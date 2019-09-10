Польша выручила Украину: «Газпрому» перекрыли трубу в ЕС

Суд Евросоюза решил поддержать позицию польской стороны в ее споре с «Газпромом» по загрузке трубопровода Opal. Об этом сообщила пресс-служба суда ЕС.

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Так,

суд в своем решении отменил право «Газпрома» прокачивать дополнительные объемы газа в Германию через эту нитку газовой системы еврозоны. Ранее газопровод был загружен на 50% и «Газпром» прокачивал по нему 12,8 млрд кубометров в год.

При этом сейчас сухопутным продолжением газопровода «Северный поток» на территории Германии являются газопроводы NEL и Opal.

Трубопровод Opal долгое время был загружен не полностью, и «Газпром» мог использовать его мощности всего на 50% или на 12,8 млрд кубометров в год

В октябре 2016 года Еврокомиссия одобрила запрос на расширение доступа «Газпрома» к трубе. Так, право российского холдинга на использование 50% транзитных мощностей Opal осталось в силе.

Дополнительно ЕК разрешила «Газпрому» участвовать в аукционах на загрузку еще 40% транзитных мощностей Opal, что составляет около 10,2 млрд кубометров.

В ответ на это правительство Польши и государственная компания PGNiG подали жалобы в Европейский суд, заявив, что принятое ЕК решение противоречит принципу диверсификации поставок и создает угрозу их нарушения или прекращения.

Как сказано в решении суда ЕС, Еврокомиссия, принимая решение разрешить «Газпрому» увеличить объем прокачиваемого по газопроводу Opal газа, учитывала лишь фактор влияния на безопасность поставок в ЕС в целом. Но при этом ЕК не рассматривала последствия для безопасности поставок газа конкретно в Польшу, то есть Еврокомиссия приняла решение без учета принципа энергетической солидарности стран еврозоны.

Глава польского Минэнерго Кшиштоф Тхужевский отметил, что новое решение «прекращает монополию «Газпрома» в Европе» и «имеет огромное значение в перспективе приближающегося окончания договора транзита российского газа через Украину», сообщает РИА Новости.

В польской госкомпании PGNIG, в свою очередь, заявили, что

новые условия помогут Украине получить контракт на поставку газа через территорию этой страны минимум на 12,5 млрд кубометров в год.

Газовые маневры

Действующий контракт «Газпрома» с «Нафтогазом» Украины на прокачку через территорию Украины газа истекает 31 декабря этого года. Украина долгое время отказывалась возобновлять переговоры о транзите, ссылаясь на тот факт, что «Газпром» не выполняет решения европейских арбитражных судов о выплате компенсаций украинской стороне. «Газпром», в свою очередь, рассчитывает до конца этого года достроить и ввести в эксплуатацию вторую очередь газопровода «Северный поток-2». Но и в вопросе введения газопровода в строй возникают трудности – так, пока что продолжение строительства блокирует Дания.

На 19 сентября назначен новый раунд переговоров между «Газпромом» и «Нафтогазом» с участием заместителя председателя Еврокомиссии по энергетическому союзу Марошем Шефчовичем.

Польша в своем иске в суд ЕС встала на защиту Украины и транзита газа через территорию этой страны, так как «Газпрому» придется платить Украине за транзит своего газа через ее территорию, отмечает старший аналитик БКС Премьер Сергей Суверов. Он напоминает, что

Украина настаивает на том, что российская сторона должна прокачивать через Украину 60 млрд кубов в год. Этот объем почти что в 6 раз больше, чем мог бы поставлять в Европу «Газпром», задействовав дополнительные мощности газопровода Opal. В любом случае, если российской стороне придется вернуться к прокачке газа через территорию Украины, это обернется для «Газпрома» дополнительными платами – в десятки миллионов долларов.

Пока Украина по газовым договоренностям с Россией отмечает, что готова заключить новый контакт на прокачку газа лишь в том случае, если он будет долговременным — не менее чем на срок 10 лет. Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил в интервью «Громадське». «Газпром» же намерен ограничить срок нового контракта 1 годом – за 2010 год концерн намерен решить все юридические разногласия с достройкой «Северного потока-2» и ввести газопровод в строй.

Для «Газпрома» решение суда означает, что он не сможет отказаться от транзита газа через Украину. Это скажется на том, что компании придется договариваться с украинскими властями и учитывать и их мнение тоже, считает Владимир Шалаев, юрист компании BMS Law Firm. Он отмечает, что в целом, это скорее политическое решение, которое показывает, что «Газпрому» придется учитывать интересы многих стран, в том числе тех, которые изначально в расчет не принимались. Это может означать дальнейшие бюрократические проволочки, которые не остановят реализацию проекта строительства и ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток -2», но могут ее замедлить.