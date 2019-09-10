Трамп не даст загореть: торговые войны погубили туристов

Турпоток в мире за 6 месяцев 2019 г вырос на 4%, показав замедление темпов роста. Такие данные обнародовала Всемирная туристская организация при ООН (UNWTO).

Реклама

«С января по июнь 2019 года количество международных туристических прибытий выросло на 4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года», — отмечается в исследовании.

По всему миру зафиксирован 671 млн международных туприбытий, что почти на 30 миллионов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«В прошлые годы сектор туристических услуг показывал динамику в 6%», — отмечает UNWTO.

То есть, в этом году рост числа туристических поездок возвращается к своей «исторической тенденции» в 3-4%.

Устойчивый рост турпотока продолжают демонстрировать страны Ближнего Востока (+8%), страны Азиатско-Тихоокеанского региона (+6%). В Африке — на 3%.

В Европе отмечено увеличение числа прибытий на 4%, в Америке — на 2%.

Движущими факторами развития международного туризма были сильная экономика, доступные авиаперелеты, расширение воздушного сообщения и упрощение визового режима, перечисляют в ООН.

Однако снижение экономических показателей, затянувшаяся неопределенность в отношении Brexit, торговая напряженность между КНР и США, а также растущие геополитические проблемы начали негативно сказываться на деловой и потребительской уверенности, что нашло отражение в более осторожных прогнозах развития сектора туруслуг, говорят эксперты UNWTO.

Россияне отдыхают на огородах

В России было зафиксировано снижение расходов на зарубежные поездки на 4%.

Но количество иностранных туристов, приехавших в Россию в первом полугодии 2019 года, возросло почти на четверть — на 24,97% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в августе сообщала Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Больше всего отдыхающих иностранцев традиционно прибыли из Китая, Израиля, Германии, Франции, Италии, Испании и Индии.

Кроме того, прирост туристов показали страны, не входящие в число лидеров. Так, из Таиланда прибыли 30,7 тыс. туристов (прирост на 28,46%), Японии – 29,5 тыс. (прирост на 54,96%), Турции – 23,4 тыс. (прирост на 8,83%), Австралии – 23,3 тыс. (прирост на 10,64%), Канады – 18 тыс. (прирост на 3,44%).

Также показатели возросли у Нидерландов, Швейцарии, Австрии, Бельгии, и Кубы.

Но по большому счету въездной поток иностранных граждан на территорию России в первом полугодии 2019 года остался практически таким же. Годовой прирост составил доли процента — 0,78%, всего в страну въехали 15,073 млн граждан иностранных государств.

Пляжный отдых охлаждается

А, например, соседние Украина, Казахстан, Узбекистан, Китай, Таджикистан вошли в пятерку лидеров по турпотоку.

Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение темпом роста рынка туруслуг. Дело в том, что влияние торговых войн и замедление темпов роста мировой экономики докатилось и до туристической отрасли, отмечает Антон Быков, главный аналитик ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий).

«Главный удар здесь приходится с китайского направления, потому что в попытке нивелировать экономический ущерб от американских пошлин Китай вынужденно девальвирует свою национальную валюту, снижая покупательскую способность и туристическую активность китайских граждан», — говорит эксперт.

Особенно остро снижение курса юаня почувствовали на себе страны Юго-Восточной Азии, где Китай, с его гигантским населением и экономической мощью второй экономики мира, традиционно является основным потребителем туруслуг.

Темпы роста туристической отрасли в Азии начали резко снижаться в 2019 году как раз из-за «китайского фактора». В ответ на это власти Таиланда, например, чтобы не потерять китайских туристов, решили отложить введение туристического сбора с иностранцев.

В Грузии также задумались о компенсациях туркомпаниям на фоне скандала с РФ. Но турецкие власти, избалованные европейскими и российскими туристами в отсутствие на рынке Египта, наоборот, хотят «закрутить гайки». Они считают, что прибыль отнимает популярная система «все включено», и мечтают привлечь туристов, которые оставят по $1 000. По данным TSI, в прошлом году россияне потратили в среднем $607 на человека за один приезд.

В начале 2019 года турецкие курорты для россиян подорожали на 10-15%, показал опрос туроператоров, проведенный порталом «Интерфакс-Туризм».

Однако, чтобы привлечь наших туристов летом, турецким отелям пришлось потом снизить тарифы на те же 10%, отмечали в АТОР. То есть, относительно дешево и комфортно в Турции пока еще можно отдохнуть.

У европейских туроператоров, безусловно, есть возможности снижать цены на перевозки, на отели, на обслуживание в условиях снижения доходов граждан. И это наверняка будет происходить в ближайшее время.

«Но учитывая слабую динамику реальных доходов граждан и высокую вероятность ослабления рубля к концу 2019 года, возможные скидки на путевки в рублевой цене будут нивелированы», — прогнозирует эксперт.

Что касается аналогичных статей расходов в российской туристической инфраструктуре, то в авиаперевозках ценам снижаться уже некуда, авиакомпании, по их утверждениям, работают на грани рентабельности, снижение цен может быть лишь сезонным, добавляет эксперт, указывая на непрозрачность рынка туруслуг в РФ.

Теоретически, государство могло бы вмешаться и начать субсидировать авиаперевозки. Но исходя из результатов последних обсуждений этой проблемы на высшем уровне, это возможно лишь в случае значительного ослабления рубля. Курс российской валюты снижается, но пока что не обвалился, и маловероятно, что власти решатся на поддержку отечественной туриндустрии.

Что касается российских туристических компаний, то в отрасли не первый год идет жесткая консолидация. Потенциал для снижения цен на турпутевки отсутствует, заключает эксперт.