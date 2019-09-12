Штрафы и коррупционеры: чем Украина разгонит экономику

Президент Украины Владимир Зеленский и Верховная рада активно обсуждают все новые и новые законы и инициативы, но все они пока очень далеки от системного решения экономических проблем страны. Так, 10 сентября Верховная рада приняла закон, устанавливающий процедуру импичмента президента Украины. Кроме того, принят президентский вариант законопроекта «о незаконном обогащении», предусматривающий конфискацию имущества чиновников-коррупционеров, о реформе прокуратуры, о повышении штрафов за перегруз фур, о параметрическом методе нормирования, о полномочиях финансовых регуляторов в сфере наложения штрафов за нарушения прав потребителей финансовых услуг. Вероятно, внесение законопроектов о реформах тормозится переговорами с потенциальными кредиторами.

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В эти дни в Киеве работает миссия Международного валютного фонда, которая прибыла на Украину для обсуждения новой программы сотрудничества. Как сообщил председатель Национального банка (НБУ) Яков Смолий, миссия будет работать в Киеве до 24 сентября и в ходе ее работы стороны будут обсуждать выделение очередного денежного транша Украине.

В Киеве полагают, что по итогам обследования состояния экономики Украины МВФ даст стране кредит на сумму в $1,3 млрд сроком на четыре года.

При этом, по словам главы министерства финансов Украины Оксаны Маркаровой, этот транш станет последним. Власти намерены полностью выполнить программу и сделать экономику самостоятельной, чтобы больше не прибегать к помощи МВФ.

Помимо транша от МВФ, до конца года Украина планирует получить от ЕС 500 млн евро в рамках программы макрофинансовой помощи. Об этом 11 сентября сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба. Он указал, что со своей стороны страна готова выполнить необходимые условия. «Нам действительно нужно принять несколько актов законодательства для этого, мы действительно уже кое-что сделали, и сегодня мы просто прошлись, потому что времени не так много — нам нужно получить этот транш до конца года», — сказал Кулеба.

Еще одна значимая статья пополнения бюджета — транзит российского газа. Сейчас он приносит $3 млрд ежегодно, но контракт истекает 31 декабря 2019 года. Российская сторона готова продлить соглашение на действующих условиях на год, Украина и ЕС хотят, чтобы «Газпром» забронировал мощности газотранспортной системы на 10 лет. В случае прекращения транзита «Нафтогаз» намерен требовать в суде $11-14 млрд компенсации, заявил глава компании Юрий Витренко.

Но ряд украинских экспертов считает, что экономике стране уже не помогут никакие законы и никакая финансовая помощь.

«Для того, чтобы возродить полностью уничтоженную промышленность, надо понять, с каким товаров и на какой рынок Украина может как страна выйти. А если внимательно оглядеться, то кажется, что – ни с каким товаров и ни на каком рынке страна не нужна», —

заявил в беседе с «Газетой.Ru» президент Центра системного анализа и прогнозирования в Украине Ростислав Ищенко. Он подчеркивает, что уничтожена оборонная промышленность, в том числе ракетно-техническая отрасль и авиастроение, и восстанавливать эти предприятия уже бессмысленно – и кадры утрачены, и производства давно ушли – кто в Россию, а какие-то в Польшу или в Китай, да и рынки сбыта уже заняты другими производителями.

Вместе с тем Украина все еще мечтает войти в ЕС. 11 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен дала будущему еврокомиссару по вопросам расширения ЕС Ласло Троксаны задание по ускорению ассоциации с Украиной. Киев тоже торопится — в числе первых Рада даже приняла европейские нормы, которые касаются стандартизации промышленности, методов нормирования в строительстве и защиты прав потребителей финансовых услуг, а также нормы допустимого веса загрузки грузовых фур.

Украина, стремясь в ЕС, хотела войти в союз по сценарию, по которому шла Польша, но эта затея не удалась — Польша стала последней страной, которой реально помогали интегрироваться в Евросоюз, считает заместитель директора института стран СНГ Владимир Жарихин.

Украина не смогла себя найти на рынке разделения труда в Европе, и единственная ниша, которая была у страны — это рынки стран бывшего СССР, и в первую очередь, рынок России, уверен эксперт. По его словам, европейский рынок очень жестко поделен, и даже надежды, что можно найти в Европе какую-то нишу на рынке труда, пусть даже не очень высокодоходную, беспочвенны, так как они уже тоже заняты гражданами стран бывшего социалистического лагеря.

«Пусть даже сейчас Украина получит очередной транш помощи МВФ и даже его не разворует, а пустит его на восстановление производства – а кому страна будет продавать производимую продукцию? Только в Россию, но для восстановления российского рынка нужна политическая воля», — уверен Жарихин.

А вот как раз возможности восстановить российский рынок у Украины и нет, отмечает Ищенко. Он говорит, что документы, подписанные страной при принятии ассоциированного членства в ЕС, имеют большую силу, чем даже статьи Конституции страны, поэтому просто взять и разорвать соглашение, даже при наличии политической воли – которой у нынешнего президента нет – не получится.

Поэтому и возрождение экономики Украины невозможно.

Ищенко отмечает, что в стране происходит естественная убыль населения – старики умирают, а молодежь уезжает из страны. Чисто теоретически Украина может прокормить примерно 14 млн человек населения, в то время как чисто списочно сегодня население страны составляет 42 млн человек. Но в реальности это миллионов 25-25, не более.

При этом эксперты отмечают, что

объявленную приватизацию Украина все же проведет, и пройдет она «в интересах достойнейших людей страны».

«Законы о приватизации промышленности и земли сельскохозяйственного назначения, если они будет вноситься в Раду не кабинетом министров, а лично президентом во внеочередном порядке, могут быть приняты буквально за один день», — говорит Ростислав Ищенко. Так же быстро может быть и «распилена» вся приватизируемая собственность, да так, что потом концов ее никто не найдет.

О том, что страна должна в кратчайшие сроки провести приватизацию земли, крупных банков, украинской почты и железной дороги, заявил летом этого года будущий премьер-министр Украины Алексей Гончарук.