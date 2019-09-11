Кредитная кабала: сколько стоит «бюджетный» iPhone

Новая линейка смартфонов iPhone компании Apple поступит в продажу в более чем 30 других стран, включая Россию, в пятницу, 20 сентября. Это новые модели iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Презентация накануне состоялась в Театре Стива Джобса в Купертино.

Стало известно, что цена самого дешевого гаджета составит 59 990 руб., сообщили в российском пресс-офисе компании. За эти деньги можно будет купить iPhone 11 с объемом памяти на 64 ГБ.

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Примечательно, что iPhone 11 называют бюджетным, хотя ни одному бюджетнику в России такая цена не по карману. По данным Росстата, средний доход населения России в 2018 году составил 32 635 рублей в месяц.

О каком «айфоне» может идти речь, если, согласно статистике, россияне урезали расходы даже на еду.

По опросам ВЦИОМ, десятой части россиян не хватает денег на еду. Расходы на питание снизились на 7,7% по сравнению с относительно благополучным 2013 годом., отмечают опрошенные респонденты.

Между тем на практике

Реальные располагаемые доходы Россиян падают шесть лет подряд, а в 2018 году показали ничтожный рост в 0,1%. На конец 2018 года бедными считались 18,9 млн человек, или 12,9% населения. За чертой бедности оказалась и четверть детей.

Статистических данных очень много и подавляющее большинство из них подтверждает – россияне не сводят концы с концами. В частности, о такой динамике говорит тот факт, что сегмент потребительского кредитования растет. По данным МЭР, в последние два года прирост задолженности по кредитам составляет порядка 25% в год.

И на это уже обращают внимание представители экономического блока российского правительства. В июле министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что в 2021 году этот пузырь лопнет.

Кредитное рабство

Общий объем кредитов, выданных банками населению, вырос в первом квартале текущего года до 15,4 трлн рублей, а уровень закредитованности домохозяйств в среднем по России увеличился до 28%, свидетельствует свежая статистика Росстата.

При этом россияне,

особенно молодежь, берет в долг баснословные суммы как раз на новенькие смартфоны

В такой ситуации депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров даже предложил ограничить выдачу кредитов гражданам младше 25 лет.

Он считает, что молодые люди часто берут займы на ненужные вещи, включая смартфоны. По его словам, злоупотребление такими займами подстегивает банки к «заманиванию» клиентов в «кредитное рабство».

Даже несмотря на то, что cама компания позиционирует три новых модели смартфона как гаджеты среднего ценового диапазона, на самом деле, в рублях они стоят в диапазоне от 60-90 тысяч, указывает в беседе с «Газетой.Ru» аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

«Это для россиян много. Средний ценовой (диапазон) — это cамсунги за 15 – 20 тысяч» — сказал Коренев.

Однако у россиян айфонов очень много, несмотря на их стоимость: любят у нас его, поясняет эксперт. При этом покупают дорогие смартфоны не только представители среднего класса, но и менее обеспеченные россияне.

«Поэтому очень многие готовы брать кредит только ради того, чтобы купить аппарат, о котором они мечтали, или поменять на новый.

Готовы брать кредит и долго, мучительно его выплачивать для того, чтобы показать: у меня есть айфон», — добавил Коренев.

По его словам, у россиян есть желание «пустить пыль в глаза, начиная от пакетов из ГУМа и ЦУМа, и это, в общем, неистребимо».

С коллегой согласен гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. В разговоре с «Газетой. Ru» он признал, что люди действительно берут кредиты для покупки гаджетов. «Люди не могут купить их сразу же и приобретают по кредитным программам», — добавил он.

По его словам, порядка 30% cмартфонов приобретается в кредит.

Для избранных

В Apple iPhone 11 называют дешевым, хотя для россиян это, очевидно, не так. Продвинутые пользователи удивились цене, учитывая, что новая модель не предложила ничего инновационного по техническим характеристикам. Видимо, все дело в разнообразии цветов — этот смартфон выпущен в фиолетовом, зеленом, желтом, черном, белом цветах и цвете PRODUCT (RED).

Для более взыскательных клиентов яблочная корпорация подготовила другие технические новинки и цены на них, откровенно говоря, космические. Так, стоимость iPhone 11 Pro в самой дешевой версии составит 89 990 руб. А самый дорогой гаджет в этой категории встанет в 121 990 руб. При этом iPhone 11 Pro Max на третий представленный гаждет цена зашкаливает и составляет 131 990 руб.

Эти смартфоны оснащены тройной камерой - основной и широкоугольная, а третья, обеспечивает двукратный зум. Пользователям еще до презентации такое решение не понравилось. Камеру прозвали «самой уродливой в истории компании». Тройная камера двух премиальных моделей iPhone расположена в левом верхнем углу на специальной выпуклой квадратной платформе. Она хоть и позволит делать еще более качественные снимки, но восторга не вызывает, признают пользователи. В соцсетях уже сравнили три камеры с глазами насекомых – иными словами, развеселить аудиторию компания Apple точно смогла.

В итоге даже по российским меркам даже «бюджетный» iPhone 11 стоит немало. И так было со всеми моделями смартфонов компании Apple.

Например, 10 лет назад iPhone 3GS на 8Гб стоил около 30 тысяч рублей. Четвертое и пятое поколения «айфонов» – от 27 до 45 тысяч рублей в зависимости от памяти. iPhone 6 и iPhone 6S – в среднем – от 32 тысяч до 84 тысяч рублей.

Год назад топовый флагман iPhone Xs Max в максимальной комплектации стоил 127 990 рублей. На базовый флагман iPhone Xs была установлена цена от 87 990 рублей, iPhone Xs Max — от 96 990 рублей, iPhone Xr — от 64 990 рублей.

Впрочем, Apple изначально не позиционировали себя как технику доступного ценового сегмента, отмечает первый вице президент «Опоры России» Павел Сигал.

«Это всегда был модный бренд электронных устройств с высокими характеристиками. Ещё на этапе поступления на рынки iPhone 6 появилось понимание, что 90% покупателей гаджета не будут использоваться весь технический потенциал устройства, со временем этот разрыв только увеличивался», - говорит он.

Сигал полагает, что это приемлемая цена для россиян с высокой оплатой труда, представителей среднего класса, это даже приемлемая цена для приобретения устройства в рассрочку на условные 10-12 месяцев.

«Ничего не будет удивительно во встрече скажем в общественном транспорте студентки второго курса журфака с новым устройством в руках», - отмечает он.