Меньше работать? Когда Россия перейдет на четырехдневку

Сокращение рабочей недели до четырех дней в России вряд не может состояться без специальных исследований на эту тему, сообщила журналистам уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, пишет ТАСС.

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«Чтобы ответить на этот вопрос, нужно провести мониторинговые исследования. Но я не уверена, что эта идея сегодня без специальных исследований может быть внедрена», — сказала она, отвечая на вопрос журналистов, не приведет ли сокращение рабочей недели к более интенсивному труду.

Впервые о возможности перехода на четырехдневную рабочую неделю заявил премьер-министр Дмитрий Медведе в начале июня 2019 года. Глава правительства отмечал, что необходимы новые подходы к понятиям «рабочий день» и «рабочее место». В частности, более лояльное отношение к организации рабочего времени, включая гибкие графики и удаленную работу.

В пример Медведев привел привел решение неназванной компании из Новой Зеландии, где перевод на четырехдневную рабочую неделю повлек за собой прирост производительности в перерасчете на один час рабочего времени в 20%.

Первый зампред ЦБ Сергей Швецов говорил «Газете.Ru», что переход на четырехдневную рабочую неделю может произойти через 13 лет.

«Два года назад я сказал, что благодаря использованию современных информационных технологий производительность труда вырастет, и через 15 лет мы будем всерьез обсуждать четырехдневную рабочую неделю. Прошло два года, осталось 13 лет, информационные технологии внедряются, рост производительности труда очевиден», — говорил он.

Однако, согласно статистике, рост производительности труда в России в последние годы замедлялся. Так, по данным ВШЭ, в 2000-2007 годах ее прирост составлял в среднем 5,9%, а в 2010-2017 годах — всего 1,4%. В прошлом году рост составил 2,5%. Производительность труда в России является одной из целей национальных проектов. Предполагается, что в базовых несырьевых отраслях экономики она должна вырасти до 5% в год к 2024 году.

По показателю производительности труда Россия остается в «хвосте» развитых стран. В 2017 году в рейтинге издания Market Watch Россия по этому показателю с 32-го места спустилась на 34-е, уступив Чили и Польше (третье место с конца). Хуже среди развитых стран, по версии исследования, дела обстоят только в Коста-Рике и Мексике.

И это при том, что Россия входит в пятерку стран с наиболее трудоспособным населением. По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в 2017 году каждый работающий гражданин России провел в среднем 1980 часов в офисе.

Тем временем идея четырехдневной рабочей неделе вызвала большой отклик в обществе и вместе с тем опасения, что короткая неделя означает уменьшение зарплаты.

«На первое место при постановке вопроса о четырехдневной рабочей неделе встает вопрос социальных гарантий граждан, какую заработную плату они будут получать — такую же, как получали, когда были заняты пять дней, или уменьшенную», — отмечала вице-премьер Татьяна Голикова.

Позднее Дмитрий Медведев подчеркивал, что

идея четырехдневной рабочей недели только тогда может быть жизнеспособной, когда будет сопровождаться ростом производительности труда и сохранением уровня зарплаты.

Переход к новой системе произойдет «не сию секунду», отмечал он. Премьер указал, что изменения потребуют учета всех нюансов, связанных с запросами как работника, так и работодателя.

«Еще совсем недавно — в историческом плане — в нашей стране была шестидневная рабочая неделя, и это рассматривалось как норма. А сейчас нормой является пятидневная рабочая неделя. Но общество развивается, технологии не стоят на месте. Именно поэтому эти вопросы появляются в повестке дня», — заключил глава правительства.

Обсуждение становится все более активным. Тем более, что премьер поручил Минтруду до 30 сентября выработать предложения по сокращению рабочей недели в стране.

Население пока относится к идее с опаской. В ходе недавнего опроса ВЦИОМ всего 29% опрошенных положительно отнеслись к переходу к четырехдневной рабочей недели, в то время как 48% респондентов такой подход не устроил.

При этом среди тех, кто выступает против четырехдневки, значатся основном жители небольших сельских пунктов в 100-500 тыс. человек и жители небольших городов с населением 500-950 тыс. человек.

11 сентября спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в Государственной думе могут провести широкое обсуждение предложения о переходе на четырехдневную рабочую неделю. По результатам дискуссии будут подготовлены законопроекты, заявил он.

«Количество необходимого рабочего времени в условиях роботизации и информатизации производства также будет меняться. Передовые страны уже идут в этом направлении. Один из вариантов — это постепенный переход на четырехдневную рабочую неделю. Другой вариант — меньшее количество рабочих часов каждый день», — сказал спикер Госдумы.