Сахалин и Камчатка испытают уже женский «дефицит».

Ранее интересную статистику привели в Российском экономическом университете (РЭУ) имени Г.В. Плеханова.

За последние сто лет среднее число внуков в России сократилось в 6,7 раз. «Дефицит внуков» связан в первую очередь с показателями рождаемости.

Рождаемость в России в первом полугодии 2019 года составила 9,9 на 1 тыс. человек, что меньше показателя аналогичного периода прошлого года на 8,3%. Число новорожденных за первое полугодие 2019 года составило 719 тыс., что на 63,1 тыс. меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

В начале августа стал известен самый популярный возраст для рождения ребенка у россиянок. Большинство женщин в России родили первого ребенка в возрасте 26 лет. Вторые роды у них состоялись в 30 лет, а третьи — в 31 год.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова также отмечала, что российские женщины предпочитают рожать в 25-34 года, а это существенно сокращает возможности рождения у них второго и третьего ребенка.

«Важно стимулировать первые рождения, чтобы женщины не боялись рожать в молодом возрасте», — говорила вице-премьер. Она подчеркнула, что в России число женщин в репродуктивном возрасте снижается и сейчас составляет не более 35 млн.

В России тем временем стартовал национальный проект «Демография». Его цель — рост продолжительности жизни, поддержка рождаемости и занятости женщин с детьми и доступности социального обеспечения для старшего поколения.